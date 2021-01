LIVE Italia-Francia 19-6, Preolimpico pallanuoto in DIRETTA: azzurre a valanga al debutto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA PARTITA

19.09: L’Italia batte 19-6 la Francia e conquista la prima vittoria del torneo di qualificazione olimpica. Grazie per averci seguito, buona serata e appuntamento alle 18 domani per Italia-Olanda

19.08: Inizio come da programma per l’Italia che non incontra problemi contro la Francia e sconfigge le transalpine con un risultato molto simile a quello dello scorso anno agli Europei: 19-6 contro il 186 della Duna Arena. Ora testa alla sfida di domani molto importante contro l’Olanda

19.06: Cinque gol per Palmieri, tre gol per Aiello, due reti per Bianconi e Chiappini, una rete a testa per Tabani, Garibotti, Avegno, Queirolo, Giustini, Marletta e Viacava

19.05: Finisce qui: 19-6 per l’Italia contro la Francia. Partita a senso unico, vittoria nettissima delle azzurre

0’35” GOOOOOOOOOOOOOL CHIAPPINI!!! Conclusione dalla distanza vincente per Chiappini con deviazione di un’avversaria: 19-6

1’00” Bouloukbachi proprio allo scadere del tempo riesce a trovare l’angolo lontano con un rimbalzo che inganna Sparano: 18-6

1’20” Deviazione di Sparano sulla conclusione di Heurtaux

2’25” GOOOOOOOOOOL AIELLO!!! La beduina di Aiello non lascia scampo al portiere francese: 18-5

3’45” GOOOOOOOOOOOOOL BIANCONI! Azione manovrata delle azzurre e conclusione dalla distanza sul palo più vicino, imparabile: 17-5

6’03” GOOOOOOOOOOOOOL GARIBOTTI! Dalla distanza e in superiorità numerica Garibotti non sbaglia la conclusione: 16-5

6’41” GOOOOOOOOOOOOOOL LA BEDUINA DI PALMIERI! Implacabile la centroboa azzurra: 15-5

7’03” La Francia ha preso coraggio e va ancora in rete: Radosavljevic da lontano conclude in modo vincente: 14-5

7’24” GOOOOOOOOOOL TABANI!!! In superiorità numerica Garibotti trova l’assist giusto per Tabani che dalla corta distanza non sbaglia: 14-4

7’41” Gol Francia. La conclusione da lontano di Vernoux che trova l’angolo a destra di Gorlero: 13-4

INIZIO QUARTO TEMPO

Finisce il terzo quarto: 13-3 Italia

0″04 Errore clamoroso di Palmieri che riceve palla sotto porta e da sola non riesce a concludere:

0’39” Fallo in attacco di Palmieri

1’34” GOOOOOOOOOOOOL ANCORA PALMIERI!!! Grande servizio di Avegno e deviazione di Palmieri in rete: 13-3

2’22” GOOOOOOOOOOOOOL GIUSTINI!!! Riparte l’Italia con la conclusione da lontano di Giustini che non lascia scampo al portiere avversario: 12-3

3’24” La parata di Gorlero! Centrale la conclusione di Vernoux

3’24” Rigore per la Francia. le azzurre si sono fermate. Black out e le francesi ne approfittano per provare ad accorciare le distanze

5’28” La Francia sfrutta per la prima volta la superiorità e Dhalluin, sfruttando una deviazione, mette in rete sull’angolo lontano: 11-3

5’56” GOOOOOOOOOOOL QUEIROLO! L’Italia torna a sfruttare la superiorità numerica con Queirolo che riceve sul versante destro e segna sull’angolo opposto: 11-2

6’14” Il var restituisce il gol alla Francia. Dhalluin aveva concluso dalla distanza, Gorlero aveva respinto in due tempi ma senza evitare la rete. Il gioco era proseguito e l’Italia aveva conquistato un rigore ma è tutto annullato: 10-2

6’36” Fuori la conclusione dalla distanza di Viacava

7’28” L’Italia spreca la superiorità con una conclusione alta di Bianconi

INIZIO TERZO QUARTO

Italia avanti 10-1 all’intervallo lungo

0’26” GOOOOOOOOOOOOL BIANCONI! Difesa francese bloccata! 10-1

1’01” GOOOOOOOOOOOL CHIAPPINI! Conclusione imprendibile dell’azzurra per la nona rete azzurra: 9-1

2’41” GOOOOOOOOOOL AIELLO!!! In superiorità numerica altro assist di Garibotti, tap in ravvicinato di Aiello che non lascia scampo al portiere rivale: 8-1

3’08” La Francia spreca la superiorità con la traversa di Radosavljevic

3’37” Ancora Marletta spreca la controfuga azzurra

4’03” Conclusione alta di Marletta. Le azzurre non si devono fermare

4’28” Francesi poco incisive in attacco

5’33” La traversa di Garibotti con conclusione da lontano

6’30” GOOOOOOOOOOOOOL PALMIERI!!! La beduina di Palmieri che sta sfoderando il repertorio completo e mette in rete sull’angolo lontano: 7-1

7’02” GOOOOOOOOOL PALMIERI! Ancora Palmieri, ancora la sciarpa. Garibotti la serve in verticale e lei non dà scampo al portiere francese:: 6-1

7’37” Garibotti perde palla in attacco

INIZIO SECONDO QUARTO

Si chiude il primo tempo con il palo di Tabani: azzurre al primo riposo sul 5-1

0’43” GOOOOOOOOOOOOOL PALMIERI!!! La centroboa azzurra riceve il pallone ed esegue una sciarpa perfetta battendo il portiere avversario: 5-1

1’02” Gol delle francesi: Bouluokbachi conclude dalla distanza e trova il varco giusto: 4-1

1’22” GOOOOOOOOL MARLETTA! Chiappini ruba palla e serve Marletta sola davanti al portiere e gol facile per l’azzurra: 4-0

1’32” Fallo in attacco Francia

2’42” GOOOOOOOOOOOOL AIELLO! Prima superiorità numerica per l’Italia: Avegno assist perfetto per Aiello che, da due passi, si gira perfettamente e mette in rete: 3-0

3’58” Ruba palla l’Italia ma Avegno colpisce la traversa

4’22: Fallo in attacco Italia

5’10” GOOOOOOOOOOOL AVEGNOOOOOOOOO!!1 Controfuga azzurra, Avegno si presenta sola davanti al portiere avversario e lo batte: 2-0

5’45” GOOOOOOOOOOOL VIACAVAAAAAAAAAAAAA!!! Conclusione dalla distanza dell’azzurra che trova l’angolo alla destra del portiere: 1-0 avversario

6.40″ Il palo delle transalpine, riparte l’Italia

7’15” Non conclude la Francia

18.00: Iniziata la gara, primo possesso Italia. Palo delle azzurre

17.54: Inni nazionali, squadre schierate a bordo vasca

17.51: Queste le 13 atlete scelte dal tecnico Paolo Zizza per affrontare il torneo di Trieste: Roberta Bianconi (Fiamme Oro / CSS Verona), Sofia Giustini, Chiara Tabani, Silvia Avegno, Fabiana Sparano, Izabella Chiappini (Lifebrain SIS Roma), Giulia Gorlero, Arianna Garibotti, Rosaria Aiello (Fiamme Oro / Ekipe Orizzonte), Valeria Palmieri, Giulia Viacava, Claudia Marletta (Ekipe Orizzonte), Elisa Queirolo (Fiamme Oro / Plebiscito Padova).

17.49: L’Italia non gioca una partita ufficiale da quasi un anno, l’ultimo grande torneo disputato dalle azzurre fu l’Europeo di gennaio dell’anno scorso. La sfida che chiuse il girone preliminare fu proprio Italia-Francia con le azzurre che vinsero 18-6

17.47: Le azzurre non devono commettere l’errore di sottovalutare la Francia che è una squadra in crescita, come ha sottolineato il tecnico azzurro Zizza, che ha come obiettivo principale quello di farsi trovare pronta e competitiva in vista delle Olimpiadi in casa a Parigi 2024. Quella transalpina è una squadra molto giovane

17.44: La formula della manifestazione prevede due gironi da quattro squadre: ovviamente superata la fase preliminare si andrà agli scontri diretti, con i quarti di finale (prima contro quarta, seconda contro terza) e poi le semifinali che risulteranno decisive, visto che l’accesso all’ultimo atto varrà anche come qualificazione alle Olimpiadi.

17.41: Si gioca alla piscina di Trieste, Italia impegnata nelle acque di casa senza pubblico

17.38: Due le partite disputate finora: l’Ungheria ha sconfitto 27-2 Israele e la Grecia ha battuto 13-5 il Kazakhstan

17.35: Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della prima sfida del torneo di qualificazione olimpica per l’Italia che affronta la Francia nella gara di esordio

Programma del torneo pre-olimpico di Trieste – Orari, programma, tv e streaming di Italia-Francia – Il girone dell’Italia ai raggi X – Le convocate azzurre per il torneo pre-olimpico – La presentazione del torneo pre-olimpico di Trieste – La scelta delle 13 del Setterosa per il pre-olimpico di Trieste

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima sfida del torneo di qualificazione olimpica di pallanuoto femminile in programma a Trieste: si affrontano Italia e Francia in quella che sulla carta dovrebbe essere una gara ampiamente alla portata delle azzurre che non potranno risparmiarsi visto che anche la differenza reti potrebbe essere fondamentale nella corsa al primo posto del girone con l’altra favorita d’obbligo, l’Olanda che affronterà domani le azzurre.

La formula della manifestazione prevede due gironi da quattro squadre: ovviamente superata la fase preliminare si andrà agli scontri diretti, con i quarti di finale (prima contro quarta, seconda contro terza) e poi le semifinali che risulteranno decisive, visto che l’accesso all’ultimo atto varrà anche come qualificazione alle Olimpiadi.

Le azzurre non devono commettere l’errore di sottovalutare la Francia che è una squadra in crescita, come ha sottolineato il tecnico azzurro Zizza, che ha come obiettivo principale quello di farsi trovare pronta e competitiva in vista delle Olimpiadi in casa a Parigi 2024 ma che può contare su qualche buona individualità. L’ultima sfida internazionale ufficiale tra le due formazioni risale all’Europeo dello scorso anno con l’Italia che vinse 18-6 contro le transalpine, poi eliminate dall’Ungheria ai quarti di finale.

OA Sport vi invita a seguire la diretta live della prima sfida del torneo di qualificazione olimpica di pallanuoto femminile in programma a Trieste tra Italia e Francia, per non perdervi neanche un minuto di questo incontro: fischio d’inizio alle 18.

Foto LPS/Luigi Mariani