CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA VITTORIA DI LORENZO MUSETTI

IL PROSSIMO AVVERSARIO DI MUSETTI: DANIEL EVANS, SOLIDO NUMERO 32 BRITANNICO

15.38 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni del match tra Musetti e Novak, valido per il primo turno dell’ATP 250 di Cagliari, e buon proseguimento di giornata.

15.37 Una partita che nessuno dei due tennisti dimenticherà facilmente ma, ovviamente, per motivi opposti. Per Musetti si è trattata di una formalità mentre il povero Novak non è riuscito ad opporre alcuna resistenza all’azzurro. Un match tra due giocatori di categorie diverse. Ora per il 19enne nativo di Carrara la sfida contro Daniel Evans numero 1 del seeding.

6-1 MUSETTI!!!!!!! DOMINA L’AZZURRO CHE CHIUDE I CONTI IN 51′.

0-40 Accelerazione incredibile di Musetti, tre match point per l’azzurro.

0-30 Dritto ad incrociare devastante di Musetti, Novak non è convinto ma l’arbitro conferma che la palla ha pizzicato la riga.

0-15 Drop shot di Novak, ci arriva bene Musetti che sul pallonetto dell’avversario chiude con lo smash.

5-1 Musetti. L’azzurro tiene il game in scioltezza.

40-15 L’azzurro pizzica la riga col suo rovescio.

30-15 Musetti si apre il campo col rovescio lungolinea e chiude col dritto a incrociare.

15-15 Accelerazione di rovescio e drop shot, solito schema vincente per Musetti.

0-15 Musetti spinge col rovescio e sale a rete ma Novak trova un passante lungolinea molto preciso, l’azzurro non riesce a chiudere con la volée.

4-1 Musetti. Si sblocca Novak e porta a casa il primo game della partita.

40-30 L’austriaco trova un buon dritto in avanzamento, Musetti prova il passante ma sbaglia.

30-30 Servizio esterno e dritto ad incrociare vincente di Novak.

15-30 Servizio vincente dell’austriaco.

0-30 Imbarazzante la superiorità di Musetti. Rovescio in avanzamento e volée alta estremamente spettacolare.

0-15 TWIIIIIIIIINWWWWER DI MUSETTI che trova il pallonetto, Novak sbaglia lo smash.

4-0 MUSETTI! Nel complesso l’azzurro è avanti 10 game a 0.

A-40 Dritto molto lavorato di Musetti, Novak prova a replicare ma il suo colpo finisce in corridoio.

40-40 Lungo il rovescio ad incrociare dell’azzurro.

A-40 Serve and volley non riuscito di Musetti, Novak sale bene e prova il passante con l’azzurro che letteralmente para il colpo al corpo e la palla si spegne nel campo dell’austriaco.

40-40 Molto bravo Musetti che si difende sull’affondo dell’avversario e chiude con un dritto ad incrociare sontuoso.

30-40 Servizio e dritto vincente di Musetti che annulla la prima palla break.

15-40 Bravo Novak. L’austriaco entra finalmente con il piedi nel campo, si apre il campo col rovescio e chiude con un colpo in avanzamento. Due palle break per l’austriaco.

15-30 Musetti trova un gran bel rovescio dal centro del campo!

0-30 Novak trova una palla profonda tra i piedi dell’azzurro che sbaglia il colpo in arretramento.

0-15 Scappa via il dritto di Musetti.

3-0 BREAK MUSETTI!!! Non c’è partita!

0-40 Novak sbaglia ancora. Il match sta assumendo contorni imbarazzanti per l’austriaco. Tre palle break per Musetti.

0-30 Scambio abbastanza lungo, a Novak scappa via il dritto.

0-15 Spinge bene col rovescio ad incrociare Musetti, Novak prova col lungolinea palla in corridoio.

2-0 MUSETTI! L’azzurro devastante ha vinto tutti gli 8 game disputati.

A-40 Rovescio ancora una volta devastante per l’azzurro che rimette il naso avanti.

40-40 Musetti spinge bene col rovescio lungolinea e chiude ancora col drop shot.

30-40 Musetti prova un inside-out di rovescio ma sbaglia. Palla break per l’austriaco. Questa volta l’azzurro ha esagerato.

30-30 Rovescio molto efficace di Novak che mette a segno il primo vincente del suo match.

30-15 Ancora drop shot vincente di Musetti, Novak allarga le braccia e scuote la testa.

15-15 Rovescio lungolinea e poi palla corta incredibile di Musetti! L’azzurro letteralmente ingiocabile sin qui.

0-15 Musetti in assoluto controllo ma esagera col dritto lungolinea che finisce out di pochissimo.

1-0 BREAK MUSETTI!!!!!! L’azzurro non lascia scampo all’avversario!

40-A Doppio fallo Novak. Ancora palla break per l’azzurro.

40-40 Spinge molto bene col dritto Novak, Musetti prova a rispondere col rovescio ma è troppo distante dalla linea di fondo campo.

30-40 Prima vincente di Novak che prova a reagire. Annullata anche la seconda palla break.

15-40 Forza troppo Musetti col rovescio e sbaglia. Annullata la prima palla break.

0-40 Novak frustrato, prova a forzare con un dritto terribile che finisce nella parte inferiore della rete.

0-30 Ma che spettacolo Musetti!!!!!!! Drop shot meraviglioso, Novak non può niente.

0-15 Musetti prende in mano ancora lo scambio, l’austriaco non tiene sulla diagonale di dritto.

INIZIA IL SECONDO SET

6-0 MUSETTI. Si chiude in 21′ il primo set dominato dall’azzurro.

40-15 Forza la risposta di rovescio Novak sulla seconda di Musetti, palla in rete. Due set point per l’azzurro.

30-15 Stringe troppo il suo rovescio l’azzurro e sbaglia di poco.

30-0 Buon back di Novak ma il passante di Musetti è imprendibile. L’austriaco sembra sconfortato.

15-0 Rovescio molto profondo, Novak sbaglia la misura del colpo.

5-0 BREAK MUSETTI!!!!! La bravura dell’azzurro e la passività dell’austriaco ci hanno regalato sin qui una partita senza storia. Bravo al 19enne nativo di Carrara.

40-A Primo scambio prolungato, Novak prova una palla corta, Musetti trova una buona voleé prima di chiudere con lo smash. Palla break per l’azzurro.

40-40 Musetti manovra da fondo campo col dritto, Novak è costretto a correre a destra e a sinistra e alla fine sbaglia.

40-30 Rovescio lungo linea devastante di Musetti!!!!!!

40-15 Novak prova il serve and volley ma la demi-volée è sbagliata e Musetti trova comodamente il passante.

40-0 L’austriaco spinge bene con il dritto, Musetti prova il lungo linea di rovescio ma la palla finisce in corridoio.

30-0 Servizio vincente di Novak.

15-0 Questa volta esagera Musetti.

4-0 Musetti. Sin qui non c’è stata partita con l’azzurro che pare di un altro livello rispetto all’austriaco.

40-15 Ma come sta giocando Musetti!!!!!! Da fondo campo un dritto lungo linea sul quale Novak non può fare nulla. Strepitoso l’azzurro.

30-15 Doppio fallo di Musetti.

30-0 Musetti straripante col rovescio, Novak sbaglia ancora una volta il dritto che finisce lunghissimo.

15-0 Accelerazione di Musetti sulla quale Novak non riesce a replicare, l’austriaco pare in netta difficoltà.

3-0 BREAK MUSETTI!!!! L’azzurro in completo controllo del match.

30-40 Musetti prende in mano lo scambio e trova la giusta profondità, Novak non riesce a gestire la risposta. Ancora palla break per l’azzurro.

30-30 Meraviglioso Musettiiiiii!!!! Rovescio lungo linea favoloso!!!

30-15 Regalo di Novak che si prende un rischio col dritto ma la palla si spegne in corridoio.

30-0 Esagera questa volta Musetti col dritto da fondo campo e sbaglia.

15-0 Buon diritto in avanzamento dell’austriaco che prova a reagire.

2-0 Musetti. L’azzurro chiude il game con un rovescio favoloso.

40-15 Novak prova la volée in avanzamento ma sbaglia completamente.

30-15 Che spettacolo Musetti! Servizio e drop shot perfetto! Novak prova ad arrivarci ma è impossibile.

15-15 Scappa via il rovescio del 19enne nativo di Carrara.

15-0 Novak un po’ distratto, Musetti ne approfitta con un gran dritto.

1-0 BREAK MUSETTI! L’azzurro parte subito molto bene!

30-40 Sfortunato Musetti, il colpo di Novak viene deviata dal nastro, l’azzurro recupera ma sbaglia una demi-volée complicatissima.

15-40 Prima vincente di Novak che annulla la prima palla break.

0-40 Ancora un errore dell’austriaco, tre palle break per Musetti.

0-30 Novak perde campo e sbaglia un rovescio comodo che si spegne in rete.

0-15 Subito profondo Musetti, Novak sparacchia fuori il dritto.

SI PARTE. Al servizio Novak

14.35 I giocatori pronti per il riscaldamento.

14.30 Finalmente ci siamo, tra qualche minuto inizierà la sfida tra Lorenzo Musetti e Dennis Novak.

14.25 E’ appena terminato il match tra Millman e Coria con il successo al terzo per l’australiano. Tra una ventina di minuti circa scenderanno in campo Musetti e Novak!

14.05 La sfida tra Millman e Coria è al terzo set con l’australiano in vantaggio 7-6 3-6 3-2. La partita di Musetti non inizierà prima delle 14.30.

13.35 L’argentino porta a casa il secondo set col punteggio di 6-3. La partita di Musetti non prenderà il via prima delle ore 14.00.

13.30 E’ arrivato il break di Coria che si porta avanti 5-3 e serve per riportare in parità il conto dei set.

13.24 Millman-Coria sono sul punteggio di 7-6, 3-4. Al termine di questo match inizierà la sfida tra Musetti e Novak.

12.55 La partita tra il 19enne italiano e il tennista austriaco con ogni probabilità inizierà dopo le ore 13.30.

12.50 E’ ancora in corso la sfida tra Coria e Millman che sono fermi sul punteggio di 1-1 nel corso del secondo set. Slitta ancora l’inizio della partita tra Musetti e Novak.

12.06 La partita inizierà con ogni probabilità non prima delle 13.00 visto che la sfida tra Coria e Millman è al momento sul 5-4 in favore dell’australiano nel primo set.

12.03 Buongiorno e benvenuti alla diretta live del match tra Lorenzo Musetti e Dennis Novak.

Programma Musetti-Novak

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Dennis Novak, sfida di primo turno dell’ATP 250 di Cagliari. L’azzurro dopo l’exploit di Miami torna sulla terra rossa, probabilmente la superfice a lui più congeniale, per un match che si preannuncia comunque abbastanza ostico contro l’austriaco. L’azzurro proprio sulla scorta di quanto ha dimostrato negli Stati Uniti parte con i favori del pronostico ma di fronte si troverà un avversario solido ed esperto.

Il 19enne nativo di Carrara viene da un periodo d’oro, nelle ultime 10 partite sul veloce ha perso solo con Stefanos Tsitsipas nella semifinale dell’ATP 500 di Acapulco e contro Marin Cilic al terzo turno del Masters1000 di Miami. L’azzurro da questa settimana occupa la posizione numero 90 nel ranking ATP e punta di certo a risalire il più velocemente possibile, in considerazione del talento cristallino del quale è dotato.

Decisamente diversa la situazione per quanto concerne Novak che dopo il terzo turno a Montpellier è stato eliminato all’esordio sia a Marsiglia che a Dubai. Tra i due tennisti non ci sono precedenti, anche sulla scorta del fatto che Musetti è stabilmente nel circuito maggiore da pochissimo tempo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Dennis Novak, sfida valida d’esordio dell’ATP 250 di Cagliari con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come seconda partita giornaliera a partire dalle ore 11 sul campo centrale. La nostra diretta inizierà poco dopo le ore 12.00. Buon divertimento!

Foto: Lapresse