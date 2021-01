Inizia domani l’appuntamento più importante di questa prima parte di stagione per la pallanuoto italiana. La Nazionale femminile guidata da Paolo Zizza, infatti, farà il suo esordio a Trieste nel torneo preolimpico che metterà in palio gli ultimi due pass per i Giochi di Tokyo.

La formula della manifestazione prevede due gironi da quattro squadre: ovviamente superata la fase preliminare si andrà agli scontri diretti, con i quarti di finale (prima contro quarta, seconda contro terza) e poi le semifinali che risulteranno decisive, visto che l’accesso all’ultimo atto varrà anche come qualificazione alle Olimpiadi.

Il Setterosa si trova nel Girone A, con Francia, Slovacchia e Olanda. Lo spauracchio sarà ovviamente la sfida con le Orange, che potrebbe risultare già decisiva: vincere il raggruppamento (le altre due compagini sono di un livello nettamente inferiore) significherebbe trovare un avversario abbordabile ai quarti e affrontare molto probabilmente la Grecia in semifinale. Nel Girone B infatti le elleniche sono la seconda nazionale più accreditata, con l’Ungheria nettamente favorita (bronzo europeo in carica) e spauracchio per le azzurre dopo la brutta sconfitta arrivata ai Mondiali di Gwangju nel 2019.

Foto LM-LPS/Maurizio Valletta