Ciclismo, i fornitori di biciclette e di maglie per il 2021: tutti i marchi delle squadre World Tour. Tante aziende italiane!

Il nuovo anno è incominciato e tra poche settimane inizierà ufficialmente la nuova stagione di ciclismo. La speranza è che il 2021 si disputi regolarmente e che il calendario torni al programma consueto dopo lo stravolgimento dovuto alla pandemia. Gli appassionati del pedale sperano di gustarsi un’annata agonistica di assoluto spessore tecnico, con tanti giovani emergenti già esplosi nel 2020 e grandi veterani desiderosi di piazzare ancora la loro firma. Ne vedremo delle belle tra le Classiche di primavera, il Giro d’Italia, il Tour de France, le Olimpiadi, la Vuelta di Spagna e i Mondiali, giusto per citare gli eventi più importanti che ci attendono nei prossimi dieci mesi.

In questo periodo invernale i ciclisti si allenano per farsi trovare pronti quando si tornerà in gruppo, queste settimane sono quelle del primo carico e dei ritiri. Proprio in questo frangente si presentano le nuove maglie, ci sono dei trasferimenti e si testano anche nuove biciclette e materiali. Le varie formazioni World Tour non sono infatti state forme, alcune hanno deciso di cambiare i mezzi e l’abbigliamento, dunque i vari atleti devono adattarsi a questa particolare situazione. Non ci sono ancora stati eventi su strada, ma già nelle varie gare di ciclocross abbiamo intravisto qualcosa.

Quali saranno i fornitori di biciclette delle squadre World Tour per il 2021? La Jumbo-Visma lascia Bianchi e sposa Cervèlo, che è stata invece abbandonata dal Team DSM (ex Team Sunweb) in favore della Scott. La stessa Scott è stata mollata dalla Mitchelton, la quale ha deciso di affidarsi a Bianchi. La Israel Start-Up Nation passa da Ridley a Factor Biker. Per il resto tutto invariato. Sono ben cinque i marchi italiani presenti: Wilier Triestina con Astana, De Rosa con Cofidis, Pinarello con Ineos Grenadiers, Bianchi con Mitchelton, Colnago con UAE Emirates.

Quali saranno i fornitori di maglie delle squadre World Tour per il 2021? Ci sono ben sei realtà italiane: Rosti veste la AG2R La Mondiale, Giordana fornirà l’Astana e la Mitchelton, Nalini sarà partner di Cofidis e Bahrain-Victorious, Alè sarà accanto a Groupama e Movistar, Santini per la Trek-Segafredo, Castelli per la Ineos-Grenadiers. Di seguito tutti i marchi di biciclette e i marchi gi abbigliamento per le squadre World Tour nel 2021.

MARCHI BICICLETTE WORLD TOUR CICLISMO 2021:

AG2R LA MONDIALE: BMC

ASTANA: Wilier Triestina

BAHRAIN VICTORIOUS (ex Bahrain-Merida): Merida

BORA-HANSGROHE: Specialized

COFIDIS: De Rosa

DECEUNINCK-QUICK STEP: Specialized

EF PRO CYCLING: Cannondale

GROUPAMA-FDJ: Lapierre

INEOS GRENADIERS: Pinarello

INTERMARCHE-WANTY-GOBERT (ha preso la licenza della CCC, nuova squadra): Cube

ISRAEL START-UP NATION: Factor Bikes (da Ridley)

LOTTO SOUDAL: Ridley

MOVISTAR: Canyon

MITCHELTON: Bianchi (da Scott)

QHUBEKA-ASSOS (ex NTT): BMC

TEAM DSM (ex Team Sunweb): Scott (da Cervelo)

TEAM JUMBO-VISMA: Cervélo (da Bianchi)

TREK-SEGAFREDO: Trek

UAE EMIRATES: Colnago

MARCHI MAGLIE WORLD TOUR CICLISMO 2021:

AG2R LA MONDIALE: Rosti

ASTANA: Giordana

BAHRAIN VICTORIOUS (ex Bahrain-Merida): Nalini

BORA-HANSGROHE: Sportful

COFIDIS: Nalini

DECEUNINCK-QUICK STEP: Vermarc

EF PRO CYCLING: Rapha

GROUPAMA-FDJ: Alè

INEOS GRENADIERS: Castelli

INTERMARCHE-WANTY-GOBERT (ha preso la licenza della CCC, nuova squadra): Santic

ISRAEL START-UP NATION: Katusha

LOTTO SOUDAL: Vermarc

MOVISTAR: Alè

MITCHELTON: Giordana

QHUBEKA-ASSOS (ex NTT): Assos

TEAM DSM (ex Team Sunweb): Craft

TEAM JUMBO-VISMA: Agu

TREK-SEGAFREDO: Santini

UAE EMIRATES: Champions

Foto: Lapresse