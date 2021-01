Pallanuoto femminile, scatta il Preolimpico di Trieste. Il Setterosa insegue una difficile qualificazione alle Olimpiadi

Inizia domani uno degli appuntamenti più importanti di questa prima parte del 2021 per la pallanuoto al femminile. Al Polo Natatorio “Bruno Bianchi” di Trieste settimana di altissima tensione: va in scena infatti il torneo preolimpico, che assegna gli ultimi due posti per i Giochi di Tokyo.

La formula della manifestazione prevede due gironi da quattro squadre: ovviamente superata la fase preliminare si andrà agli scontri diretti, con i quarti di finale (prima contro quarta, seconda contro terza) e poi le semifinali che risulteranno decisive, visto che l’accesso all’ultimo atto varrà anche come qualificazione alle Olimpiadi.

Protagonista anche il Setterosa di Paolo Zizza, che vuole assolutamente esaltarsi nella piscina di casa per centrare un pass fondamentale: l’obiettivo è quello di andare a caccia nuovamente del podio a Cinque Cerchi, come accaduto in quel di Rio nel 2016. Il Setterosa si trova nel Girone A, con Francia, Slovacchia e Olanda. Lo spauracchio sarà ovviamente la sfida con le Orange, che potrebbe risultare già decisiva: vincere il raggruppamento (le altre due compagini sono di un livello nettamente inferiore) significherebbe trovare un avversario abbordabile ai quarti (o Israele o Kazakistan) e affrontare molto probabilmente la Grecia in semifinale. Nel Girone B infatti le elleniche sono la seconda nazionale più accreditata, con l’Ungheria nettamente favorita (bronzo europeo in carica) e bestia nera dopo la brutta sconfitta arrivata nei quarti ai Mondiali di Gwangju nel 2019.

Il programma della manifestazione:

1a giornata (19 gennaio)

14.00 Ungheria-Israele (Girone B)

16.00 Grecia-Kazakistan (Girone B)

18.00 Francia-Italia (Girone A)

20.00 Paesi Bassi-Slovacchia (Girone A)

2a giornata (20 gennaio)

14.00 Ungheria-Kazakistan (Girone B)

16.00 Grecia-Israele (Girone B)

18.00 Paesi Bassi-Italia (Girone A)

20.00 Francia-Slovacchia (Girone A)

3a giornata (21 gennaio)

14.00 Ungheria-Grecia (Girone B) [In diretta su RaiSport+HD e RaiPlay]

16.00 Francia-Paesi Bassi (Girone A)

18.00 Italia-Slovacchia (Girone A)

20.00 Israele-Kazakistan (Girone B)

Quarti di finale (22 gennaio) [Anche se non dovesse arrivare prima, l’Italia giocherebbe comunque alle ore 18:00]

14.00 2a Girone A-3a Girone B (Quarto di finale 13)

16.00 3a Girone A-2a Girone B (Quarto di finale 14)

18.00 1a Girone A-4a Girone B (Quarto di finale 15)

20.00 4a Girone A-1a Girone B (Quarto di finale 16)

Semifinali (23 gennaio) [In caso di vittoria ai quarti l’Italia giocherebbe alle ore 20:00 il match per le Olimpiadi]

14.00 Perdente 13-Perdente 16 (Semifinale 17)

16.00 Perdente 14-Perdente 15 (Semifinale 18)

18.00 Vincente 13-Vincente 16 (Semifinale 19) [La vincente si qualifica alle Olimpiadi]

20.00 Vincente 14-Vincente 15 (Semifinale 20) [La vincente si qualifica alle Olimpiadi]

Finali (24 gennaio)

14.00 Perdente 17-Perdente 18 (Finale 7° posto)

16.00 Vincente 17-Vincente 18 (Finale 5° posto)

18.00 Perdente 19-Perdente 20 (Finale 3° posto)

20.30 Vincente 19-Vincente 20 (Finale 1° posto) [In diretta su RaiSport+HD e RaiPlay qualora giocasse l’Italia]

Programmazione tv e streaming

Diretta streaming in abbonamento di tutti i match su FINA TV

Diretta tv in chiaro dei match del Setterosa su RaiSport+HD

Diretta streaming gratuita dei match del Setterosa su RaiPlay

Diretta live testuale dei match del Setterosa su OA Sport

Foto: LPS/Simona Scarano