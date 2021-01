Pallanuoto femminile, pagelle Italia-Francia 19-6: Palmieri cala la cinquina, Gorlero para anche un rigore

L‘Italia della pallanuoto femminile ha fatto il suo esordio nel Preolimpico che si gioca a Trieste da oggi al 24 gennaio: le azzurre del Setterosa hanno battuto per 19-6 la Francia. In gol tutte le giocatrici di movimento, Gorlero piazza il punto esclamativo respingendo un rigore.

LE PAGELLE DEL SETTEROSA DOPO FRANCIA-ITALIA 6-19

Giulia Gorlero, 7: partita in cui non è chiamata agli straordinari, ma la impreziosisce respingendo anche un rigore alla Francia. Davvero un ottimo inizio.

Chiara Tabani, 6.5: tanto lavoro sporco e qualche puntata offensiva. Segna in superiorità, poi fornisce due assist alle compagne ed inoltre dà un grossa mano in difesa.

Arianna Garibotti, 6.5: un solo gol, ma anche soli due tentativi. Si prodiga per assistere le compagne in fase offensiva e fa sentire la propria presenza alle avversarie anche in fase difensiva.

Silvia Avegno (C), 6.5: la prima da capitana per l’attaccante della SIS Roma è bagnata da un gol in superiorità e da ottime giocate in avanti soprattutto per le centroboa azzurre.

Elisa Queirolo, 6: un gol in superiorità e poi tanto lavoro in difesa, con due palloni rubati ad un avversario, comunque, non di pari livello.

Rosaria Aiello, 7.5: nella serata che è il festival delle centroboa azzurre segna in tutte le tre occasioni in cui va alla conclusione. Risponde bene quando chiamata in causa.

Claudia Marletta, 6: va in gol in contrattacco, poi dà un forte mano in difesa per contenere i sussulti delle transalpine. Ferma bene le avversarie, unico neo è lo sprint perso nell’ultimo quarto.

Roberta Bianconi, 6.5: un gol in contrattacco ed uno dalla distanza per l’azzurra, che si spera abbia preso le misure per il match di domani.

Sofia Giustini, 7.5: un gol da lontano, due sprint vinti su due, due assist vincenti per le compagne. Partita da incorniciare per la classe 2003 azzurra.

Valeria Palmieri, 8.5: centroboa titolare, devastante questa sera. Firma una cinquina, con ben quattro gol dal centro ed una segnatura in superiorità. Limita il numero dei falli ed è una buona notizia ulteriore.

Izabella Chiappini, 7: una staffilata dalla distanza per rompere il ghiaccio, la doppietta personale arriva poco dopo. Domani potrebbe essere il valore aggiunto delle azzurre.

Giulia Viacava, 6.5: suo il primo gol della serata, poi si mette soprattutto al servizio delle compagne in difesa. Causa un rigore, ma Gorlero rimedia al suo errore.

Fabiana Sparano, 6: fa il suo esordio nel finale di gara, e anche questa è una bella notizia stasera, termometro della sfida tranquilla che ha giocato il Setterosa.

CT Paolo Zizza, 7.5: l’Italia mette subito in mostra la differenza sul piano tecnico e chiude la sfida dopo un quarto del match. Domani è un altro giorno…

Foto: Simona Scarano LPS