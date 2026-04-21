CiclismoStrada
Freccia Vallone 2026, tutti gli italiani in gara. C’è Scaroni
Mancano ormai meno di 24 ore al secondo appuntamento del trittico della Ardenne 2026. Dopo l’Amstel Gold Race di domenica, conclusa con la vittoria di Remco Evenepoel, adesso l’attenzione si sposta in Belgio per l’edizione numero 90 della Freccia Vallone. Prima del gran finale con la Liegi-Bastogne-Liegi, saranno quindi i muri della classica belga a regalare un grande antipasto.
Il grande assente di quest’anno è indubbiamente Tadej Pogacar. Il fuoriclasse sloveno, campione nel 2025, ha scelto di continuare lontano dalle gare la preparazione per la quarta Monumento della stagione. Lo spettacolo del circuito finale, con il mitico Mur de Huy (da affrontare tre volte), sarà comunque garantito da uno dei nomi più caldi dell’avvio di stagione. Paul Seixas andrà infatti domani alla ricerca della sua prima grande Classica.
In casa Italia, l’ultimo successo risale al lontano 2009 con Davide Rebellin mentre l’ultimo podio è stato firmato da Diego Ulissi nel 2019. Sarano solo diciannove gli azzurri presenti alla Freccia Vallone 2026 (complice la contemporaneità con il Tour of the Apls), tutti con poche chance di ambire al podio. Potrebbe andare alla ricerca di un buon piazzamento Marco Frigo, dopo la top 10 conquistata all’Amstel Gold Race. Sotto osservazione anche Christian Scaroni, autore di buoni risultati in questa prima parte di stagione.
TUTTI GLI ITALIANI ALLA FRECCIA VALLONE 2026
LIDL-TREK
MOSCA Jacopo
UAE TEAM EMIRATES XRG
GIAIMI Luca
GROUPAMA FDJ UNITED
GERMANI Lorenzo
BAHRAIN-VICTORIOUS
ZAMBANINI Edoardo
TEAM JAYCO ALULA
COVI Alessandro
VENDRAME Andrea
DE PRETTO Davide
EF EDUCATION EASY POST
BATTISTELLA Samuele
MOVISTAR TEAM
FORMOLO Davide
XDS ASTANA TEAM
SCARONI Christian
ULISSI Diego
CONCI Nicola
TONEATTI Davide
VELASCO Simone
TEAM VISMA LEASE A BIKE
FIORELLI Filippo
SOUDAL QUICK-STEP
ZANA Filippo
NSN CYCLING TEAM
FRIGO Marco
LOTTO-INTERMARCHÈ
ROTA Lorenzo
ALPECIN PREMIER TECH
BUSATTO Francesco
UNIBET ROSE ROCKETS
MERIS Sergio