LIVE Italia-Francia, Preolimpico pallanuoto in DIRETTA: Setterosa, serve subito una vittoria convincente

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma del torneo pre-olimpico di Trieste – Orari, programma, tv e streaming di Italia-Francia – Il girone dell’Italia ai raggi X – Le convocate azzurre per il torneo pre-olimpico – La presentazione del torneo pre-olimpico di Trieste – La scelta delle 13 del Setterosa per il pre-olimpico di Trieste

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima sfida del torneo di qualificazione olimpica di pallanuoto femminile in programma a Trieste: si affrontano Italia e Francia in quella che sulla carta dovrebbe essere una gara ampiamente alla portata delle azzurre che non potranno risparmiarsi visto che anche la differenza reti potrebbe essere fondamentale nella corsa al primo posto del girone con l’altra favorita d’obbligo, l’Olanda che affronterà domani le azzurre.

La formula della manifestazione prevede due gironi da quattro squadre: ovviamente superata la fase preliminare si andrà agli scontri diretti, con i quarti di finale (prima contro quarta, seconda contro terza) e poi le semifinali che risulteranno decisive, visto che l’accesso all’ultimo atto varrà anche come qualificazione alle Olimpiadi.

Le azzurre non devono commettere l’errore di sottovalutare la Francia che è una squadra in crescita, come ha sottolineato il tecnico azzurro Zizza, che ha come obiettivo principale quello di farsi trovare pronta e competitiva in vista delle Olimpiadi in casa a Parigi 2024 ma che può contare su qualche buona individualità. L’ultima sfida internazionale ufficiale tra le due formazioni risale all’Europeo dello scorso anno con l’Italia che vinse 18-6 contro le transalpine, poi eliminate dall’Ungheria ai quarti di finale.

OA Sport vi invita a seguire la diretta live della prima sfida del torneo di qualificazione olimpica di pallanuoto femminile in programma a Trieste tra Italia e Francia, per non perdervi neanche un minuto di questo incontro: fischio d’inizio alle 18.

Foto LPS/Luigi Mariani