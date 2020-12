Tournée 4 Trampolini 2021: Geiger trionfa in casa ad Oberstdorf davanti a Stoch, si ferma la striscia vincente di Granerud

Si interrompe a quota 5 la striscia di vittorie consecutive in Coppa del Mondo di Halvor Egner Granerud, costretto ad accontentarsi quest’oggi del 4° posto ad Oberstdorf nella prima tappa della Tournée dei 4 Trampolini 2020-2021. La vittoria è andata infatti al padrone di casa tedesco Karl Geiger, capace di centrare il settimo successo nel circuito maggiore dopo aver conquistato lo scorso 12 dicembre la medaglia d’oro ai Mondiali di volo di Planica.

Il 27enne bavarese si è imposto per la prima volta in carriera sul Schattenbergschanze, chiudendo al comando la prima serie per poi difendere la leadership nella seconda manche sfruttando egregiamente il miglioramento delle condizioni meteo (il vento è diventato frontale per gli ultimi due saltatori). Geiger ha totalizzato 291.1 punti, cominciando col piede giusto la Tournée senza riuscire però ad infliggere dei distacchi abissali agli altri grandi avversari in ottica Aquila d’Oro. Ottima seconda piazza per il polacco Kamil Stoch (riammesso alla competizione insieme al resto della squadra), staccato di 2.8 punti dalla vetta destando davvero un’ottima impressione in entrambi i salti di gara, anche alla luce di una condizione meteo sfavorevole rispetto al vincitore odierno nella seconda serie.

Completa il podio di Oberstdorf il norvegese Marius Lindvik, 3° a 5.9 punti dalla testa grazie ad una prima prova molto convincente e ad un secondo salto in cui ha saputo sfruttare il vento frontale per restare nelle posizioni di vertice della graduatoria. Fuori dalla top3 i due grandi favoriti della vigilia, con il 4° posto del norvegese Halvor Egner Granerud (-11 punti dal leader) ed il 5° del tedesco Markus Eisenbichler (-16.8 punti dal vincitore), entrambi protagonisti di una bella rimonta nella seconda parte della competizione dopo aver affrontato condizioni meteo estremamente difficili nella prima serie. 6° l’austriaco Stefan Kraft (a 17.5 punti dal 1°), forse l’ultimo atleta ancora virtualmente in corsa per la vittoria della Tournée.

Prestazione da dimenticare in chiave azzurra per Giovanni Bresadola, autore di un salto oltremodo negativo da 107 metri valevole per il 60° posto che non gli ha permesso di accedere alla seconda serie di gara e alla zona punti. Il 19enne trentino non ha eseguito nel migliore dei modi soprattutto nella fase di stacco, facendo fatica a trovare una buona quota (nonostante un vento alle spalle abbastanza leggero) e piombando giù senza riuscire a far valere le sue qualità aerodinamiche in volo. Resta chiaramente il rammarico per la qualificazione cancellata di ieri, in cui aveva strappato una fantastica nona piazza guadagnandosi un accoppiamento favorevole in vista del KO System.

