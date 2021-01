LIVE Tournée 4 Trampolini 2021, Innsbruck in DIRETTA. Kamil Stoch immenso: mette le mani sul tris! Lanisek e Kubacki sul podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.28: Grazie per averci seguito e appuntamento per la quarta e ultima gara della Tournée a mercoledì 6 febbraio a Bischofshofen. Buona serata!

15.26: Sconfitti di giornata Granerud, 15mo dopo i due secondi posti nelle prime due tappe e dopo aver vinto la qualificazione di ieri e Geiger, 16mo, dopo la vittoria di Oberstdorf. per loro a Bischofshofen sarà battaglia per il podio nella Tournée, nulla di più

15.23: Stoch vince la terza tappa della Tournée, secondo posto per lo sloveno Lanisek che sale per la prima volta in stagione sul podio, Kubacki è terzo, secondo podio consecutivo per lui, poi Zyla, Y. Sato, Eisenbichler, R. Kobayashi, Kraft, Hayboeck, Deschwanden nella top ten

15.22: Vittoria numero 37 per Stoch in coppa del Mondo ma soprattutto prende un vantaggio enorme nella classifica generale, avrà più di 15 punti di vantaggio su Kubacki

15.21: Il polacco raggiunge 130 metri, atterraggio perfetto, vince anche questa serie, raggiunge 261.6 punti e va in fuga!

15.20: KAMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL STOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCH!!! Salto di altissimo livello!!!!!

15.19: Salto non straordinario di Lanisek che atterra bene a quota 123.5 metri: E’ PRIMO CON 249.6 PUNTI!

15.18: Non benissimo R. Kobayashi che commette anche un piccolo errore in atterraggio: 123 metri per il giapponese, è quinto con 244.3 punti e Kubacki sale sul podio

15.17: Discreto salto di Hayboeck che arriva a 123 metri: l’austriaco perde tante posizioni, è sesto con 242.5 punti e l’Austria non sarà sul podio

15.16: E’ ancora un grande Kubacki!!! 127 metri con condizioni leggermente più favorevoli rispetto agli ultimi salti: 248.3 ed è primo posto per il polacco campione uscente

15.15 Buon salto per Zyla che scende repentinamente nel finale, non un grande atterraggio: 124.5 metri e punteggio di 246.2 è primo!

15.13: Scomposto nella fase di volo Stekala che rischia grosso, si ferma a 120 metri e perderà posizioni nella Tournée: 12mo con 233.3 punti

15.12: Salto non straordinario di Hamann che per i suoi standard porta a termine una buona gara: 124.5 metri per un punteggio di 235.4 che significa settimo posto

15.11. Bel salto di un Kraft solido che arriva a 127 metri senza un vento particolarmente favorevole: è terzo con 243.5 punti

15.10: Non bene l’austriaco Steiner, il vento è sicuramente meno favorevole: 117 metri, crollo al 15mo posto con 226.7 punti

15.09: Dopo 20 atleti della seconda serie Y. Sato, Eisenbichler, Deschwanden

15.08: Continua a stupire lo svizzero Deschwanden che raggiunge quota 126.5 metri per un punteggio di 240.6 che significa terzo posto provvisorio

15.07: Adesso il vento è meno favorevole, K. Sato si ferma a 122 metri, punteggio di 231.8 punti, è decimo al momento

15.06: Discreto il salto di Huber, il vento non gli dà una mano nel finale, atterra a 122 metri e si inserisce all’ottavo posto con 233.8 punti

15.05: Male Domen Prevc che atterra repentinamente a 116.5 metri ed è ultimo, con 221 punti, 17mo

15.03: Salto buono ma non ottimo per il tedesco Eisenbichler che arriva a 128.5 metri: è secondo con 245 punti ma non fa la differenza. recupera qualcosa a Granerud e Geiger, magari per il terzo posto nella Tournée

15.02: Anche Johansson sfrutta al meglio il vento favorevole, 127.5 metri per lui, qualche sbavatura nell’atterraggio, terzo con 238.2 punti

15.01: Gran salto di Y. Sato che sfrutta al meglio una grande fase di volo. Atterra a 130 metri, va nettamente al comando con 245.6

15.00: Il polacco Zniszczol arriva molto lontano, atterra a 126.5 metri e si inserisce al quinto posto con 232.9 punti

14.59: Gran salto di Peter Prevc! Tiene quota nel finale e arriva a quota 128 metri. E’ primo con 239.4 punti

14.58: Salto discreto dello sloveno C,. Prevc che commette qualche errore e chiude a 122 metri ed è sesto con 228.4 punti

14.57: Tande, Granerud e Geiger nei primi tre posti

14.55: Buon salto di Forfang che rimette un po’ a posto le cose dopo una prima serie non straordinaria. Arriva a 122 metri , sesto posto con 226.5 punti

14.55: Non riesce ad essere efficace Aschenwald che perderà posizioni nella Tournée, dove era sesto: 123 metri con un punteggio di 231 che significa quinto posto

14.54: Buon salto per il finlandese Kytosaho che raggiunge 125 metri per un punteggio globale di 231.7 che significa quarto posto. Ora Aschenwald

14.53: Salto in linea con le aspettative per il canadese Boyd-Clowes che arriva a 121.5 metri per un punteggio di 222.8 punti che significa ottavo e ultimo posto. Ora Kytosaho

14.52: Salto discreto anche per il finlandese Aalto che arriva a 122.5 metri per un totale di 224.1 metri. Ora Boyd-Clowes

14.51: Nazarov arriva a quota 122 metri per un totale di 242.2 punti, è quarto

14.50: Tande sfrutta al meglio il vento frontale nel finale: 128 metri per un punteggio globale di 235.2 ed è primo!

14.49: Buon salto per l’austriaco Lackner che arriva a 121.5 metri per un punteggio di 223, terzo al momento. Ora Tande

14.48: Bene anche Granerud che arriva a 127.5 metri, probabilmente ancora scosso da quanto accaduto poco fa: punteggio di 234.3, va davanti per un decimo. Ora Lackner

14.47: Grande salto di Geiger che arriva a 128.5 metri, recupera terreno ma forse non basterà: 234.2 punti. Ora Granerud

14.46: Geiger sul trampolino, si parte da stanga 10

14.40: Alle 14.47 inizierà la seconda serie

14.34: Nella classifica della Tournée Stoch in testa, a 6 punti Kubacki, a 13 punti Granerud, Geiger e Eisenbichler più indietr, in risalita Lanisek e R. Kobayashi

14.33: Questi gli altri qualificati per la seconda serie: Deschwanden, K. Sato, Huber, D. Prevc, Johansson, Eisenbichler, Y Sato, Zniszczol, C. Prev, P. Prevc, Forfang, Aschenwald, Kytosaho, Boyd-Clowes, Aalto, Nazarov, Tande, Lackner, Granderud, Geiger

14.30: Così i primi dieci: Stoch, Lanisek, R. Kobayashi, Hayboeck, Kubacki, Zyla, Stekala, Hamann, Kraft, Steiner

14.28: Granerud e Geiger sono in fonso alla classifica degli atleti ammessi alla seconda serie. Clamoroso risultato e a ridere di gusto è la Polonia con Stoch e Kubacki che al momento sono i grandi favoriti per la vittoria della Tournée

14.27: Bruttissimo salto per Granerud! Vento sfavorevole, 116.5 metri, perde tantissimo il norvegese che totalizza 111.9 punti ed è lontanissimo dai primi

14.26: Polasek offre un bell’assist a Granderud èperchè fa vedere che il vento è migliorato: 111.5 metri e 94 punti per lui

14.26: Ultima sfida della prima serie: Halvor Egner Granerud (Norvegia)-Viktor Polasek (Repubblica Ceca)

14.25: Salto discreto di Huber con vento sfavorevole: 123 metri e 119.9 punti

14.23: Vento alle spalle, la gara si ferma. Non fortunato Granerud

14.22: Male Fettner che atterra a 105.5 metri, punteggio di 85.8

14.22: Penultima sfida, derby austriaco: Daniel Huber (Austria)-Manuel Fettner (Austria)

14.21: Kubacki c’è!!! Qualche movimento di troppo in volo atterraggio meno perfetto di Stoch, 126 metri per lui e punteggio di 126 che significa quinto posto provvisorio

14.20: Brutto salto di Kahofer che si ferma a 106.5 metri, punteggio di 86.2

14.20: Ora Dawid Kubacki (Polonia)-Timon Kahofer (Austria)

14.19: Non bene Eisenbichler che perde anche le ultime chances di lottare per la Tournée: 120.5 metri per un punteggio di 119.4, sarà nella seconda serie ma dovrà recuperare tanti punti

14.18: Si alza il vento frontale, Kot arriva a 120 metri per un punteggio di 115

14.18: Ora Markus Eisenbichler (Germania)-Maciej Kot (Polonia)

14.17: Grandissimo salto di Kamil Stoch!!! Galleggia nell’aria, grande atterraggio: arrivano 127.5 metri per un punteggio di 131.7 ed è PRIMO!!!

14.16: Non bene il tedesco Schmid che si ferma a 113.5 metri per un punteggio di 102.1

14.15: Ora Kamil Stoch (Polonia)-Constantin Schmid (Germania)

14.15: vento tutt’altro che favorevole, Geiger combatte ma si ferma a 121 metri per un punteggio grazie alla compensazione di 121.2, è settimo

14.15: 105 metri e punteggio di 86.8 per lo statunitense Dean

14.14: Ora Stefan Kraft (Austria)-Decker Dean (Stati Uniti)

14.12: Karl Geiger butta via la Tournée! Brutto salto del tedesco che nella seconda serie ci sarà ma partirà da molto lontano: 117 metri e 109.2 punti, per ora è l’ultimo dei qualificati

14.12: Ammann si ferma a 113 metri per un punteggio di 95.3

14.11: Ora Karl Geiger (Germania)-Simon Ammann (Svizzera)

14.10: Fatica nel finale il polacco Zyla che arriva comunque a 126.5 metri per un punteggio di 125.1 che gli vale la quarta piazza provvisoria

14.09. Discreto salto di Junshiro Kobayashi che mantiene quota nel finale e arriva a 122 metri, punteggio di 113.5

14.09: Ora Piotr Zyla (Polonia)-Junshiro Kobayashi (Giappone)

14.08: Salto discreto ma non eccezionale per Peter Prevc che con 122.5 metri totalizza 118.2 punti

14.07: Male Zografski che si ferma a 110.5 metri, punteggio di 92.6

14.07: Ora Peter Prevc (Slovenia)-Vladimir Zografski (Bulgaria)

14.06: Scende giùà in modo repentino nel finale Aschenwald che paga dazio, si ferma a 123.5 metri per un punteggio di 117.8, è 15mo al momento

14.05: Salto discreto del tedesco Freund che arriva a 120.5 metri per un punteggio di 112.6

14.04: Tra poco Philipp Aschenwald (Austria)-Severin Freund (Germania)

14.03: Salto non straordinario di K. Sato che arriva a 123 metri e supera il turno con il punteggio di 120.2, ottavo

14.02: In difficoltà Muranka ma sembra anche che il vento stia dando fastidio in questo momento: 112.5 metri per il polacco, punteggio di 99.6

14.01: Ora Keiichi Sato (Giappone)-Klemens Muranka (Polonia)

14.01: Tande supera il turno ma il suo non è certo un buon salto, arriva a 121 metri per un punteggio di 113.7, sarà comunque nella seconda serie

14.00. Salto non positivo per l’austriaco Hoerl che si ferma a quota 112.5 metri per un punteggio di 97

13.59: Ora Daniel Andre Tande (Norvegia)-Jan Hoerl (Austria)

13.58: Grande salto del polacco Stekala che arriva a 126.5 metri che supera il turno facilmente e si inserisce al quarto posto con 124.8 punti

13.57: Male il russo Klimov che non trova il tempo giusto in uscita dal dente e si ferma a 112.5 metri: punteggio di 88.3, il peggiore

13.57: Ora Andrzej Stekala (Polonia)-Evgeniy Klimov (Russia)

13.56. Atterra repentinamente il norvegese Forfang che si ferma a 123 metri, perde la sfida con un punteggio di 117.9 ed è il quarto ripescato al momento

13.55: Buon salto diello svizzero deschwanden che raggiunge 124.5 metri per un punteggio di 120.3, seconda serie quasi in cassaforte, anche in caso di sconfitta nello scontro diretto

13.55: Ora Johann Andre Forfang (Norvegia)-Gregor Deschwanden (Svizzera)

13.54: Grande salto di Hayboeck che arriva a 127.5 metri, viene penalizzato dai giudici per un atterraggio non perfetto: è qualificato e terzo con 127.6 punti

13.53: Male il norvegese Eriksen che pasticcia in volo e chiude con 111 metri e un punteggio di 95.3

13.53: Ora Michael Hayboeck (Austria)-Sander Eriksen (Norvegia)

13.52: Johansson riesce a salvarsi ma non è un salto perfetto il suo: 123 metri per un punteggio di 119.4, aiutato dalla compensazione

13.51: Non benissimo il tedesco Paschke che si ferma a 120.5 metri per un totale di 111.8 punti

13.51: Ora Robert Johansson (Norvegia)-Pius Paschke (Germania)

13.50: Il canadese Boyd-Clowes supera il turno con un salto discreto, 123 metri per un punteggio di 116.5

13.49: Brutto salto dell’estone Aigro che si ferma a 111.5 per un punteggio di 100.2. Il vento si è fermato

13.48: Ora Mackenzie Boyd-Clowes (Canada)-Artti Aigro (Estonia)

13.47: Ottimo salto di Lanisek che arriva a 127.5 metri nonostante un vento meno favorevole: è in testa con 131 punti!

13.46: Bel salto, volo radente per Domen Prevc che arriva a 126 metri, vento frontale e punteggio di 119.8

13.46: Abbassata ancora la stanga, scende a 9 per il derby sloveno: Anze Lanisek (Slovenia)-Domen Prevc (Slovenia)

13.45: Supera il turno il finlandese Aalto che atterra a 127 metri, punteggio di 116

13.43: Discreto salto di Leitner che arriva a 125 metri per un punteggio di 113.6

13.43: Ora Antti Aalto (Finlandia)-Clemens Leitner (Austria)

13.41: Riesce a galleggiare nell’aria Hamann dopo uno stacco non perfetto: 130 metri per lui che sta crescendo tanto, 121.3, seconda piazza complessiva e seconda manche conquistata. Stanga abbassata: 10

13.41: Cene Prevc arriva a 125.5 metri e totalizza 118.2 punti, bene lo sloveno

13.40: Ora Martin Hamann (Germania)-Cene Prevc (Slovenia)

13.39: Piomba giù troppo in fretta Schlierenzauer che si ferma a 123.5 metri e con 114 punti esce di scena l’austriaco. Avanti Nazarov

13.39: bene Nazarov che arriva a quota 125 metri per un punteggio di 115.3, ora la leggenda Schlierenzauer

13.38: Ora Gregor Schlierenzauer (Austria)-Mikhail Nazarov (Russia)

13.37: Brutto salto di Schiffner, passivo in uscita dal dente: 120.5 metri e punteggio di 107.8. Lackner avanti, Schiffner è fuori

13.36: Discreto salto di Lackner che arriva a 125 metri totalizzando 113.7 punti

13.36: Ora derby austriaco: Markus Schiffner (Austria)-Thomas Lackner (Austria)

13.35: Buon salto per il polacco Zniszczol che arriva a 128 metri per un punteggio di 118.4 che significa seconda serie raggiunta

13.34: Lo sloveno Jelar si ferma a 125.5 metri per un punteggio di 113.1

13.34: Ora Aleksander Zniszczol (Polonia)-Ziga Jelar (Slovenia)

13.33: Un po’ scomposto in uscita dal dente il finlandese Kytosaho che arriva a 128 metri e con 117.3 punti si accomoda nell’attesa per i ripescaggi. Steiner nella seconda serie

13.32: Che salto di Steiner!!! Il vento frontale lo aiuta e lui arriva a 130.5 metri per un punteggio di 120.7

13.32: Ora Niko Kytosaho (Finlandia)-Maximilian Steiner (Austria)

13.31: Piazza subito un grande salto R. Kobayashi che arriva a 132 metri e totalizza 128.3 punti, sarà della partita nella seconda manche

13.30: 126. metri per Y. Sato che totalizza 118.6 punti

13.30: Si inizia con il “derby” giapponese: Ryoyu Kobayashi (Giappone)-Yukiya Sato (Giappone)

13.29: Si parte da stanga 11 e dunque si preannunciano velocità basse e misure non stellari, almeno per ora

13.28: Cielo grigio a Innsbruck ma le condizioni meteo sembrano poter garantire una gara regolare

13.25: Granerud ha vinto la qualificazione di ieri, mentre al 25mo posto di è piazzato Ryoyu Kobayashi che dunque salterà per secondo oggi e potrebbe già piazzare una misura significativa, sfidando Yukija Sato

13.24: Questi gli accoppiamenti del Ko system:

1-50 Halvor Egner Granerud (Norvegia)-Viktor Polasek (Repubblica Ceca)

2-49 Daniel Huber (Austria)-Manuel Fettner (Austria)

3-48 Dawid Kubacki (Polonia)-Timon Kahofer (Austria)

4-47 Markus Eisenbichler (Germania)-Maciej Kot (Polonia)

5-46 Kamil Stoch (Polonia)-Constantin Schmid (Germania)

6-45 Stefan Kraft (Austria)-Decker Dean (Stati Uniti)

7-44 Karl Geiger (Germania)-Simon Ammann (Svizzera)

8-43 Piotr Zyla (Polonia)-Junshiro Kobayashi (Giappone)

9-42 Peter Prevc (Slovenia)-Vladimir Zografski (Bulgaria)

10-41 Philipp Aschenwald (Austria)-Severin Freund (Germania)

11-40 Keiichi Sato (Giappone)-Klemens Muranka (Polonia)

12-39 Daniel Andre Tande (Norvegia)-Jan Hoerl (Austria)

13-38 Andrzej Stekala (Polonia)-Evgeniy Klimov (Russia)

14-37 Johann Andre Forfang (Norvegia)-Gregor Deschwanden (Svizzera)

15-36 Michael Hayboeck (Austria)-Sander Eriksen (Norvegia)

16-35 Robert Johansson (Norvegia)-Pius Paschke (Germania)

17-34 Mackenzie Boyd-Clowes (Canada)-Artti Aigro (Estonia)

18-33 Anze Lanisek (Slovenia)-Domen Prevc (Slovenia)

19-32 Antti Aalto (Finlandia)-Clemens Leitner (Austria)

20-31 Martin Hamann (Germania)-Cene Prevc (Slovenia)

21-30 Gregor Schlierenzauer (Austria)-Mikhail Nazarov (Russia)

22-29 Markus Schiffner (Austria)-Thomas Lackner (Austria)

23-28 Aleksander Zniszczol (Polonia)-Ziga Jelar (Slovenia)

24-27 Niko Kytosaho (Finlandia)-Maximilian Steiner (Austria)

25-26 Ryoyu Kobayashi (Giappone)-Yukiya Sato (Giappone)

13.22: Le prime quattro serie della Tournée 2021 sono state vinte da quattro atleti diversi: Geiger, Eisenbichler, Granerud e Kubacki. Una situazione uguale a quella dello scorso anno quando le prime quattro serie andarono a Kobayashi, Kubacki, Lindvik e Geiger

13.20: Ancora una volta non ci saranno italiani al via: Bresadola e Insam non sono riusciti a superare le qualificazioni

13.17: E’ battaglia a quattro per la vittoria della Tournée e il trampolino di Innsbruck potrebbe rivelarsi decisivo per la vittoria finale: il norvegese Granerud, che guida la classifica, pur senza aver vinto nessuna delle prime due gare (due volte secondo), il tedesco Geiger (-4.0 punti) e i polacchi Stoch (-6.7 punti) e Kubacki (-8.6 punti) si giocheranno la vittoria

13.15: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della terza tappa della Tournée dei 4 trampolini. Oggi si gareggia a Innsbruck

GLI ACCOPPIAMENTI DEL KO SYSTEM

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2020/2021 in programma a Innsbruck in Austria. Prosegue con il consueto spostamento in Austria per le ultime due tappe 69esima edizione della storica competizione di salto con gli sci. Due manche, come di consueto, che si svolgeranno con il KO System (scontri diretti) nella prima delle due serie, con 25 atleti che si qualificheranno alla seconda vincendo gli head-to-head e cinque che eviteranno il taglio grazie ai migliori punteggi tra gli sconfitti.

La tappa di Garmisch-Partenkirchen ha rimescolato le carte e, di fatto, ha scremato i pretendenti al titolo che, a oggi, sono quattro a meno di clamorose sorprese che la storia di questa manifestazione respinge sistematicamente. Il norvegese Granerud, che guida la classifica, pur senza aver vinto nessuna delle prime due gare (due volte secondo), il tedesco Geiger (-4.0 punti) e i polacchi Stoch (-6.7 punti) e Kubacki (-8.6 punti) si giocheranno la vittoria nelle ultime due tappe della Tournée e già per il quinto, il tedesco Eisenbichler, la rimonta appare impossibile, visto che ha un ritardo di 23,5 punti dal leader e di 14,9 dal quarto.

Le prime quattro serie della Tournée 2021 sono state vinte da quattro atleti diversi: Geiger, Eisenbichler, Granerud e Kubacki. Una situazione uguale a quella dello scorso anno quando le prime quattro serie andarono a Kobayashi, Kubacki, Lindvik e Geiger: due di questi atleti si sono ripetuti anche in questa edizione. Tra gli outsider di giornata, ma per i quali risulta già molto complicato gareggiare per la vittoria della Tournée, c’è il giapponese Ryoyu Kobayashi, apparso in grande crescita nelle ultime gare e dotato di classe immensa che gli ha permesso di conquistare Grande Slam due stagioni fa. La sua potrebbero dirla anche lo sloveno Lanisek e l’austriaco Aschenwald ma la vittoria non sembra alla loro portata al momento, mentre il buon piazzamento è già arrivato. Ancora una volta, come a Garmisch, non ci saranno azzurri al via. Sia Giovanni Bresadola, sia Alex Insam, ieri al debutto nella Tournée, non sono riusciti a superare lo scoglio delle qualificazioni di ieri e ci riproveranno a Bischofshofen

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della terza tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2020/2021 in programma a Innsbruck in Austria: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, salto dopo salto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 13.30. Buon divertimento a tutti.

Foto Lapresse