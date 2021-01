CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

GLI ACCOPPIAMENTI DEL KO SYSTEM

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2020/2021 in programma a Innsbruck in Austria. Prosegue con il consueto spostamento in Austria per le ultime due tappe 69esima edizione della storica competizione di salto con gli sci. Due manche, come di consueto, che si svolgeranno con il KO System (scontri diretti) nella prima delle due serie, con 25 atleti che si qualificheranno alla seconda vincendo gli head-to-head e cinque che eviteranno il taglio grazie ai migliori punteggi tra gli sconfitti.

La tappa di Garmisch-Partenkirchen ha rimescolato le carte e, di fatto, ha scremato i pretendenti al titolo che, a oggi, sono quattro a meno di clamorose sorprese che la storia di questa manifestazione respinge sistematicamente. Il norvegese Granerud, che guida la classifica, pur senza aver vinto nessuna delle prime due gare (due volte secondo), il tedesco Geiger (-4.0 punti) e i polacchi Stoch (-6.7 punti) e Kubacki (-8.6 punti) si giocheranno la vittoria nelle ultime due tappe della Tournée e già per il quinto, il tedesco Eisenbichler, la rimonta appare impossibile, visto che ha un ritardo di 23,5 punti dal leader e di 14,9 dal quarto.

Le prime quattro serie della Tournée 2021 sono state vinte da quattro atleti diversi: Geiger, Eisenbichler, Granerud e Kubacki. Una situazione uguale a quella dello scorso anno quando le prime quattro serie andarono a Kobayashi, Kubacki, Lindvik e Geiger: due di questi atleti si sono ripetuti anche in questa edizione. Tra gli outsider di giornata, ma per i quali risulta già molto complicato gareggiare per la vittoria della Tournée, c’è il giapponese Ryoyu Kobayashi, apparso in grande crescita nelle ultime gare e dotato di classe immensa che gli ha permesso di conquistare Grande Slam due stagioni fa. La sua potrebbero dirla anche lo sloveno Lanisek e l’austriaco Aschenwald ma la vittoria non sembra alla loro portata al momento, mentre il buon piazzamento è già arrivato. Ancora una volta, come a Garmisch, non ci saranno azzurri al via. Sia Giovanni Bresadola, sia Alex Insam, ieri al debutto nella Tournée, non sono riusciti a superare lo scoglio delle qualificazioni di ieri e ci riproveranno a Bischofshofen

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della terza tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2020/2021 in programma a Innsbruck in Austria: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, salto dopo salto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 13.30. Buon divertimento a tutti.

Foto Lapresse