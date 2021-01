Tra poco più di tre settimane andranno in scena i Mondiali di ciclocross. La gara elite maschile è in programma domenica 31 gennaio a Ostenda (Belgio), su un tracciato come sempre molto esigente e caratterizzato da difficoltà da non sottovalutare. I grandi favoriti della vigilia sono ovviamente le due grandi stelle di questa specialità, ovvero l’olandese Mathieu van der Poel e il belga Wout van Aert: l’eterna sfida tra i due colossi dura da diverse stagioni (anche su strada) e vivrà un nuovo atto in occasione di questa rassegna iridata, dopo sarà forse l’orange vincitore dell’ultimo Giro delle Fiandre partirà favorito nei confronti del fiammingo capace di imporsi alla Milano-Sanremo 2020.

L’Italia si presenterà all’appuntamento senza particolari ambizioni in termini di risultati, i nostri migliori esponenti appaiono lontani dal livello dei fuoriclasse che si daranno battaglia per le posizioni di vertice. Il CT Fausto Scotti avrà a disposizione 5 posti, dunque la nostra Nazionale potrebbe anche schierare una delegazione nutrita: vedremo se si deciderà di presentarsi al via con il contingente completo, pratica non adottata l’anno scorso. Il toto-convocazioni sta avendo un particolare richiamo alle nostre latitudini perché in lizza c’è anche Fabio Aru: il sardo, reduce da tre anni particolarmente difficili, si è rimesso in gioco proprio nel ciclocross e ha ritrovato il piacere di correre.

Il Cavaliere dei Quattro Mori ha preso parte a quattro gare negli ultimi dieci giorni (quarto ad Ancona, 15mo a San Fior, sesto a Cremona, ottavo a Sant’Elpidio), domenica parteciperà ai Campionati Nazionali a Lecce e ha già dato la propria disponibilità per indossare la maglia azzurra ai Mondiali. Sarebbe un grande ritorno con la casacca dell’Italia, a oltre quattro anni di distanza dalla sua ultima apparizione (Olimpiadi di Rio 2016, nella gara su asfalto in cui cadde Vincenzo Nibali nel momento clou). Fabio Aru ha ritrovato il sorriso e sta cercando anche la gamba dei giorni migliori in vista della stagione su strada, la sua presenza sembra essere molto gradita al CT (il quale è un suo mentore) e potrebbe esserci un grande ritorno ai Mondiali (nel 2008 partecipò alla corsa riservata agli juniores, concludendo oltre la 20ma piazza). I risultati nel fango sono stati discreti, un Fabio Aru in gara avrebbe chiaramente un enorme impatto mediatico.

E gli altri possibili convocati? Due certezze dovrebbero essere Jakob Dorigoni (Campione Italiano in carica e oggi vincitore del Giro d’Italia) e Gioele Bertolini (tre volte tricolore). Meriterebbero un posto anche Cristian Cominelli (in maglia rosa fino a questa mattina) e Filippo Fontana (oggi trionfatore a Sant’Elpidio davanti a Dorigoni nell’ultima tappa della Corsa Rosa). Sembrano essere un po’ questi i nomi in gioco, anche se Nadir Colledani e Marco Pavan (oggi terzo e quarto) vanno presi in seria considerazione. Ovviamente il risultato dei Campionati Nazionali potrebbe rimescolare un po’ le carte in tavola.

Credit: Matteo’s Photo