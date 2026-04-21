Freccia Vallone 2026, tutti gli italiani in gara. C’è Scaroni

Mancano ormai meno di 24 ore al secondo appuntamento del trittico della Ardenne 2026. Dopo l’Amstel Gold Race di domenica, conclusa con la vittoria di Remco Evenepoel, adesso l’attenzione si sposta in Belgio per l’edizione numero 90 della Freccia Vallone. Prima del gran finale con la Liegi-Bastogne-Liegi, saranno quindi i muri della classica belga a regalare un grande antipasto.

Il grande assente di quest’anno è indubbiamente Tadej Pogacar. Il fuoriclasse sloveno, campione nel 2025, ha scelto di continuare lontano dalle gare la preparazione per la quarta Monumento della stagione. Lo spettacolo del circuito finale, con il mitico Mur de Huy (da affrontare tre volte), sarà comunque garantito da uno dei nomi più caldi dell’avvio di stagione. Paul Seixas andrà infatti domani alla ricerca della sua prima grande Classica.

In casa Italia, l’ultimo successo risale al lontano 2009 con Davide Rebellin mentre l’ultimo podio è stato firmato da Diego Ulissi nel 2019. Sarano solo diciannove gli azzurri presenti alla Freccia Vallone 2026 (complice la contemporaneità con il Tour of the Apls), tutti con poche chance di ambire al podio. Potrebbe andare alla ricerca di un buon piazzamento Marco Frigo, dopo la top 10 conquistata all’Amstel Gold Race. Sotto osservazione anche Christian Scaroni, autore di buoni risultati in questa prima parte di stagione.

TUTTI GLI ITALIANI ALLA FRECCIA VALLONE 2026

LIDL-TREK

MOSCA Jacopo

UAE TEAM EMIRATES XRG

GIAIMI Luca

GROUPAMA FDJ UNITED

GERMANI Lorenzo

BAHRAIN-VICTORIOUS

ZAMBANINI Edoardo

TEAM JAYCO ALULA

COVI Alessandro

VENDRAME Andrea

DE PRETTO Davide

EF EDUCATION EASY POST

BATTISTELLA Samuele

MOVISTAR TEAM

FORMOLO Davide

XDS ASTANA TEAM

SCARONI Christian

ULISSI Diego

CONCI Nicola

TONEATTI Davide

VELASCO Simone

TEAM VISMA LEASE A BIKE

FIORELLI Filippo

SOUDAL QUICK-STEP

ZANA Filippo

NSN CYCLING TEAM

FRIGO Marco

LOTTO-INTERMARCHÈ

ROTA Lorenzo

ALPECIN PREMIER TECH

BUSATTO Francesco

UNIBET ROSE ROCKETS

MERIS Sergio