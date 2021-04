I colleghi stranieri hanno definito la prestazione di Lorenzo Musetti “Masterclass“. Difficile dar loro torto perché quella impartita dal classe 2002 del Bel Paese è stata una lezione dal povero austriaco Dennis Novak, assai a disagio sulla terra rossa dell’ATP di Cagliari.

6-0 6-1 lo score in favore del nostro portacolori, sciorinando un tennis d’alta scuola fatto di variazioni e di accelerazioni improvvise. In un mix perfetto di colpi in top-spin, palle corte e rovescio lungolinea piatti, Musetti ha fatto quello che ha voluto al cospetto di un Novak molto in difficoltà sia per la bravura dell’avversario che per le criticità della superficie.

E’ stato dunque un soliloquio del tennista italiano, a conferma delle sue grandi qualità di cui si era già preso nota sul cemento di Acapulco (Messico), dove nell’ATP 500 si era spinto fino alla semifinale. Appare evidente che il banco di prova rappresentato dall’austriaco non fosse dei più impegnativi, ma nello stesso tempo l’andamento del match è stato facile anche per merito del giocatore nativo di Carrara.

Di seguito gli highlights:

GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH TRA MUSETTI E NOVAK

Foto: LaPresse