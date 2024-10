Sport in tv oggi (giovedì 24 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi giovedì 24 ottobre ci aspetta una giornata ricca di sport. Proseguono i tornei di tennis della settimana, Flavio Cobolli e Luciano Darderi saranno impegnati negli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Vienna, con l’obiettivo di raggiungere Lorenzo Musetti ai quarti di finale.

Riflettori puntati sull’Eurolega di basket con Olimpia Milano-Anadolu Efes Istanbul e altre sfide da non perdere, mentre il basket femminile propone l’Eurolega con Venezia e l’EuroCup con Campobasso e San Giovanni. Ampio spazio al calcio con l’Europa League (in campo Roma e Lazio) e la Conference League (impegno per la Fiorentina).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi giovedì 24 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 24 ottobre

02.00 GOLF (DP World Tour) – Genesis Championship, primo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 05.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 05.00)

02.00 GOLF (PGA Tour) – Zozo Championship, primo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 05.00; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 05.00)

04.00 TENNIS – WTA 500 Tokyo, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, SuperTenniX, supertennis.tv)

07.00 TENNIS – WTA 250 Guangzhou, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, SuperTenniX, supertennis.tv)

09.00 PADEL – Premier Padel a New Giza (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 15.00; diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.30 TENNIS – ATP 500 Vienna, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Darderi-Draper (ore 13.30), Cobolli-de Minaur (terzo match dalle ore 13.30)

14.00 TENNIS – ATP 500 Basilea, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

14.00 SNOOKER – Northern Ireland Open, terzo turno (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

16.30 CALCIO (Conference League) – Vikingur Reykjavik-Cercle Brugge (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 BASKET FEMMINILE (EuroCup) – Yerevan-Campobasso (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

18.45 CALCIO (Europa League) – Eintracht Francoforte-RFS (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.45 CALCIO (Europa League) – Roma-Dinamo Kiev (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.45 CALCIO (Conference League) – San Gallo-Fiorentina (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.45 CALCIO (Conference League) – Panathinaikos-Chelsea (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.45 CALCIO (Europa League) – Cinque partite: Ferencvaros-Nizza, Maccabi Tel Aviv-Real Sociedad, Midtjylland-Royale Union SG, PAOK-Viktoria Plzen, Qarabag-Ajax (diretta gol su Sky Sport 251, Sky Go, NOW)

18.45 CALCIO (Conference League) – Otto partite: APOEL-Borac Banja Luka, Celje-Basaksehir, Djurgarden-Guimaraes, Gent-Molde, Hearts-Omonia, Jagiellonia-Petrocub, Larne-Shamrock Rovers, SK Rapid-Noah (diretta gol su Sky Sport 251, Sky Go, NOW)

19.00 CALCIO (Liga spagnola) – Levante-Deportivo La Coruna (diretta streaming su DAZN)

19.00 BASKET (Eurolega) – Due partite: Monaco-Parigi, Zalgiris Kaunas-Maccabi Tel Aviv (diretta streaming su DAZN)

19.30 BASKET FEMMINILE (Eurolega) – Venezia-USK Praga (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

20.30 BASKET (Eurolega) – Olimpia Milano-Anadolu Efes Istanbul (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 BASKET (Eurolega) – Due partite: Baskonia-Alba Berlino, Real Madrid-Stella Rossa Belgrado (diretta streaming su DAZN)

20.30 BASKET FEMMINILE (EuroCup) – San Giovanni-Benfica (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

21.00 CALCIO (Europa League) – Porto-Hoffenheim (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Europa League) – Fenerbahce-Manchester United (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

21.00 CALCIO (Europa League) – Lione-Besiktas (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Europa League) – Tottenham-AZ Alkmaar (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Europa League) – Twente-Lazio (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Europa League) – Quattro partite: Anderlecht-Ludogorets, Athletic Bilbao-Slavia Praga, Malmoe-Olympiakos, Glasgow Rangers-FCSB (diretta gol su Sky Sport 251, Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Conference League) – Sette partite: Betis Siviglia-Copenhagen, HJK-Dinamo Minsk, Mlada Boleslav-Lugano, Lubiana-LASK, Paphos-Heidenheim, TNS-Astana, TSC-Legia Varsavia (diretta gol su Sky Sport 251, Sky Go, NOW)