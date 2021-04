Giro delle Fiandre 2021: tutti gli italiani in gara. Bettiol e Trentin guidano la pattuglia di 9 azzurri

È tutto pronto per la Regina delle Classiche del Nord, il Giro delle Fiandre, che andrà in scena domenica 4 aprile. Il parterre dei contendenti alla vittoria è più ricco che mai, anche se i tre super favoriti sono sempre loro: il campione uscente Mathieu Van der Poel, il suo acerrimo rivale e mattatore di questa prima parte di 2021 Wout Van Aert, e il campione del mondo Julian Alaphilippe. Contro questo trio ci saranno tanti uomini che hanno già ben figurato nella campagna belga.

Gli italiani al via da Antwerp, nei 263,7 chilometri tra 19 muri e 17 tratti di pavé che li accompagneranno sino ad Oudenaarde, saranno soltanto nove. Le speranze non sono tante, ma vista la condizione di alcuni di loro, non è detta l’ultima parola. Partiamo dunque da Alberto Bettiol (EF Education Nippo), l’ultima gioia tricolore in terra belga, con il suo magico trionfo di due anni fa, che lo ha inserito nell’élite dei nove italiani primatisti nella storia del Fiandre.

Vincitore a sorpresa, in una giornata perfetta, al suo primo successo da professionista, il suo scatto secco sull’Oude Kwaremont, a 17 chilometri dalla fine, è ancora impresso negli occhi di molti. Anche se purtroppo, ad oggi, il 27enne toscano è reduce da mesi alquanto difficili per via una colite ulcerosa cronica diagnosticatagli durante l’inverno, che ha rallentato tutta la preparazione in vista del 2021. Non sappiamo fin dove riuscirà a spingersi Bettiol, ma siamo certi che non vorrà affatto sfigurare.

Passiamo dunque a tre uomini che si sono già espressi molto bene negli scorsi appuntamenti in terra belga. E stiamo parlando del campione europeo e nazionale Giacomo Nizzolo (Qhubeka-Assos), Matteo Trentin (UAE Team Emirates) e Sonny Colbrelli (Bahrain Victorius), reduci da una Gand-Wevelgem da sogno, dove si sono piazzati rispettivamente al secondo, terzo e quarto posto, per una corsa da veri e propri protagonisti.

Da sottolineare poi che Colbrelli ha ben figurato alla Sanremo, chiusa in ottava piazza, e alla Kuurne-Bruxelles-Kuurne, dove è riuscito a centrare il sesto posto. In questa occasione, poco più avanti, precisamente quarto, è giunto Trentin, che aveva esordito in questo 2021 con un’ottima Omloop et Nieuwsblad. L’unico ad esser già andato a segno in questa annata è Nizzolo, anche se sembra il più sfavorito per la durezza del tracciato.

Tra i nove azzurri alla partenza abbiamo anche Andrea Pasqualon (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), un uomo veloce ma molto resistente, e grande esperto del Nord. Tra i veterani figura anche Daniel Oss (Bora-Hansgrohe), che avrà l’onere di spalleggiare il capitano Peter Sagan. Medesimo ruolo che ricopriranno anche Jonathan Milan, che supporterà lo stesso Colbrelli, Leonardo Basso (Ineos Grenadiers) per le due possibili sorprese del giorno Thomas Pidcock e Dylan Van Baarle, e infine Edoardo Affini (Jumbo-Visma), fido scudiero del super favorito del giorno, Wout Van Aert.

GLI ITALIANI DEL GIRO DELLE FIANDRE 2021

MILAN Jonathan Bahrain – Victorious

AFFINI Edoardo Team Jumbo-Visma

BASSO Leonardo INEOS Grenadiers

BETTIOL Alberto EF Education – Nippo

COLBRELLI Sonny Bahrain – Victorious

TRENTIN Matteo UAE-Team Emirates

NIZZOLO Giacomo Team Qhubeka ASSOS

PASQUALON Andrea Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux

OSS Daniel BORA – hansgrohe

Foto: Lapresse