Chi sono stati i migliori italiani all’Amstel Gold Race? Frigo in top10, 5 azzurri nei 30

Marco Frigo è stato grandissimo protagonista alla Amstel Gold Race 2026, riuscendo a chiudere al decimo posto e ottenendo uno dei migliori risultati della propria carriera da professionista. Il 26enne, che nel proprio palmares vanta un successo di tappa al Tour of the Alps 2025 e alcuni piazzamenti parziali tra Giro d’Italia e Vuelta di Spagna, ha ricoperto un ruolo da primo attore nella ribattezzata Corsa della Birra, mostrando la propria grinta agonistica in più frangenti e un’ottima tenuta tecnica.

L’alfiere della NSN Cycling Team (formazione di livello World Tour), reduce dalla 79ma piazza della Freccia del Brabante e che lo scorso mese aveva corso la Tirreno-Adriatico, è andato in fuga fin dalle prime battute di gara ed è poi rimasto da solo in avanscoperta, venendo ripreso dal belga Remco Evenepoel, dal danese Matthias Skjelmose e dal francese Romain Gregoire quando mancavano 34 chilometri al traguardo.

Appena è incominciato il Keutenberg, però, il veneto si è staccato dal terzetto e successivamente è stato ripreso dal gruppetto di otto unità all’inseguimento. Si poteva pensare che Marco Frigo (non ci sono legami di parentela con l’ex professionista Dario) si staccasse e invece ha tenuto botta, facendo anche vedere davanti al drappello all’inseguimento. Nella volata che ha messo in palio il terzo posto dietro a Evenepoel e Skjelmose, ha tentato addirittura il forcing, ma sono poi comprensibilmente mancate la gambe.

La top-10 odierna (a 1’59” dal vincitore) è decisamente rimarchevole per un corridore che potrebbe togliersi delle soddisfazioni nel prossimo futuro e che da questa Amstel Gold Race potrebbe ricavare un bel trampolino di lancio. Due italiani si sono piazzati in top-20 (Stefano Oldani 17mo e Davide Toneatti 19mo), altri due azzurri hanno chiuso in top-30 (Andrea Vendrame 26mo e Simone Velasco 30mo), tutti in un gruppo a 2’55”. Di seguito il quadro dettagliato dei piazzamenti dei ciclisti italiani alla Amstel Gold Race 2026.

ITALIANI AMSTEL GOLD RACE 2026

10 Frigo Marco NSN Cycling Team a 1’59”

17 Oldani Stefano Caja Rural – Seguros RGA a 2’55”

19 Toneatti Davide XDS Astana Team a 2’55”

26 Vendrame Andrea Team Jayco AlUla a 2’55”

30 Velasco Simone XDS Astana Team a 2’55”

37 Busatto Francesco Alpecin-Premier Tech a 2’55”

45 Ulissi Diego XDS Astana Team a 2’55”

53 Covi Alessandro Team Jayco AlUla a 3’22”

76 Germani Lorenzo Groupama – FDJ United a 7’39”

77 Zambanini Edoardo Bahrain – Victorious a 7’39”

78 Rota Lorenzo Lotto Intermarché a 7’43”

87 De Pretto Davide Team Jayco AlUla a 7’43”

102 Fiorelli Filippo Team Visma | Lease a Bike a 8’56”

114 Conci Nicola XDS Astana Team a 8’56”

115 Meris Sergio Unibet Rose Rockets a 8’56”

122 Mosca Jacopo Lidl – Trek a 8’56”

123 Baroncini Filippo UAE Team Emirates – XRG a 8’56”