LIVE Ciclocross Sant’Elpidio in DIRETTA: test per Fabio Aru al Giro d’Italia in vista dei Campionati nazionali

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima tappa del Giro d’Italia di ciclocross. La corsa rosa invernale andrà in scena per la settima volta in questa edizione numero 12 nella provincia marchigiana di Fermo, vale a dire nella frazione collinare “Luce” in agro di Sant’Elpidio a Mare. Una competizione importante tale da portare gli specialisti alla rassegna tricolore.

Due gli ospiti davvero speciali per l’ultima tappa del GIC. Uno è Michele Bartoli, grande ciclista negli anni ’90 e appassionato di ciclocross, l’altro è Fabio Aru, che nelle ultime settimane ha ritrovato grande morale e il proverbiale sorriso ritornando a mettere le sue ruote nel fango. Il sardo, da pochi giorni in forze alla Qhubeka-Assos, sarà ai nastri di partenza nella categoria uomini open e non vi sono dubbi che lui sia l’osservato speciale della competizione.

Aru gareggerà con il numero 1 e se la dovrà vedere con i migliori specialisti in circolazione: Gioele Bertolini (vincitore a Cremona e ad Ancona, tre volte tricolore), Jakob Dorigoni (Campione d’Italia in carica e vincitore a San Fiori), Cristian Cominelli, Davide Toneatti, Samuele Leone, Federico Ceolin, Marco Pavan, Stefano Capponi, Stefano Sala, Daniele Braidot, Filippo Fontana, Nadir Colledani. Una chance importante per il sardo, pensando alla partecipazione dei Campionati Nazionali di Ciclocross in programma nel weekend a Lecce.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE dell’ultima tappa del Giro d’Italia di ciclocross: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 14.10. Buon divertimento!

