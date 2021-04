ATP Cagliari 2021, Lorenzo Musetti strabordante! Domina Dennis Novak e va al secondo turno!

Meraviglioso assolo di Lorenzo Musetti nel primo turno dell’ATP Cagliari 2021. Il diciannovenne di Carrara domina contro l’austriaco Dennis Novak sulla terra della Sardegna, portandosi a casa il match per 6-0 6-1 in cinquantuno minuti di gioco. Se contro Benoit Paire qualcuno aveva sottolineato la mancanza di volontà del francese, stavolta l’azzurro ha fatto davvero ciò che voleva durante l’arco della partita tra rovesci, smorzate e colpi circensi. Al prossimo turno lo attende il numero 1 del tabellone, il britannico Daniel Evans.

Musetti subito aggressivo in risposta, ottenendo subito tre palle break sul servizio dell’austriaco. La terza è quella buona, con l’azzurrino che sale subito in cattedra. Novak pare scosso, subisce le accelerazioni del talento di Carrara e in un amen perde anche il suo secondo game in battuta dopo essere stato avanti 30-0. Lorenzo è praticamente ingiocabile in questo primo set, ogni volta che prende in mano lo scambio il suo avversario non ha praticamente armi a sua disposizione e il numero 90 del mondo chiude 6-0 in 21 minuti.

Dopo un ceffone così forte in pieno volto, Novak può solo tentare di rispondere più forte. L’austriaco però non riesce a compiere il tanto aspettato cambio di passo, buttando via la possibilità di tenere per la prima volta il proprio servizio dopo aver recuperato da 0-40 e non approfittando di un passaggio a vuoto di Musetti, non sfruttando la palla break avuta nel secondo gioco. In effetti l’azzurro, dopo una prima frazione di altissimo livello, lascia anche qualche chance all’avversario, ma le recupera con colpi dove il suo talento straborda, anche involontariamente, come il riflesso con cui mette in campo uno schiaffo ravvicinato dell’austriaco o il tweener in corsa per rispondere ad un lungolinea di Novak. Che riesce a portarsi a casa un game all’undicesimo gioco, ma il suo scoramento riempie il campo centrale di Cagliari: l’unico suo pensiero è di finire subito sotto la doccia, e il genio della lampada Lorenzo esaudisce subito il suo desiderio.

Partita senza storia, e le statistiche lo confermano: Musetti vince 55 degli 80 punti complessivi della partita, lasciando soltanto 11 punti a Novak sulla propria battuta. Ma i numeri non raccontano del dominio del ragazzo di Carrara, che ha giocato una partita quasi perfetta da ogni punto di vista.

