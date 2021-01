Da oggi Trieste è la sede del Preolimpico di pallanuoto femminile: nelle semifinali di sabato 23 gennaio saranno messi in palio due posti per Tokyo. Con il match tra Francia ed Italia è appena scattata la prima giornata del Gruppo B: successo del Setterosa del CT Paolo Zizza per 19-6.

Paolo Zizza al termine del match ha parlato in zona mista (virtuale) ad OA Sport, partendo dalla vittoria contro la Francia: “Non abbiamo pensato in primis alla differenza reti, ma piuttosto a riprendere il ritmo partita dopo una lunga inattività in termini di partite ufficiali“.

Sul prosieguo del torneo: “In molti mi dicono che Ungheria e Grecia potranno in qualche modo scegliere l’avversaria in semifinale in base al nostro risultato di domani contro l’Olanda, ma non credo che sarà così. In ogni caso noi siamo pronti a fronteggiare qualsiasi avversario“.

Ultima battuta su Sofia Giustini, classe 2003 selezionata tra le 13 per il Preolimpico: “E’ la più giovane azzurra a Trieste, ma è qui con pieno merito. Gode della mia fiducia e soprattutto di quella delle sue compagne, ed anche oggi lo ha dimostrato con una grande prestazione“.

Foto: Luigi Mariani LPS