VIDEO Highlights Giro delle Fiandre 2021: Asgreen batte van der Poel in volata! Staccati van Aert e Alaphilippe

Kasper Asgreen ha vinto il Giro delle Fiandre 2021. Il danese si è imposto al termine di uno sprint serratissimo con Mathieu van der Poel: un testa a testa palpitante, in cui l’alfiere della Deceuninck-Quick Step è riuscito ad avere la meglio sull’olandese, detentore del titolo e grande favorito della vigilia. Il 26enne, al suo primo sigillo in una Classica Monumento, ha tenuto il passo del fortissimo rivale e lo ha battuto in una volata avvincente, tiratissima, dove ha rimontato brillantemente.

van der Poel aveva attaccato sul Vecchio Kwaremont e sembrava poter andare via da solo, lasciando sul posto Asgreen e van Aert, ma il danese con una grandissima prova agonistica lo ha recuperato una volta scollinato. La coppia si è poi alleata nei chilometri successivi, mentre van Aert andava alla deriva.

Sul successivo Paterberg è andatao in scena un bellissimo testa a testa, che però non è stato risolutore. Ultimi 12 km in coppia per l’olandese e il danese, mentre il gruppo inseguitore rimaneva a una ventina di secondi di distacco. Poi lo sprint trionfale di un grande Asgreen. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi del Giro delle Fiandre 2021.

VIDEO HIGHLIGHTS GIRO DELLE FIANDRE 2021

Foto: Lapresse