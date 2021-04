Musetti-Feliciano Lopez, ATP Barcellona: programma, orario, tv, streaming

Lorenzo Musetti affila le armi in vista del match di esordio di domani nel torneo ATP 500 di Barcellona (Spagna). Il giovane talento toscano se la dovrà vedere con il padrone di casa Feliciano Lopez, in una partita che metterà di fronte due tennisti di due generazioni completamente differenti. Da una parte un 2002 (Musetti) dall’altra un 1981 come Feliciano Lopez.

Una sfida da prendere assolutamente con le molle per Lorenzo Musetti, che dovrà non farsi distrarre dai colpi dello spagnolo. In caso di successo, il nostro portacolori si troverà di fronte un avversario non certo semplice come il canadese Felix Auger Aliassime.

La partita sarà la seconda sulla “Pista Rafa Nadal”. Il primo impegno della giornata scatterà alle ore 11.00 tra Albert Ramos-Vinolas e Holger Vitus Nodskov Rune, quindi Musetti potrebbe scendere in campo attorno alle ore 12.30-13.00.

COME SEGUIRE IL MATCH IN TV – La sfida tra Lorenzo Musetti e Feliciano Lopez nel torneo di Barcellona si potrà seguire su Sky Sport (per mezzo del canale Sky Sport 1, 201) e su Supertennis (canale 224 di Sky e 64 del dgt). In streaming sarà disponibile su SkyGo e NowTV, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della partita.

PROGRAMMA ATP 500 BARCELLONA 2021

Martedì 20 aprile

Ore 12.30 circa, Lorenzo Musetti vs Feliciano Lopez

Foto: Lapress