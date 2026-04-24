Liegi-Bastogne-Liegi 2026: tutti gli italiani in gara. Ciccone per stupire ancora

Manca ormai sempre meno all’appuntamento con la quarta Classica Monumento della stagione, la Liegi-Bastogne-Liegi. La corsa che chiude il trittico delle Ardenne si disputerà domenica 26 aprile con un percorso lungo e come sempre impegnativo. Il grande favorito della 112esima edizione della “Doyenne” è Tadej Pogacar, alla ricerca della quarta vittoria (la terza consecutiva) nella Monumento più antica.

Il percorso, ampliato di 7 chilometri rispetto al 2025, propone un totale di 259.5 chilometri, con la partenza da Bastogne ed il classico arrivo a Liegi. Si inizierà a fare sul serio con l’entrata nel circuito finale e con il superamento di alcune delle côte più storiche della corsa belga. Oltre a Pogacar, cercheranno di essere protagonisti anche Remco Evenepoel e Paul Seixas, vincitori rispettivamente di Amstel Gold Race e Freccia Vallone.

E per quanto riguarda l’Italia. Saranno in totale venti i corridori italiani che si cimenteranno nella quarta Monumento della stagione. L’attenzione sarà puntata su Giulio Ciccone, l’anno scorso secondo al traguardo dietro solo a Pogacar. L’abruzzese torna in gara dopo un mese sperando di ottenere un altro prezioso risultato in una delle corse che più preferisce.

TUTTI GLI ITALIANI ALLA LIEGI-BASTOGNE-LIEGI 2026

LIDL-TREK

CICCONE Giulio

MOSCA Jacopo

SOBRERO Matteo

TEAM VISMA LEASE A BIKE

FIORELLI Filippo

MATTIO Pietro

TEAM JAYCO ALULA

COVI Alessandro

VENDRAME Andrea

BAHRAIN-VICTORIOUS

TIBERI Antonio

XDS ASTANA TEAM

SCARONI Christian

ULISSI Diego

CONCI Nicola

TONEATTI Davide

VELASCO Simone

MOVISTAR

FORMOLO Davide

SOUDAL QUICK STEP

ZANA Filippo

NSN CYCLING TEAM

PINARELLO Alessandro

FRIGO Marco

LOTTO-INTERMARCHÈ

ROTA Lorenzo

ALPECIN PREMIER-TECH

BUSATTO Francesco

BURGOS BURPELLET BH

QUARTUCCI Lorenzo