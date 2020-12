Tournée 4 Trampolini 2021: Anze Lanisek si prende la qualificazione a Garmisch, lo segue Granerud. Out Bresadola

Ultimo dell’anno di sorrisi per Anze Lanisek, che si va a prendere la qualificazione della seconda tappa della Tournée dei Quattro Trampolini a Garmisch-Partenkirchen, a cavallo tra il 2020 e il 2021. Lo sloveno, con i 138.6 punti che derivano dal suo solido salto di 139 metri, si porta a casa 5.000 euro e si candida per un potenziale recupero nella classifica generale, attualmente guidata da Karl Geiger (il tedesco, quest’oggi, chiude a quota 134.3 dopo aver saltato 132 metri).

Il secondo posto è del norvegese Halvor Egner Granerud, che viene tradito dall’atterraggio nonostante i 143 metri, e proprio per la sua trasformazione in uovo in movimento (senza telemark) si vede decurtare almeno sei punti dai giudici: alla fine il suo totale è di 138.1, mezzo punto in meno di Lanisek e due decimi in più del tedesco Markus Eisenbichler, che come misura ottiene 135.5. Quarto l’austriaco Stefan Kraft, che con i suoi 137 metri e 136.1 punti mostra una forma di buon rilievo.

Completano la top ten il polacco Kamil Stoch, a 134.1 punti al pari di un Ryoyu Kobayashi che desta più di un’attenzione, non tanto per la tournée quanto per i Mondiali. Ottavo e nono i polacchi Dawid Kubacki e Andrzej Stekala a quota 131.2 e 129.8, davanti al norvegese Johann Andre Forfang, che si ferma a 129.8.

Niente da fare per Giovanni Bresadola: l’azzurro non entra nei 50 a causa di un brutto salto, il peggiore dei tre di giornata comprendendo quelli di allenamento, che si chiude a 119 metri e 98.6 punti. Il posizionamento finale è il 54°.

Più di un accoppiamento interessante emerge tra quelli che vedremo domani: a spiccare è soprattutto il confronto tra il polacco Piotr Zyla (39°) e l’austriaco Michael Hayboeck (12°).

Abbandona i sogni di gloria il norvegese Marius Lindvik: un mal di denti importante blocca le ambizioni del norvegese, che era giunto terzo a Oberstdorf dietro a Geiger e Stoch.

