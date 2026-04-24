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Liegi-Bastogne-Liegi 2026: tutti gli italiani in gara. Ciccone per stupire ancora
Manca ormai sempre meno all’appuntamento con la quarta Classica Monumento della stagione, la Liegi-Bastogne-Liegi. La corsa che chiude il trittico delle Ardenne si disputerà domenica 26 aprile con un percorso lungo e come sempre impegnativo. Il grande favorito della 112esima edizione della “Doyenne” è Tadej Pogacar, alla ricerca della quarta vittoria (la terza consecutiva) nella Monumento più antica.
Il percorso, ampliato di 7 chilometri rispetto al 2025, propone un totale di 259.5 chilometri, con la partenza da Bastogne ed il classico arrivo a Liegi. Si inizierà a fare sul serio con l’entrata nel circuito finale e con il superamento di alcune delle côte più storiche della corsa belga. Oltre a Pogacar, cercheranno di essere protagonisti anche Remco Evenepoel e Paul Seixas, vincitori rispettivamente di Amstel Gold Race e Freccia Vallone.
E per quanto riguarda l’Italia. Saranno in totale venti i corridori italiani che si cimenteranno nella quarta Monumento della stagione. L’attenzione sarà puntata su Giulio Ciccone, l’anno scorso secondo al traguardo dietro solo a Pogacar. L’abruzzese torna in gara dopo un mese sperando di ottenere un altro prezioso risultato in una delle corse che più preferisce.
TUTTI GLI ITALIANI ALLA LIEGI-BASTOGNE-LIEGI 2026
LIDL-TREK
CICCONE Giulio
MOSCA Jacopo
SOBRERO Matteo
TEAM VISMA LEASE A BIKE
FIORELLI Filippo
MATTIO Pietro
TEAM JAYCO ALULA
COVI Alessandro
VENDRAME Andrea
BAHRAIN-VICTORIOUS
TIBERI Antonio
XDS ASTANA TEAM
SCARONI Christian
ULISSI Diego
CONCI Nicola
TONEATTI Davide
VELASCO Simone
MOVISTAR
FORMOLO Davide
SOUDAL QUICK STEP
ZANA Filippo
NSN CYCLING TEAM
PINARELLO Alessandro
FRIGO Marco
LOTTO-INTERMARCHÈ
ROTA Lorenzo
ALPECIN PREMIER-TECH
BUSATTO Francesco
BURGOS BURPELLET BH
QUARTUCCI Lorenzo