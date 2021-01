La UAE Emirates sarà la prima squadra di ciclismo ad usare il vaccino. Corridori non obbligati

Anche il mondo dello sport, il ciclismo in particolare, si muove nella direzione delle misure anti-Covid-19. La UAE Emirates, infatti, sarà la prima squadra di ciclismo a sottoporsi al vaccino contro il coronavirus. Secondo quanto riportato da tuttobiciweb.com, la profilassi verrà effettuata nella giornata di giovedì 7 gennaio, ad Abu Dhabi, come ha specificato la squadra.

Il team giungerà nella città degli Emirati Arabi al completo nella giornata di domani per il primo ritiro stagionale (vi rimarranno fino al 22 gennaio) ed il giorno successivo all’arrivo verranno effettuati i vaccini. Questa decisione era stata consigliata da Mauro Gianetti, general manager del team, che per primo aveva partecipato al programma di vaccinazione sperimentale. Nonostante la squadra sarà al gran completo, il vaccino verrà somministrato solo a chi ne farà richiesta in modo volontario. Quindi nessun obbligo, ma solo un consiglio ed una raccomandazione, sull’importanza del vaccino contro il Covid-19.

Per quanto riguarda la questione vaccini attualmente tutte le misure sanitarie vengono stabilite dai singoli Governi: i corridori e lo staff della UAE Emirates potranno effettuarlo, come detto, in modo volontario, seguendo le indicazioni dettate dal Governo degli Emirati Arabi Uniti.

Foto: Lapresse