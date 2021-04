CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.54 Diamo un’occhiata alle statistiche del match! Lorenzo Musetti è stato perfetto al servizio con un ace e due doppi falli, salvando una chance di break su due possibilità. In totale ha vinto l’84% di punti con la prima di servizio mentre il 69% con la seconda. Peggio Feliciano Lopez che ha perso tre volte il servizio salvando solo una chance, con il 60% di punti vinti con la prima e il 48% con la seconda: in totale sono 45 i punti vinti su 112 giocati per lo spagnolo contro i 67 dell’azzurro.

15.52 Lorenzo Musetti batte Feliciano Lopez 6-4 6-3 in un’ora e 9 minuti in un match perfetto dell’azzurro. Prestazione scintillante dell’italiano che ottiene la prestigiosa sfida di secondo turno dell’ATP 500 di Barcellona contro Felix Auger-Aliassime. Il classe 2002 domina il match dopo un primo set in cui aveva perso il servizio al quinto gioco per poi riprendere il break e chiudere il discorso al decimo gioco. Trend molto simile nel secondo parziale dove il #84 al mondo ha alzato il ritmo e sfruttato gli errori del classe 1981 che esce di scena in virtù del break subito nell’ottavo gioco.

FINE SECONDO SET

6-3 GAME SET AND MATCH LORENZO MUSETTI! L’azzurro vola al secondo turno.

40-0 TRE MATCH POINT MUSETTI! Scappa via il diritto dello spagnolo sulla diagonale di rovescio.

30-0 Servizio e diritto lungolinea del classe 2002.

15-0 Ottima prima dell’azzurro.

5-3 BREAK MUSETTI! L’azzurro strappa il servizio al primo tentativo: lungo il diritto dello spagnolo.

0-40 TRE PALLE BREAK MUSETTI! Altra risposta profondissima dell’azzurro.

0-30 PASSANTE DI ROVESCIO DI MUSETTI! Attacco morbido dello spagnolo nell’attaccare la rete.

0-15 Altro errore in uscita dal servizio per Feliciano Lopez.

4-3 Servizio a zero di Musetti: scambi e game rapidi nel secondo set.

40-0 Ottima prima del classe 2002.

30-0 Servizio esterno di Musetti che si apre il campo con il diritto lungolinea e chiude a rete.

15-0 Servizio e diritto diagonale dell’azzurro.

3-3 Nessun problema al servizio per Feliciano Lopez.

40-15 Ottima difesa della rete con la volée di diritto dell’iberico dopo il recupero sulla palla corta dell’azzurro.

30-15 Servizio e diritto a sventaglio diagonale dello spagnolo.

15-15 Ottima seconda di Feliciano Lopez.

0-15 Spettacolo Musetti che interrompe la diagonale di rovescio con la smorzata.

3-2 Altro turno rapido e a zero per il #84 al mondo.

40-0 Servizio e palla corta di Musetti.

30-0 Serve&volley dell’italiano: smash vincente dopo il diritto d’approccio.

15-0 Seconda di servizio e smorzata pazzesca di Musetti.

2-2 Nessun problema al servizio per Feliciano Lopez: prima esterna e diritto diagonale.

40-15 Lungo il diritto a sventaglio dell’iberico.

40-0 Stecca Musetti da fondocampo sul back di rovescio dell’iberico.

30-0 Serve&volley di Feliciano Lopez: chiusura con la volée di rovescio.

15-0 Lungo il recupero di diritto di Musetti dopo l’ottimo rovescio diagonale di Lopez.

2-1 Scappa via il rovescio aggressivo di Lopez.

40-15 Doppio fallo di Musetti.

40-0 Battuta centrale dell’italiano.

30-0 Servizio e diritto del classe 2002.

15-0 Ottima prima dell’azzurro.

1-1 Feliciano Lopez si complica ancora un po’ la vita al servizio ma tiene il turno di battuta.

AD-40 Prima centrale dello spagnolo.

40-40 PASSANTE DI ROVESCIO DI MUSETTI! Esita per un momento Lopez nel tentativo di attaccare la rete.

AD-40 Gran prima del #61 al mondo.

40-40 Ennesimo errore dell’iberico: diritto sul nastro in uscita dal servizio.

40-30 Serve&volley dello spagnolo: smash con salto vincente.

30-30 Risposta vincente di diritto di Musetti sulla seconda dell’iberico.

30-15 Servizio e diritto lungolinea di Lopez.

15-15 Prima esterna dello spagnolo.

0-15 Ottima risposta di diritto dell’azzurro.

1-0 Ace di Musetti che salva una palla break a inizio secondo set.

AD-40 Questa volta lo slice di rovescio dell’iberico non resta in campo: ottimo diritto diagonale del carrarese.

40-40 In rete il rovescio lungolinea di Feliciano Lopez.

30-40 PALLA BREAK LOPEZ! Smorzata di rovescio diagonale dopo la palla corta in risposta.

30-30 Back di rovescio diagonale imprendibile giocato dallo spagnolo.

30-15 Lunga la risposta di diritto di Feliciano Lopez.

15-15 Ottima risposta di diritto lungolinea dello spagnolo.

15-0 Ottima prima di Musetti.

INIZIO SECONDO SET

15.21 Lorenzo Musetti vince il primo parziale per 6 giochi a 4 al termine di un set ben giocato dall’azzurro che sfrutta la discontinuità dello spagnolo che ha perso il servizio nel sesto e decimo gioco nonostante il break ottenuto nel quinto gioco a suo favore.

FINE PRIMO SET

6-4 PRIMO SET LORENZO MUSETTI! Bravissimo l’azzurro che sfrutta il nastro con una palla corta e chiude con la demi-volée di rovescio conquistando il break decisivo!

40-AD SET POINT MUSETTI! In rete la smorzata dello spagnolo in uscita al servizio.

40-40 Altro errore dal centro del campo per Lopez.

40-30 Servizio e diritto lungolinea dello spagnolo, recupero dell’italiano che raggiunge anche la smorzata ma viene superato sottorete.

30-30 Ace dello spagnolo.

15-30 Molto falloso Feliciano Lopez, soprattutto dal lato del rovescio diagonale.

15-15 Seconda esterna e lungolinea di diritto vincente dell’iberico.

0-15 Terzo doppio fallo dello spagnolo.

5-4 Servizio a zero per il classe 2002.

40-0 Gran prima centrale dell’italiano.

30-0 Servizio e diritto di Musetti.

15-0 Ottima prima dell’azzurro.

4-4 Feliciano Lopez chiude sottorete un complicato turno di servizio condito da vari errori.

AD-40 Scappa via la risposta del carrarese.

40-40 Bravissimo Musetti a comandare lo scambio da fondocampo con il diritto vincendo la diagonale.

AD-40 Ottima prima del #61 al mondo.

40-40 Servizio e diritto dello spagnolo: soluzione diagonale in corridoio.

AD-40 Troppo distante Musetti dal campo: diritto corto potente di Lopez.

40-40 Altro errore del classe 1981 in uscita dal servizio.

40-30 Risposta profonda di Musetti con il diritto: lento Lopez in uscita dal servizio.

40-15 Ottima prima esterna del padrone di casa.

30-15 Doppio fallo dello spagnolo.

30-0 Servizio e diritto diagonale dell’iberico.

15-0 Scambio durissimo condotto dallo spagnolo: gran diritto centrale.

4-3 Musetti conferma il break dopo un ottimo diritto a sventaglio diagonale.

40-30 Serve&volley dell’azzurro: in corridoio la demi-volée di rovescio.

40-15 Servizio e diritto lungolinea di Musetti.

30-15 Doppio fallo dell’azzurro.

30-0 Lunga la risposta di Feliciano Lopez.

15-0 Servizio e diritto del #84 al mondo.

3-3 CONTROBREAK MUSETTI! L’azzurro trova il rovescio profondo che mette in difficoltà lo spagnolo: lunga la sua difesa.

30-40 PALLA BREAK MUSETTI! DOPPIO FALLO DI FELICIANO LOPEZ!

30-30 Servizio e diritto diagonale dello spagnolo.

15-30 Gran risposta di diritto di Musetti.

15-15 Lunga la risposta dell’azzurro.

0-15 Risposta profonda di Musetti: lungo il diritto di Lopez.

2-3 BREAK FELICIANO LOPEZ! Lo spagnolo aumenta il ritmo e strappa il servizio al primo tentativo.

15-40 DUE PALLE BREAK FELICIANO LOPEZ! Servizio e smorzata di diritto dell’azzurro, recupero di Lopez che chiude con la volée di rovescio.

15-30 Scappa via il rovescio di Musetti che soffre il colpo lungolinea dell’iberico.

15-15 Smorzata lunga di Musetti: passante di diritto di Lopez.

15-0 Lungo il rovescio in back di Feliciano Lopez dopo il diritto diagonale di Musetti.

2-2 Scappa via il rovescio lungolinea dell’italiano dopo il diritto profondo di Lopez.

40-30 Rovescio in corridoio dell’azzurro in risposta.

30-30 SMORZATA DI ROVESCIO DELIZIOSA DI MUSETTI! Gran diagonale vinta dall’italiano.

30-15 Scappa via il rovescio in back dello spagnolo dopo il diritto profondo di Musetti.

30-0 Ace dello spagnolo.

15-0 Ottima prima dell’iberico.

2-1 Altro servizio a zero dell’azzurro: male in risposta Lopez.

40-0 Ottima prima di Musetti.

30-0 Risposta lunga di Lopez.

15-0 Servizio e smorzata dell’azzurro: in ritardo l’iberico.

1-1 Buona prima di Feliciano Lopez che annulla una chance di break.

AD-40 Largo il diritto in risposta di Musetti.

40-40 Smorzata pazzesca di rovescio dello spagnolo dopo un duro scambio sul lungolinea di rovescio.

30-40 PALLA BREAK MUSETTI! Scappa via il back di rovescio dell’iberico in uscita dal servizio.

30-30 Lunga la risposta dell’italiano.

15-30 Di poco a lato la smorzata dell’azzurro che ha provato ad interrompere lo scambio con il back di diritto.

0-30 Altro errore in uscita dal servizio per Feliciano Lopez.

0-15 Non trova il campo Lopez con il diritto a sventaglio.

1-0 Gran diritto lungolinea vincente dell’azzurro: servizio a zero.

40-0 Ottima prima di Musetti.

30-0 Servizio e diritto lungolinea dell’italiano che trova la smorzata vincente.

15-0 Servizio vincente di Musetti.

0-0 Comincia il match sulla Pista Rafa Nadal! Batte il nostro alfiere.

INIZIO PRIMO SET

14.38 Lo spagnolo torna in Catalogna dove ha vinto il torneo di doppio nel 2018, e lo disputerà anche quest’anno con Marc Lopez, e perso la finale nel 2005.

14.37 L’azzurro continua il proprio percorso su terra battuta dopo i quarti di finale ottenuti in Sardegna, dove ha perso dal futuro finalista e detentore del titolo Laslo Djere che l’aveva battuto anche l’anno precedente in semifinale.

14.36 Lo spagnolo ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere.

14.35 Feliciano Lopez anche cerca un risultato positivo per rientrare in top60 considerando che attualmente è #61 al mondo.

14.34 Giocatori in campo! Comincia il riscaldamento.

14.33 Davanti all’azzurro c’è il sudcoreano Soonwoo Kwon ancora in corsa però a Belgrado in Serbia. Ad ogni modo l’italiano proverà ad avanzare in classifica avvicinandosi alla top80.

14.31 Lorenzo Musetti proverà a far bene anche per migliorare la propria classifica: dopo il best ranking raggiunto in Sardegna alla posizione #84, oggi in caso di vittoria otterrebbe un’altra posizione.

14.29 Il classe 2002 torna in campo di nuovo con una wild card dopo quella ricevuta nel suo terzo Masters1000 a Montecarlo dov’è uscito al debutto contro Aslan Karatsev per 6-3 6-4 in una sfida viziata dalle interruzioni per pioggia.

14.27 Primo confronto tra i due giocatori in una sfida generazionale: chi vince l’incontro, vola al secondo turno contro la testa di serie #10 canadese Felix Auger-Aliassime che ha cominciato un sodalizio con Toni Nadal.

14.25 Con circa due ore di ritardo dunque, Lorenzo Musetti e Feliciano Lopez scenderanno in campo tra poco: il match era previsto come seconda sfida giornaliera non prima delle 12.30 sulla Pista Rafa Nadal.

14.23 Dopo tre ore e dodici minuti, Albert Ramos-Vinolas batte il 18enne danese Holger Vitus Nodskov Rune per (2)6-7 6-1 7-6(2) al termine di un match infinito.

13.06 Ritarda ancora l’inizio del debutto del classe 2002: Albert Ramos-Vinolas e Holger Vitus Nodskov Rune volano al terzo set. Lo spagnolo ha dominato il secondo parziale e vinto per 6 giochi a 1.

12.18 Non comincerà alle 12.30 dunque la sfida d’esordio di Lorenzo Musetti a Barcellona: si attendono sviluppi nel match in corso sulla Pista Rafa Nadal.

12.16 Si è appena concluso il primo parziale tra Albert Ramos-Vinolas e Holger Vitus Nodskov Rune: il danese ha vinto il primo set 7 punti a 2 nel tie-break.

12.02 A tra poco dunque per nuovi aggiornamenti in attesa del primo confronto generazionale tra Lorenzo Musetti e Feliciano Lopez.

12.01 I due giocatori sono sul 5-5: lo spagnolo ha recuperato il break perso nel quarto gioco immediatamente nel game successivo. Primo set ancora apertissimo dunque.

11.59 La sfida non comincerà prima delle ore 12.30 considerando il programma catalano: intanto in campo Albert Ramos Vinolas e Holger Vitus Nodskov Rune nel primo match di giornata.

11.57 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Feliciano Lopez, sfida valida per il primo turno del torneo singolare dell’ATP 500 di Barcellona 2021.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Feliciano Lopez, sfida valida per il primo turno del torneo singolare dell’ATP 500 di Barcellona 2021. Primo confronto di sempre in un match generazionale: il classe 2002 vuole fare bella figura contro il veterano spagnolo classe 1981. Chi vince approderà al secondo turno contro il nuovo assistito di Toni Nadal, o meglio Felix Auger-Aliassime che ha ricevuto un bye al primo turno essendo testa di serie #10.

Lorenzo Musetti debutta in Catalogna grazie a una wild card e proverà a riscattare l’uscita prematura al debutto a Montecarlo contro Aslan Karatsev. Dopo il terzo Masters1000 disputato in carriera considerando anche Roma 2020 e Miami di qualche settimana fa, l’azzurro comincia un cammino complicato considerando che oltre al canadese già citato, nei turni successivi potrebbe sfidare Denis Shapovalov e Stefanos Tsitsipas. In caso di vittoria quest’oggi, l’italiano potrebbe guadagnare una posizione in classifica in 83ma piazza nel ranking ATP, scavalcando il sudcoreano Kwon.

Feliciano Lopez torna in campo come #61 al mondo e proverà a scalare la classifica per rientrare in top60. Lo spagnolo, che ha 20 anni più di Musetti, è in gara anche in doppio con Marc Lopez e debutterà contro Ivan Dodig e Jamie Murray per riscattarsi dopo la sconfitta all’esordio a Marbella. Proprio nell’ATP 250 andaluso, il classe 1981 ha perso al secondo turno in singolare contro il giovane Carlos Alcaraz dopo aver vinto all’esordio contro il giapponese Taro Daniel.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Feliciano Lopez, sfida valida per il primo turno del torneo singolare dell’ATP 500 di Barcellona 2021 con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come seconda partita giornaliera, dopo la sfida tra Albert Ramos-Vinolas e Holger Vitus Nodskov Rune, dalle ore 11.00 sulla Pista Rafa Nadal di Barcellona in Spagna. La partita, ad ogni modo, non inizierà prima delle 12.30. Buon divertimento!

