Tournée 4 Trampolini 2021: Dawid Kubacki, record del trampolino e vittoria a Garmisch! Granerud in testa alla classifica

Successo col botto per Dawid Kubacki nella seconda gara della Tournée dei Quattro Trampolini. A Garmisch-Partenkirchen, infatti, il polacco non solo porta a casa il successo, ma si guadagna anche il record del Große Olympiaschanze con i 144 metri del maestoso, e con vento assai favorevole, secondo salto, che migliora di mezzo metro la misura ottenuta nel 2010 dallo svizzero Simon Ammann e nel 2020 dal norvegese Marius Lindvik (il grande assente di oggi, per mal di denti). 282.1 i punti di Kubacki, frutto dei 144.4 della seconda serie e dei 137.7 derivanti dai 139 metri della prima, in cui era già secondo.

Chiude al secondo posto il norvegese Halvor Egner Granerud, che paradossalmente coglie il primo podio in stagione con un piazzamento diverso dalla vittoria. Dopo aver chiuso al comando la fase del KO System, Granerud mantiene un’ottima costanza anche per stile e capacità di andare lontano, ma la combinazione dei 137 e 138 metri con 138.7 e 136.2 punti, per un totale di 274.9, non può competere con la prodezza del nuovo recordman del trampolino. Terzo è l’altro polacco Piotr Zyla, in una giornata che la Polonia domina dato anche il quarto posto di Kamil Stoch.

Per il nativo di Cieszyn rimonta dall’ottavo posto con 137 metri e 136.1 punti a supplire ai 129.5 e 124.3 della complessa sfida con l’austriaco Michael Hayboeck (peraltro eliminato a sorpresa, per colpe sue nello stacco) per un totale di 260.4. Il due volte vincitore della Tournée (2017 e 2018) si ferma invece a quattro decimi dal podio dopo aver saltato 135 metri (131.5 punti) nella prima serie e 132 (128.5) nella seconda. Quinto, con rimonta, il tedesco Karl Geiger, che perde a vantaggio di Granerud il comando della classifica generale: 259.9 il suo punteggio finale.

Nel completamento della top ten, al sesto posto c’è l’austriaco Philipp Aschenwald (257.7), al settimo a pari merito (257.2) si trovano il giapponese Ryoyu Kobayashi, ogni giorno più convincente e il tedesco Markus Eisenbichler (quarto dopo la prima serie), al nono il norvegese Johann Andre Forfang (256.2) e al decimo il polacco Andrzej Stekala (253.7). Grande delusione di giornata per Stefan Kraft, cui Garmisch proprio non riesce a piacere: è 28° a quota 226.1. Chi ha dei seri rimpianti è anche lo sloveno Anze Lanisek, che butta via la gara incrociando le punte degli sci nell’atterraggio del primo salto, perdendo una quindicina di punti che fanno la differenza tra il potenziale podio e l’effettivo 12° posto.

Foto: LaPresse