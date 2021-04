Lorenzo Musetti, ottavi di finale ATP 250 Cagliari: prossimo avversario, precedenti, programma

Lorenzo Musetti ha iniziato brillantemente la sua avventura al torneo ATP 250 di Cagliari, dove ha letteralmente demolito il malcapitato austriaco Dennis Novak in due set. Dominio totale dell’azzurro sulla terra battuta sarda, dove si è imposto col netto punteggio di 6-0, 6-1. Ottimo esordio per il toscano, attuale numero 90 del mondo, che ha liquidato in meno di un’ora il numero 101 del ranking ATP. Importante passo in avanti per il 19enne, che è ora atteso da un match di lusso agli ottavi di finale.

Il prossimo avversario di Lorenzo Musetti all’ATP 250 di Cagliari sarà il solidissimo britannico Daniel Evans. Stiamo parlando di un giocatore particolarmente solido ed esperto, attuale numero 32 al mondo. Il 30enne nativo di Birmingham ha vinto il suo primo titolo in carriera nel circuito maggiore un paio di mesi fa, quando trionfò all’ATP 250 di Melbourne 2, sul cemento, poco prima degli Australian Open.

Non ci sono precedenti tra i due giocatori, Evans partirà favorito ma il giovane Musetti ha dimostrato più volte di avere il passo giusto per poter battere giocatori ben meglio piazzati rispetto a lui in classifica. Di seguito la data, il calendario, il programma, l’orario di Lorenzo Musetti-Daniel Evans, ottavo di finale dell’ATP 250 di Cagliari. La partita sarà trasmess

LORENZO MUSETTI-DANIEL EVANS: DATA E PROGRAMMA

Mercoledì 8 o giovedì 9 aprile, orario da definire.

PRECEDENTI LORENZO MUSETTI-DANIEL EVANS

Non ci sono precedenti tra i due giocatori.

LORENZO MUSETTI-DANIEL EVANS: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204) e Supertennis

Diretta tv su Sky Go, Now TV, supertennis.tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

