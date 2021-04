Lorenzo Musetti ha sfoderato una prestazione di lusso al torneo ATP 250 di Cagliari e si è reso protagonista di un eccellente esordio sulla terra rossa sarda. Il tennista italiano ha infatti demolito l’esperto austriaco Dennis Novak, imponendosi in due set con un roboante 6-0, 6-1 in appena 51 minuti di gioco. Tutto estremamente facile per il giocatore italiano, il quale ha alzato il ritmo a proprio piacimento e si è guadagnato la qualificazione agli ottavi di finale.

Il 19enne, attuale numero 90 del ranking ATP, prosegue nel suo bel momento e ora se la dovrà vedere con il forte britannico Daniel Evans, attuale numero 32 al mondo. Lorenzo Musetti ha analizzato la sua prestazione subito al termine della partita: “Ho giocato una partita quasi perfetta anche se le condizioni non erano facili. Dovevo sfruttare il vento a mio favore e ci sono riuscito. Sono molto soddisfatto per come ho giocato. Prima di entrare ero un po’ teso perché avevamo dovuto aspettare più del previsto. Stiamo lavorando bene e sono fiducioso”.

L’azzurro ha proseguito: “La terra è il mio habitat naturale. Lo scorso anno sono arrivato in semifinale: spero di riuscire a ripetermi e magari anche di vincere il torneo. Non ho mai affrontato Evans ma l’ho visto giocare diverse volte. Me la giocherò a viso aperto”.

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events