Sulla terra battuta iberica si completa oggi il primo turno del singolare maschile del torneo Andalucia Open 2021 di tennis, di categoria ATP 250: a Marbella, in Spagna, Gianluca Mager si libera del kazako Mikhail Kukushkin in un’ora e 27 minuti di gioco per 7-5 6-3 e giovedì affronterà il norvegese Casper Ruud, numero 3 del seeding.

Nel primo set Mager va sotto di un break nel terzo game e deve cancellare anche la palla dell’1-4 pesante al kazako. L’azzurro si salva e poi trova il controbreak nell’ottavo gioco, centrando il 4-4. Mager sale 6-5 e nel dodicesimo game va sul 15-40 in risposta, poi alla prima opportunità chiude sul 7-5 dopo 53 minuti.

La seconda partita inizia con Mager che vince 12 dei primi 13 punti giocati e va sul 3-0 non pesante. L’azzurro manca anche tre occasioni consecutive per il 5-1, ma concede appena due quindici in cinque turni al servizio e porta a casa il set per 6-3 in 34 minuti.

Il conto dei punti recita 71-52 per l’azzurro, che si procura otto palle break sfruttandone tre, mentre Kukushkin, pur procurandosene tre, riesce solo una volta a strappare il servizio all’avversario. In favore di Mager anche il dato dei punti vinti con la prima in campo, 86% contro il 64% dell’avversario.

Foto: LaPresse