Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 105° edizione del Giro delle Fiandre, seconda classica monumento della stagione dopo la Milano-Sanremo. La prestigiosissima classica belga si snoda da Anversa a Oudenaarde per un totale di oltre 254 chilometri fra muri, pavé e tante insidie tipiche della conformazione del territorio fiammingo.

I primi 100 chilometri non presentano difficoltà altimetriche e saranno pianeggianti. La prima asperità di giornata sarà il Katterberg dopo 104 chilometri e poco dopo i corridori affronteranno per la prima volta il Vecchio Kwaremont. Poco dopo si comincerà a fare sul serio: sono previsti nove muri nel giro di 50 chilometri. Primo trittico con Kortekeer, Eikenberg e Wolvenberg a creare la prima sensazione di fatica, poi Moleberg, Marbourghstraat, Berendries e Valkenberg a ravvivare il Fiandre verso la zona calda. Uno degli strappi più impegnativi sarà quello di Ten Houte: un chilometro di pavé con pendenze che arrivano intorno al 20%. Seguirà il Kanarieberg prima di affrontare nuovamente il Vecchio Kwaremont a poco più di 50 chilometri dal traguardo. Poco dopo toccherà al Paterberg, 370 metri al 20% che si preannunciano scoppiettanti. Ma c’è ancora da salire e lottare perché arriverà il Koppenberg – punte del 22% – prima di un altro trittico di rispetto con Steenbeekdries, Taaienberg e Kruisberg. E se a questo punto i pretendenti saranno ancora tanti per la vittoria, a decidere la corsa sarà la coppia finale composta ancora da Kwaremont e Paterberg a circa 13 chilometri dal traguardo. Infine i corridori veleggeranno verso Oudenaarde finalmente con qualche chilometro di respiro.

Il favorito numero uno per la vittoria finale è Wout Van Aert. Il crossista belga, che l’anno scorso ha ceduto al fotofinish al rivale di sempre Mathieu Van der Poel. Il corridore della Jumbo-Visma ha graffiato domenica scorsa alla Gand-Wevelgem e, rispetto ai diretti avversari, può contare su uno spunto veloce allo sprint preziosissimo soprattutto in una corsa a lungo chilometraggio. Il vincitore della Milano-Sanremo 2020 può inoltre contare su un uomo di fiducia come Nathan Van Hooydonck, apparso estremamente brillante alla Gand-Wevelgem. Il rivale principale, neanche a dirlo, è il solito Mathieu Van der Poel. Il campione olandese, dopo una grande Tirreno-Adriatico, appare in leggero calo, accentuato dalla giornata negativa in cui è incappato mercoledì alla Dwars door Vlaanderen. La caratura di questo corridore è però indiscutibile e chissà che non possa piazzare un’altra zampata ad Oudenaarde. Il terzo grande favorito è Julian Alaphilippe. Il campione del mondo si è risparmiato mercoledì, ma quest’oggi troverà un percorso molto adatto alle sue caratteristiche. L’anno scorso finì per essere messo fuori causa per la vittoria dopo la caduta provocata da una moto dell’organizzazione, quest’anno LouLou vorrà riprendersi ciò che il destino gli ha tolto. I compagni di squadra di alto livello non mancheranno: la maglia iridata potrà contare su Yves Lampaert, Kasper Agreen e sul nostro Davide Ballerini, al quale ci auguriamo verrà lasciato un minimo di libertà d’azione. Arriva da outsider Peter Sagan. Il fuoriclasse slovacco della Bora-Hansgrohe sta salendo di colpi come dimostra il quarto posto alla Milano-Sanremo e la vittoria di tappa alla Volta a Catalunya. Il tre volte campione del mondo ha già trionfato nel 2016 e sa come si preparano questo tipo di appuntamento. Sono apparsi brillanti ultimamente il campione olimpico Greg Van Avermaet (AG2R Citroen), Dylan Van Baarle (INEOS Grenadiers), vincitore alla Dwars door Vlaanderen, Christophe Laporte (Cofidis) e Jasper Stuyven (Trek-Segafredo).

Per quanto riguarda gli italiani, occhi puntati su Matteo Trentin (UAE Team Emirates). Il corridore trentino ha puntato in maniera particolare questa corsa e ha tutte le carte in regola per fare bene. Anche Giacomo Nizzolo (Qhubeka-ASSOS) e Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious) puntano a far bene. Entrambi hanno tenuto bene sui muri alla Gand-Wevelgem e se la gara sarà coperta, potranno giocarsi le loro possibilità. Capitolo a parte per Alberto Bettiol: il toscano, vincitore due anni fa, si presenta lontano dalla condizione migliore. Tuttavia l’aria fiamminga potrebbe riaccendere nell’alfiere della EF le sensazioni del passato.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE integrale del Giro delle Fiandre 2021 per non perdersi neanche un respiro, neanche una pedalata della celebre classica belga. La partenza è prevista per le ore 10.00, l’arrivo intorno alle 16.30. Ci collegheremo alle 9.30 circa per introdurre al meglio la corsa.

