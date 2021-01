Fabio Aru non si ferma e rilancia! Dopo aver disputato tre gare di ciclocross nel giro di una settimana, il sardo ha deciso di rimontare nuovamente in sella per una nuova avventura in questa specialità: l’appuntamento è per mercoledì 6 gennaio a Sant’Elpidio (in provincia di Fermo), dove andrà in scena l’atto conclusivo del Giro d’Italia di ciclocross. Il 30enne, reduce dal sesto posto di Cremona, vestirà la maglia della Qhubeka-Assos per la seconda volta e proverà a mettersi in luce ancora una volta. Il 30enne ha complessivamente ben figurato nelle prime tre uscite (prima della gara in Lombardia si era cimentato tra Ancona e San Fior, portando a casa un quarto e un quindicesimo posto), ha ritrovato il sorriso come ha più volte dichiarato e si sta davvero divertendo. L’operazione rinascita prosegue nel fango e con le ruote grasse, in una gara open di livello nazionale che assegnerà anche la maglia rosa (il sardo non è in lizza, non ha preso parte alle precedenti sei tappe della kermesse).

Fabio Aru torna dunque nelle Marche, a dieci giorni di distanza dalla sua prima uscita nel ciclocross dopo diversi anni, e soddisfa la richiesta che Fabio Scotti (CT dell’Italia di questa specialità) aveva avanzato pochi giorni fa. Si tratta di un appuntamento importante per il Cavaliere dei Quattro Mori, il quale deve prendere sempre più confidenza nei propri mezzi e rilanciarsi in vista dell’ormai imminente stagione su strada. L’obiettivo è di ritrovare la forma dei giorni migliori, quando vinse la Vuelta di Spagna 2015 e salì due volte sul podio del Giro d’Italia, indossando anche la maglia gialla al Tour de France 2017.

Il ragazzo di Villacidro sarà un po’ l’ospite d’onore di questo evento della Befana e la gara sarà un buon viatico in vista della partecipazione ai Campionati Nazionali di Ciclocross in programma nel weekend a Lecce: OA Sport vi può anticipare che il Cavaliere dei Quattro Mori sarà impegnato in Salento per l’evento italiano più importante della stagione. A questo punto la suggestione di una possibile convocazione per i Mondiali di fine gennaio in Belgio sembra essere molto viva.

Fabio Aru avrà in dote il dorsale numero 1 alla tappa conclusiva del Giro d’Italia e se la dovrà vedere con i migliori specialisti in circolazione: Gioele Bertolini (vincitore a Cremona e ad Ancona, tre volte tricolore), Jakob Dorigoni (Campione d’Italia in carica e vincitore a San Fiori), Cristian Cominelli, Davide Toneatti, Samuele Leone, Federico Ceolin, Marco Pavan, Stefano Capponi, Stefano Sala, Daniele Braidot, Filippo Fontana, Nadir Colledani. La gara scatterà alle ore 14.00 e potrete seguirla in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

