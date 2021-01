Si alza il sipario sull’ultima tappa del Giro d’Italia Ciclocross. La corsa rosa invernale andrà in scena per la settima volta in questa edizione numero 12 nella provincia marchigiana di Fermo, vale a dire nella frazione collinare “Luce” in agro di Sant’Elpidio a Mare. Una competizione importante tale da portare gli specialisti alla rassegna tricolore.

Due gli ospiti davvero speciali per l’ultima tappa del GIC. Uno è Michele Bartoli, grande ciclista negli anni ’90 e appassionato di ciclocross, l’altro è Fabio Aru, che nelle ultime settimane ha ritrovato grande morale e il proverbiale sorriso ritornando a mettere le sue ruote nel fango. Il sardo, da pochi giorni in forze alla Qhubeka-Assos, sarà ai nastri di partenza nella categoria uomini open e non vi sono dubbi che lui sia l’osservato speciale della competizione

Si comincia con i cicloamatori alle ore 9, in due gare separate. Seguono poi le categorie giovanili con tre gare: Esordienti, Allievi e le ragazze di entrambe le categorie. In coda alle gare per esordienti partiranno i primo anno, che si affacciano in questi giorni alla categoria agonistica giovanile, non concorrendo tuttavia all’assegnazione della maglia rosa che resterà riservata ai secondo anno. A seguire le donne open, gli juniores uomini e gli uomini open, che prenderanno il via alle ore 14.10.

Aru gareggerà con il numero 1 e se la dovrà vedere con i migliori specialisti in circolazione: Gioele Bertolini (vincitore a Cremona e ad Ancona, tre volte tricolore), Jakob Dorigoni (Campione d’Italia in carica e vincitore a San Fiori), Cristian Cominelli, Davide Toneatti, Samuele Leone, Federico Ceolin, Marco Pavan, Stefano Capponi, Stefano Sala, Daniele Braidot, Filippo Fontana, Nadir Colledani.

Un’occasione importante per il Cavaliere dei Quattro Mori, pensando alla partecipazione dei Campionati Nazionali di Ciclocross in programma nel weekend a Lecce: OA Sport vi può anticipare che il corridore nostrano sarà impegnato in Salento per l’evento italiano più importante della stagione. A questo punto la suggestione di una possibile convocazione per i Mondiali di fine gennaio in Belgio non sembra affatto una chimera.

PROGRAMMA CICLOCROSS SANT’ELPIDIO CON FABIO ARU

L’ultima tappa del Giro d’Italia di Ciclocross, prevista nella provincia marchigiana di Fermo, vale a dire nella frazione collinare “Luce” in agro di Sant’Elpidio a Mare, prenderà il via alle 14.10 per quanto concerne la gara open degli uomini con Fabio Aru. Non vi sarà diretta televisiva e streaming dell’evento, ma OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale per non farvi perdere neanche un momento della competizione con il Cavaliere dei Quattro Mori protagonista. Di seguito il programma:

Mercoledì 6 gennaio

ore 14.10 Ultima tappa Giro d’Italia Ciclocross a Sant’Elpidio – Diretta Live scritta su OA Sport

Credit Matteo’s Photo