Tournée 4 Trampolini 2021: Granerud si aggiudica la qualificazione di Innsbruck. Eliminati Giovanni Bresadola e Alex Insam

La terza tappa della Tournée dei 4 Trampolini 2020-2021 si è aperta quest’oggi ad Innsbruck con la qualificazione, che ha promosso i migliori 50 alla competizione di domani definendo inoltre i 25 scontri diretti della prima serie di gara. Halvor Egner Granerud ha stampato il miglior punteggio del lotto mettendo in evidenza un ottimo potenziale sul Large Hill austriaco e rifilando almeno 3 punti a tutti gli altri inseguitori. Il norvegese, leader della classifica generale di Coppa del Mondo e della Tournée, ha superato il punto HS (fissato a 128 metri) raggiungendo quota 129 metri con un atterraggio impeccabile per uno score complessivo di 132.2 punti.

Seconda piazza per l’austriaco Daniel Huber, con un’ottima prova da 127.5 metri e 128.9 punti nel giorno del suo 28° compleanno, mentre completa la top3 odierna il polacco Dawid Kubacki con 128 metri e 128.7 punti, a testimonianza di uno stato di forma davvero notevole dopo il trionfo di ieri a Garmisch. Buoni riscontri anche per altri due pretendenti al successo finale della Tournée, con il tedesco Markus Eisenbichler 4° (127 metri e 125.7 punti) ed il polacco Kamil Stoch 5° (125 metri e 125.4 punti). Leggermente più attardato Karl Geiger, vincitore degli ultimi Mondiali di volo e primo inseguitore di Granerud nella Vierschanzentournee, che ha comunque firmato il settimo punteggio guadagnandosi un accoppiamento sulla carta abbastanza agevole contro lo svizzero Simon Ammann in vista della gara.

Da registrare in particolare lo scontro diretto tra i compagni di squadra giapponesi Ryoyu Kobayashi (25°) e Yukiya Sato (26°), con il primo in costante crescita ed il secondo in fase calante dopo un ottimo avvio di stagione. Niente da fare in chiave Italia per i due azzurri impegnati quest’oggi in qualificazione: Giovanni Bresadola ha chiuso 54° con un salto discreto da 110 metri, pagando 3.4 punti dall’ultimo posto a disposizione per la gara di domani, mentre Alex Insam ha debuttato in questa Tournée con una prestazione decisamente modesta (103.5 metri) valevole per la 59ma e penultima posizione in classifica.

Foto: Lapresse