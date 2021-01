Pallanuoto femminile, Italia-Francia: programma, orario, tv, streaming Preolimpico 2021

Inizia domani, in quel di Trieste, il cammino del Setterosa nel torneo Preolimpico di pallanuoto femminile che assegnerà gli ultimi due posti per i Giochi di Tokyo. Le azzurre di Paolo Zizza se la vedranno all’esordio, nel girone preliminare, con la Francia, in una sfida che le vede ovviamente favorite. Andiamo a scoprire il programma dell’incontro.

Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming in abbonamento su FINA TV, mentre le gare del Setterosa saranno trasmesse anche in tv in chiaro su RaiSport+HD ed in streaming gratuito su RaiPlay. OA Sport vi assicurerà, infine, la diretta live testuale dei match dell’Italia.

Martedì 19 gennaio

Ore 18.00

Italia-Francia (Girone A)

Diretta streaming in abbonamento di tutti i match su FINA TV

Diretta tv su RaiSport+HD

Diretta streaming su RaiPlay

Diretta live testuale su OA Sport

Foto: LPS/Maurizio Valletta