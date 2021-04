Si interrompe all’esordio l’avventura di Stefano Travaglia all’ATP 250 di Cagliari. L’azzurro è stato sconfitto dal transalpino Gilles Simon con il punteggio di 1-6 6-3 6-4. E’ stato un match molto particolare nel quale i due giocatori hanno alternato momenti di grave difficoltà ad altri di controllo assoluto.

Il primo set è un autentico assolo di Travaglia, che dopo tre game tutto sommato tranquilli si scatena, spinge con il dritto e fa soffrire tantissimo Simon. Quello dell’ascolano diventa uno show: una risposta di dritto micidiale gli vale il break del 3-1 ed è sempre con questo stesso colpo che riesce a mettersi in condizione di salire sul 5-1, per poi chiudere velocemente sul 6-1 nel giro di soli 27 minuti.

Il secondo parziale sembra aprirsi sulla stessa falsariga, con il servizio strappato a 30 dall’azzurro, ma questa volta la reazione del francese c’è e si vede in forma di controbreak a 15. Dopo alcuni game di relativa tranquillità, anche se rischia di più Travaglia costretto ai vantaggi, sul 3-3 l’azzurro avrebbe una possibilità sul 30-30, ma tutto si infrange sul dritto in rete. L’ottavo gioco diventa quello decisivo, perché dopo sedici punti e tre palle break, Travaglia compie un mezzo disastro spedendo un facile smash sulla racchetta di Simon, sbagliando la volée successiva. Pochi secondi dopo Simon piazza sia la risposta vincente che il 5-3, trovandosi così a pareggiare i conti nel giro di alcuni ulteriori minuti.

Le sorti del match sono chiaramente cambiate, anche a causa del calo di Travaglia alla battuta (dall’82% di punti vinti con la prima nel set d’apertura a poco più del 50% nel prosieguo, con Simon che si mantiene ben sotto il 50% di prime in campo per tutto il match). Il break del transalpino è immediato, e in generale per convinzione è proprio lui a saper spingere di più, arrivando fino al 5-2 con un settimo game che di gran forza gli consente di servire per chiudere. Il marchigiano, però, non demorde, e anche se qualcosa sbaglia riesce con un bel contropiede di dritto in diagonale a recuperare uno dei due break (3-5). Travaglia dopo aver difeso il servizio riesce anche ad alzare la pressione nel decimo gioco portandosi sul 30-40 ma il transalpino ribalta la situazione e chiude il match sul 6-4.

Le statistiche raccontano di un match abbastanza equilibrato con l’azzurro capace di mettere a segno il 61% di punti con la prima, contro il 63% dell’avversario. Molto vicini anche i dati relativi ai punti ottenuti con la seconda: Simon 54% , Travaglia 53%.

Foto: LaPresse