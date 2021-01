LIVE Sci alpino, Slalom 2 Flachau in DIRETTA: tanti azzurri qualificati. Seconda manche alle 13.45

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA DEL GIGANTE FEMMINILE DELLO SCI ALPINO

E’ tutto per questa DIRETTA LIVE, appuntamento alle 13.45 per la seconda manche.

11.58: Facciamo dunque un riepilogo di quanto è accaduto in questa prima manche dello slalom maschile a Flachau, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021. Il norvegese Foss-Solevaag ha concluso al comando la run-1 precedendo ben tre austriaci: Gstrein (+0″27), Feller (+0″29) e Schwarz (+0″34). Guardando i riscontri dei primi dieci si può intuire il grande equilibrio: lo svizzero Meillard a 0″35, il norvegese Kristoffersen a 0″51, lo svizzero Aerni a 0″60, il francese Alexis Pinturault a 0″68, il britannico Ryding a “81 e il russo Khoroshilov a 0″88. Per quanto concerne la truppa italiana sono ben cinque i qualificati, ovvero Maurberg 15° (+1″10), Gross 16° (+1″13), Moelgg 20° (+1″24), Razzoli 23° (+1″41) e Vinatzer 28° (+1″59). Grande chance per l’altoatesino che nella prima manche è sceso chiaramente per arrivare al traguardo, reduce da tre inforcate consecutive. Vedremo a questo punto come interpreterà la seconda manche l’azzurro.

11.49: Al momenti gli azzurri qualificati alla seconda manche in programma alle 13.45 sono cinque: Maurberger 15°, Gross 16°, Moelgg 20°, Razzoli 23° e Vinatzer 28°. L’altoatesino, come detto, sul filo.

11.46: Peccato per Tonetti che purtroppo perde l’appoggio sullo sci esterno ed esce di scena. Niente da fare per lui.

11.39: Grande prova del greco Ginnis che si inserisce in 12ma posizione a 1″00. Vinatzer è 28° a 1″59.

11.38: Tommaso Sala è 35° a 2″54, mentre Vinatzer è 27° sul filo del taglio.

11.35: Fuori purtroppo Simone Liberatore, che incappa in un errore nella parte alta.

11.32: Fuori anche il norvegese Nordbetten che scivola sulla parte alta. Gli atleti sanno che devono rischiare per qualificarsi.

11.31: Inforca il tedesco Holzmann nella parte alte e Vinatzer è sempre 26°. L’altoatesino è appeso a un filo.

11.30: Lo svizzero Simonet conclude in 30ma posizione a 2″01, Vinatzer rimane in 26ma piazza dunque.

11.29: Il croato Rodes giunge al traguardo in 29ma posizione a 1″95 e finisce alle spalle di Vinazter 26°.

11.28: Uscito di scena il belga Marchant e questo fa comodo a Vinatzer in bilico nella qualificazione alla seconda manche.

11.25: Quando sono scesi i primi trenta, facciamo un bilancio: comanda il norvegese Foss-Solevaag, seguito da ben tre austriaci, ovvero Gstrein (+0″27), Feller (+0″29) e Schwartz (+0″29). Pendio non difficile e distacchi molto contenuti. Il migliore degli azzurri è al momento Maurberger a 1″10 in 14ma posizione. A seguire ci sono Moelgg 19° a 1″24, Razzoli 22° a 1″41 e Vinatzer 26° a 1″59 che rischia di non qualificarsi per la seconda manche nella top-30.

11.23: Il bulgaro Popov va molto bene nella parte alta (+0″53), poi all’arrivo è 22° a 1″44. Vinatzer 25°.

11.22: Il canadese Read è 25° a 1″62, finendo alle spalle di Vinatzer che stavolta non perde la posizione per fortuna.

11.21: Stefano Gross è 15° a 1″13 ed è 24° Vinatzer che rischia davvero di uscire…non entrando nella top-30 della seconda manche.

11.19: Lo svizzero Aerni che parte fortissimo con 38 centesimi nella parte alta ed è settimo a 60 centesimi. Grande manche del rossocrociato e Vinatzer è 23°. Il migliore degli azzurri è Mauberger 14°, poi Moelgg 18° e appunto Vinatzer 23°.

11.17: Partito l’azzurro Maurberger ed è 13° a 1″10 e Vinatzer perde un’altra posizione ed è 22°. Rischia davvero la qualifica nella top-30.

11.16: Il norvegese Haugan conclude in 15ma posizione a 1″23, questo porta a scalare Moelgg 16° e Vinatzer 21° che potrebbe rischiare la top-30…

11.14: Partito Manfred Moellgg, che perde 75 centesimi al secondo intermedio. L’azzurro conclude 15° a 1″24, mentre Vinatzer è 20° a 1″59.

11.10: Il sloveno Hadalin, dopo una partenza molto buona, commette un errore (+0″72) all’altezza del secondo intermedio. Hadelin conclude in 13ma posizione a 1″13, Vinatzer è 19°.

11.09: Partito l’austriaco Pertl è 17° immediatamente davanti a Vinatzer 18° con un distacco di 1″48.

11.07: Il francese Grange ottene un 12° posto con 1″09 dal leader. 17° posto ora per Vinatzer.

11.06: Lo svedese Jakobsen taglia il traguardo in undicesima posizione a 1″02 e Vinatzer scala in 16ma piazza.

11.05: L’austriaco Hirschbuehl commette un errore all’altezza del terzo intermedio ed esce di scena. Attualmente Vinatzer è 15°.

11.02: L’austriaco Gstrein scia bene dal secondo intermedio in poi ed è secondo!!! 27 centesimi di ritardo, con una grande accelerazione per lui. Sono tre gli austriaci alle spalle di Foss-Solevaag, ovvero Gstrein (+0″27), Feller (+0″29) e Schwartz (+0″34).

11.01: E’ il momento dello svizzero Nef commette un grave errore nella parte alta, accumulando 86 centesimi di ritardo. L’elvetico giunge al traguardo con 1″27 di ritardo in 11ma piazza, Vinatzer scala in 14ma posizione.

11.00: Il croato Zubcic commette tanti errori ed è 14° a 1″66 finendo alle spalle di Vinatzer.

10.56: L’austriaco Feller partito forte come al solito, accumulando solo 30 centesimi nella parte alta. L’austriaco giunge al traguardo con 29 centesimi di ritardo è secondo. Bravissimo l’austriaco e Vinatzer è 13° al momento.

10.54: E’ il momento dell’austriaco Matt che all’arrivo accumula un ritardo di 92 centesimi (ottavo) e Vinatzer è ora 12°.

10.52: E’ il momento del leader di Coppa Pinturault gestisce alla grande la prima manche ed arriva un quinto tempo a 68 centesimi dal leader. Undicesimo è ora Vinatzer.

10.50: Il britannico Ryding giunge al traguardo con 81 centesimi di ritardo ed è quinto. Vinatzer scala in decima posizione.

10.48: Il francese Muffat-Jeandet chiude in ottava posizione a 1″47, immediatamente davanti a Vinatzer che scala in nona.

10.46: Vinatzer scende con il freno a mano tirato, per paura di uscire e non attacca. L’azzurro conclude ottavo a 1″59 con il crono più alto di tutti. Lui voleva assolutamente arrivare, ma chiaramente la prestazione non poteva essere all’altezza.

10.45: Lo svizzero Meillard conclude a 35 centesimi, in terza posizione. Ora è il turno di Vinatzer!

10.43: E’ il turno del russo Khoroshilov che attacca tanto, ma non è filante tra i pali e il russo si qualifica in quarta posizione a 88 centesimi.

10.41: Il tedesco Linus Strasser inforca nelle parte alta, dopo aver attaccato in maniera importante. Un altro protagonista fuori.

10.39: Il norvegese Foss-Solevaag velocissimo nella parte alta (-0″43), sempre molto rapido nei cambi di direzione e all’arrivo è primo con 34 centesimi di vantaggio. Grande prova dello scandinavo!

10.37: Lo svizzero Zenhaeusern sbaglia tanto nella parte alta ed è un po’ fermo (+0″43). All’arrivo l’elvetico arriva al traguardo con 79 centesimi di ritardo (terzo).

10.35: E’ la volta del francese Noel: partito all’attacco e strepitoso nella parte alta con 0″89 di vantaggio ma poi sul dosso, poco dopo il secondo intermedio, il transalpino perde l’appoggio sullo sci esterno e scivola. Un vero peccato per lui. Punti pesantissimi persi per lui nel computo della classifica di specialità.

10.33: Lo svizzero Yule non è in spinta, sembra far fatica sui materiali: troppo sotto al palo e per lui un distacco all’arrivo di 0″99 (terzo parziale).

10.32: Il norvegese Kristoffersen si cimenta sul pendio austriaco, facendo vedere ottime cose soprattutto sulla parte alta e guadagnando 24 centesimi, ma poi perdendo sul finale (54″01) e 17 centesimi di ritardo.

10.31: L’austriaco Schwartz all’attacco e chiude con il crono di 53″84, vedremo la consistenza della sua prova.

10.30: SI COMINCIA!!!

10.25: Vedremo anche quali saranno le condizioni della neve e se la pista si segnerà. Un aspetto da tenere in considerazione soprattutto per chi partirà col numero di pettorale più alto.

10.23: I pettorali degli azzurri saranno i seguenti:

10 VINATZER Alex 1999 ITA Nordica

24 MOELGG Manfred 1982 ITA Fischer

26 MAURBERGER Simon 1995 ITA Atomic

28 GROSS Stefano 1986 ITA Voelkl

31 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA Fischer

40 LIBERATORE Federico 1995 ITA Voelkl

41 SALA Tommaso 1995 ITA Dynastar

52 TONETTI Riccardo 1989 ITA Blizzard

10.20: Ci sarà sicuramente grande battaglia con la strada per il successo aperta a quasi quindici atleti.

10.17: Non ha ancora vinto, invece, Clement Noel, che per la terza volta non ha sfruttato l’essere in testa dopo la prima manche.

10.14: Anche la gara di ieri ha confermato il grande equilibrio nella specialità con il quinto vincitore diverso. E’ toccato stavolta all’austriaco Manuel Feller, al primo successo della carriera in Coppa del Mondo.

10.11: Serve un repentino cambio di rotta per il giovane azzurro, anche perché il pendio si adatta molto bene alle caratteristiche dell’azzurro.

10.08: Il giovane altoatesino è alla terza uscita consecutiva dopo quelle di Zagabria ed Adelboden.

10.06: Il solo Stefano Gross ha saputo arrivare al traguardo, ma a preoccupare è soprattutto Alex Vinatzer.

10.03: Si ricomincia dopo la vittoria di Feller e dopo una prestazione veramente deludente della squadra azzurra.

10.00: Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo slalom di Flachau, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2020-2021.

LA STARTLIST DELLO SLALOM DI FLACHAU

08.15 Hans Vaccari non prenderà il via nello slalom odierno a causa di un trauma distorsivo-contusivo al ginocchio destro che l’azzurro si è procurato nella gara di ieri. Vaccari sarà sottoposto ad ulteriori esami da parte della Commissione medica FISI.

08.15 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale del secondo slalom di Flachau, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2020-2021. Si ricomincia dopo la vittoria di Feller e dopo una prestazione veramente deludente della squadra azzurra.

La presentazione della gara – La cronaca della gara di ieri

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo slalom di Flachau, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2020-2021. Si ricomincia dopo la vittoria di Feller e dopo una prestazione veramente deludente della squadra azzurra.

Il solo Stefano Gross ha saputo arrivare al traguardo, ma a preoccupare è soprattutto Alex Vinatzer. Il giovane altoatesino è alla terza uscita consecutiva dopo quelle di Zagabria ed Adelboden. Serve un repentino cambio di rotta per il giovane azzurro, anche perchè il pendio si adatta molto bene alle caratteristiche dell’azzurro.

Anche la gara di ieri ha confermato il grande equilibrio nella specialità con il quinto vincitore diverso. E’ toccato stavolta all’austriaco Manuel Feller, al primo successo della carriera in Coppa del Mondo. Non ha ancora vinto, invece, Clement Noel, che per la terza volta non ha sfruttato l’essere in testa dopo la prima manche. Ci sarà sicuramente grande battaglia con la strada per il successo aperta a quasi quindici atleti.

La prima manche del secondo slalom di Coppa del Mondo di Flachau comincerà alle ore 10.30, mentre la seconda si terrà alle 13.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo Bianco al maschile!

foto LaPresse