VIDEO Vergaerde dà una spallata a Fedorov: squalificati col VAR! Giro delle Fiandre infiammato

Yevgeniy Fedorov e Otto Vergaerde si sono resi protagonisti di un bruttissimo episodio durante le battute iniziali del Giro delle Fiandre 2021, Classica Monumento che ci tiene compagnia in questa giornata di Pasqua. La Ronde era appena partita e il gruppo stava procedendo regolarmente, la fuga del mattino era già partita e si trattava di un frangente sostanzialmente tranquillo.

Il belga della Alpecin-Fenix è andato a dare una spallata al russo dell’Astana, tra l’altro mentre i due erano in testa al plotone. L’episodio si è visto chiaramente in televisione, ma non si è compreso il motivo del gesto di Vergaerde, probabilmente collegato a una scorrettezza precedente di Fedorov. La giuria ha visionato l’accaduto al VAR e, in base ai fotogrammi della moviola in corsa, la giuria ha deciso di squalificare entrambi i ciclisti, estromettendoli dalla corsa. A conti fatti un uomo in meno per Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), grande favorito della vigilia.

Di seguito il VIDEO della spallata di Otto Vergaerde a Yevgeniy Fedorov durante le battute iniziali del Giro delle Fiandre 2021, che ha portato all’esclusione di entrambi i corridori attraverso l’utilizzo del VAR (moviola in corsa).

VIDEO SPALLATA VERGAERDE A FEDOROV, GIRO DELLE FIANDRE 2021

Foto: Lapresse