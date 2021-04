Kasper Asgreen ha sorpreso tutti all’odierno Giro delle Fiandre riuscendo a beffare, in volata, il grande favorito Mathieu van der Poel. Il corridore danese, che appena nove giorni fa aveva vinto ad Harelbeke, ha confermato di avere una condizione strepitosa riuscendo a contenere gli attacchi del fuoriclasse neerlandese sui muri. Dopodiché, ha collaborato con il capitano dell’Alpecin-Fenix fino all’ultimo chilometro, quando gli è rimasto a ruota per poi superarlo negli ultimi cento metri.

Kasper Asgreen, dopo la gara, è stato intervistato e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Mi sentivo bene nel finale e ho deciso di fidarmi del mio sprint. Nell’ultimo chilometro sono rimasto a ruota di Mathieu perché il vantaggio era importante e ho lasciato che lanciasse lui lo sprint. La gara è stata durissima, eravamo tutti e due al limite, è stata questione di dettagli. Per me è incredibile essere il secondo danese dopo Rolf Sorensen a vincere il Giro delle Fiandre. Rolf mi aveva chiamato per darmi dei consigli proprio durante la settimana. Non avevo in programma di far lavorare Alaphilippe per me. Abbiamo comunque fatto una corsa fantastica e ringrazio tutti i miei compagni e tutti coloro che mi hanno aiutato a preparare la corsa“.

Per Asgreen, corridore danese classe 1995, questo è il punto più alto toccato durante la sua carriera. L’alfiere della Deceuninck-Quick Step, però, è ormai da reputarsi uno dei migliori interpreti al mondo delle classiche del Nord. Già due anni fa, infatti, arrivò secondo al Giro delle Fiandre.

Foto: Lapresse