Tiro a volo
Tiro a volo, ad Almaty nello skeet Gabriele Rossetti stacca il pass per l’ultimo atto
Anche nella finale individuale maschile dello skeet ci sarà un azzurro nella tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo in corso di svolgimento ad Almaty, in Kazakistan: Gabriele Rossetti è secondo al termine dei 125 piattelli delle qualificazioni. Benissimo anche Erik Pittini, quinto, il quale però era in gara soltanto per i punti del ranking.
Al termine dei 125 piattelli delle qualificazioni in tre chiudono a quota 124: primo è il danese Emil Kjeldgaard Petersen, che precede l’azzurro Gabriele Rossetti, secondo, ed il finlandese Eetu Kallioinen, terzo. A quota 123 chiude l’altro danese Jesper Hansen, quarto, mentre è quinto l’azzurro Erik Pittini, che non potrà disputare la finale in quanto iscritto alla gara soltanto per i punti del ranking.
L’azzurro riceverà i punti assegnati al tiratore classificato al nono posto. Con 122/125 terminano il peruviano Nicolas Pacheco Espinosa, sesto, l’ucraino Ivan Loik, settimo, ed il tedesco Sven Korte, ottavo, mentre accede all’ultimo atto, proprio in virtù della presenza di Pittini tra i primi otto, anche il nipponico Shotaro Toguchi, nono a quota 121/125.
Nelle retrovie gli altri due azzurri in gara: si classifica al 52° posto Domenico Simeone con 115/125, mentre è ancora più attardato Marco Sablone, che chiude 59° con 114/125. Con una scelta differente sul tiratore da schierare solo per i punti del ranking ci sarebbero stati due azzurri in finale.