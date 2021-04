LIVE Musetti-Feliciano Lopez, ATP Barcellona in DIRETTA: che esame contro il veterano spagnolo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

ATP Barcellona, nuovo esame per Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Avversari e prospettive – ATP Barcellona, il tabellone di Lorenzo Musetti: subito Feliciano Lopez, poi i temibili canadesi – Musetti-Feliciano Lopez, ATP Barcellona: programma, orario, tv, streaming

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Feliciano Lopez, sfida valida per il primo turno del torneo singolare dell’ATP 500 di Barcellona 2021. Primo confronto di sempre in un match generazionale: il classe 2002 vuole fare bella figura contro il veterano spagnolo classe 1981. Chi vince approderà al secondo turno contro il nuovo assistito di Toni Nadal, o meglio Felix Auger-Aliassime che ha ricevuto un bye al primo turno essendo testa di serie #10.

Lorenzo Musetti debutta in Catalogna grazie a una wild card e proverà a riscattare l’uscita prematura al debutto a Montecarlo contro Aslan Karatsev. Dopo il terzo Masters1000 disputato in carriera considerando anche Roma 2020 e Miami di qualche settimana fa, l’azzurro comincia un cammino complicato considerando che oltre al canadese già citato, nei turni successivi potrebbe sfidare Denis Shapovalov e Stefanos Tsitsipas. In caso di vittoria quest’oggi, l’italiano potrebbe guadagnare una posizione in classifica.

Feliciano Lopez torna in campo come #61 al mondo e proverà a scalare la classifica per rientrare in top60. Lo spagnolo è in gara anche in doppio con Marc Lopez e debutterà contro Ivan Dodig e Jamie Murray per riscattarsi dopo la sconfitta all’esordio a Marbella. Proprio nell’ATP 250 andaluso, il classe 1981 ha perso al secondo turno in singolare contro il giovane Carlos Alcaraz dopo aver vinto all’esordio contro il giapponese Taro Daniel.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Feliciano Lopez, sfida valida per il primo turno del torneo singolare dell’ATP 500 di Barcellona 2021 con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come seconda partita giornaliera, dopo la sfida tra Albert Ramos-Vinolas e Holger Vitus Nodskov Rune, dalle ore 11.00 sulla Pista Rafa Nadal di Barcellona in Spagna. Buon divertimento!

Foto: Rolex Monte-Carlo Masters