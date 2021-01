Tournée 4 Trampolini, programma prossima tappa Innsbruck: orari, tv, date, streaming

Il doppio appuntamento tedesco è ormai andato in archivio, perciò la 69ma Tournée dei 4 Trampolini si appresta ad entrare nella seconda metà della manifestazione a partire da domani con le qualificazioni di Innsbruck. Il Large Hill tirolese HS128 inaugura come di consueto la fase austriaca della Tournée, dove si può anche decidere più o meno definitivamente la lotta per il successo finale. L’Italia potrà contare sulla presenza di Giovanni Bresadola e Alex Insam, con quest’ultimo che farà dunque il suo debutto in questa Vierschanzentournee dopo aver saltato le tappe tedesche.

La terza tappa della Tournée dei 4 Trampolini 2020-2021, in programma tra sabato 2 (qualificazioni) e domenica 3 gennaio (gara) sul Large Hill HS128 di Innsbruck, verrà trasmessa integralmente in diretta tv su Eurosport 1 ed in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della competizione con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo della corsa verso l’Aquila d’Oro. Di seguito il programma completo della prossima tappa della Tournée, a Innsbruck:

PROGRAMMA INNSBRUCK TOURNÉE 4 TRAMPOLINI 2020-2021

SABATO 2 GENNAIO

ore 13.30 Qualificazioni HS130 Innsbruck (diretta tv su Eurosport 1, live streaming su Eurosport Player)

DOMENICA 3 GENNAIO

ore 13.30 Gara HS130 Innsbruck (diretta tv su Eurosport 1, live streaming su Eurosport Player)

Foto: Lapresse