13.06 Le ultime discese non cambiano la situazione. La gara è ufficialmente conclusa. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.

13.03 Pietro Zazzi con il numero 50 conclude in 35a posizione a 3.35

12.58 Matteo Marsaglia arriva al primo intermedio con 35 centesimi da Ryan Cochran-Siegle, quindi al secondo si presenta con 2.00, conclude in 25a posizione a 2.40 con un buon finale.

12.56 Attendiamo Matteo Marsaglia con il numero 47 e Pietro Zazzi con il 50.

12.55 Nella classifica di specialità Mauro Caviezel comanda con 225 punti contro i 172 di Kilde ed 141 di Kriechmayr

12.54 Con questi risultati Alexis Pinturault rimane in vetta con 462 punti contro i 425 di Aleksander Aamodt Kilde ed i 369 di Marco Odermatt. Quarto Henrik Kristoffersen a 312.

12.52 Il nostro Florian Schieder con il numero 43 completa la discesa in 37a posizione a 4.27.

12.50 Lo statunitense Ryan Cochran-Siegle quindi, ha vinto il superG di Bormio grazie ad una prova maiuscola. Al secondo posto Vincent Kriechmayr a 79 centesimi, mentre completa il podio il norvegese Adrian Sejersted a 94. Quarto Aleksander Aamodt Kilde a 1.18, mentre è quinto Mauro Caviezel a 1.36. Sesto Kjetil Jansrud a 1.37. Primo dei nostri Dominik Paris, 18° a 2.02.

12.49 L’austriaco Daniel Hemetsberger non va oltre la 31a posizione a 3.02

12.48 Lo statunitense Bryce Bennett conclude il suo superG in 31a posizione a 3.39.

12.47 Lo svedese Felix Monsen esce di scena in avvio di gara. Davvero una ecatombe in questi numeri

12.46 L’austriaco Ralph Weber, a sua volta, salta una porta e chiude anzitempo

12.45 Lo sloveno Martin Cater esce di scena a metà percorso.

12.44 L’austriaco Stefan Babinsky inizia bene ma perde tantissimo nel finale ed è 24° a 2.41.

12.42 Raphael Haaser non va oltre la 32a posizione a 4.11.

12.40 Il nostro Riccardo Tonetti si è fermato nel suo percorso dopo la caduta di Krenn. Ora tocca a Haaser

12.39 L’austriaco Christoph Krenn esce di scena a metà percorso

12.37 Lo svizzero Loic Meillard parte con soli 9 centesimi di distacco nel primo intermedio, quindi 1.24 al secondo conclude 13esimo a 1.81, Paris scende in 17a posizione.

12.35 Ryan Cochran-Siegle comanda il superG con 79 centesimi su Kriechmayr e 94 su Sejersted. Quarto Kilde a 1.18, quinto Caviezel 1.36

12.33 Il francese Brice Roger è ventesimo a 2.25 da Cochran-Siegle

12.31 Il francese Blaise Giezendanner finisce la sua prova in 13a posizione a 1.84

12.29 Lo sloveno Miha Hrobat chiiude a 2 secondi in 14a posizione

12.27 Gran gara per Baumann, settimo a 1″45. La Germania fa capolino nella top10.

12.26 Baumann non male, 1″21 di ritardo al secondo intermedio.

12.26 Attenzione al tedesco Baumann, 1 centesimo di vantaggio al primo parziale!

12.25 2″26 e 17ma piazza per lo svizzero Rogentin.

12.23 Il francese Theaux è 25° a 3″84. Ricordiamo che Paris è 13° a 2″02.

12.21 3 norvegesi, 4 svizzeri, 2 austriaci e 1 americano nella top10. Mancano Italia, Francia e Germania.

12.21 Gino Caviezel è 10° a 1″76, 2 centesimi avanti a Pinturault.

12.21 1″19 di ritardo per lo svizzero Gino Caviezel al secondo intermedio, è in corsa per il podio!

12.19 Il canadese Crawford è 17° a 2″43.

12.18 Al momento Pinturault è decimo e porterebbe a casa 26 punti. Ne sta perdendo solo 24 da Kilde, che è quarto. Dunque il francese si è difeso egregiamente.

12.17 Ottima gara per l’emergente svizzero Kryenbuehl, settimo a 1″48. Attendiamo a Wengen, così come tutti i suoi compagni di squadra.

12.16 Per ritrovare invece una vittoria a stelle e strisce in superG bisogna tornare indietro addirittura al 20 dicembre 2006, quando Bode Miller trionfò ad Hinterstoder. Altri tempi.

12.15 L’ultima vittoria degli Stati Uniti nelle discipline veloci risale al 27 gennaio 2017, quando Travis Ganong si impose nella discesa di Garmisch-Partenkirchen.

12.14 Al comando Cochran-Siegle con 0.79 su Kriechmayr e 0.94 su Sejersted. Difficile che il podio possa cambiare.

12.11 Innerhofer 17° a 2″67. Sebbene non sia in forma, anche oggi sarà Dominik Paris il migliore degli italiani. Questo la dice lunga su come è messo il settore della velocità…

12.10 Già 0.45 di ritardo per Innerhofer al primo intermedio, ben 1″91 al secondo. Niente da fare.

12.09 Male Feuz, 18° a ben 3 secondi. Che scoppola per il fuoriclasse svizzero della discesa.

12.07 L’austriaco Walder è 17° a 2″78. Ora lo svizzero Feuz, poi Christof Innerhofer.

12.05 L’americano Ganong è 10° a 1″85. Dominik Paris esce dalla top10 ed è 11° a 2″02.

12.03 Buzzi è 15° (penultimo al momento) a 2″64. Se Dominik Paris non tornerà presto quello di un tempo, si preannunciano tempi di vacche magre per l’Italia in discesa e superG.

12.02 Peggior primo intermedio in assoluto per Buzzi, che paga già 0.74 da Cochran-Siegle. Non ci siamo proprio.

12.01 Brutto finale di Mayer, è ottavo a 1″53. Vediamo il nostro Emanuele Buzzi. L’Italia cerca disperatamente volti nuovi nella velocità.

12.00 Mayer paga già 1″21 da Cochran-Siegle al secondo intermedio. Niente da fare, l’americano è ad un passo dalla prima vittoria in carriera.

11.59 12° a 2″34 l’austriaco Franz. Ora uno degli ultimi pericoli per Cochran-Siegle, l’austriaco Mayer. Ma è davvero durissima battere l’americano.

11.57 Jansrud è sesto a 1″37.

11.56 Solo 0.09 di ritardo per Jansrud al primo parziale, ma al secondo accusa ben 1″09. Tra il primo ed il secondo intermedio Cochran-Siegle ha sciato in maniera speciale.

11.55 Gara incolore per il francese Allegre, nono a 2″03, appena un centesimo dietro Paris. Ora il norvegese Jansrud, tra i più attesi.

11.53 Il giovane svizzero Odermatt è sesto a 1″50. Oggi Paris farà fatica a rimanere nella top15, è già ottavo.

11.52 Cochran-Siegle compirà 29 anni a marzo. Prima del secondo posto nella discesa della Val Gardena non era mai salito sul podio in Coppa del Mondo. Ora è sbocciato.

11.50 Dopo i primi 10 è al comando l’americano Cochran-Siegle: la sensazione è che nessuno lo batterà. Abbiamo visto qualcosa di speciale. l’America torna a ruggire dopo tanti anni bui. Kriechmayr è secondo a 0.79, Sejersted terzo a 0.94, Kilde quarto a 1″18, Caviezel quinto a 1″36″, Pinturault sesto a 1″78, Paris settimo a 2″02.

11.50 Sejersted è terzo a 0.94. Kilde è già fuori dal podio, dunque è una gara favorevole a Pinturault in chiave Coppa del Mondo assoluta.

11.49 Ottimo il norvegese Sejersted, solo 0.83 di ritardo al terzo parziale. Può andare in seconda piazza!

11.48 Cochran-Siegle ha fatto paura dal punto di vista tecnico.

11.47 Il norvegese Kilde è terzo a 1″18. Impressionante Cochran-Siegle. Dopo tanti anni gli Stati Uniti hanno trovato l’erede di Bode Miller.

11.46 0.04 di ritardo per Kilde al primo intermedio, 1″26 al secondo! Cochran-Siegle ha messo una seria ipoteca sulla vittoria…

11.45 COCHRAN-SIEGLE AL COMANDO! Rifila 79 centesimi a Kriechmayr! L’americano si è sbloccato dopo il podio in Val Gardena. A 28 anni sta esplodendo. Ora però c’è Kilde…

11.44 0.17 di vantaggio al primo rilevamento, 1″11 al secondo, ALLUCINANTE!

11.44 Kriechmayr è stato un missile nel finale. Lo svizzero Caviezel è secondo a 0.57. Attenzione ora all’americano Cochran-Siegle, che ha dominato le prove di discesa qui a Bormio.

11.43 Scende a 0.10 il vantaggio al secondo parziale.

11.42 Pazzesco Caviezel, ha già 0.29 di vantaggio al primo intermedio!

11.41 Il francese Clarey è quinto a 1″73. Al comando Kriechmayr con 0″99 su Pinturault e 1″23 su Paris. Ora lo svizzero Mauro Caviezel, pettorale rosso.

11.39 KRIECHMAYR SPOSTA GLI EQUILIBRI! Rifila ben 0.99 a Pinturault e si candida per un posto sul podio. L’austriaco ha guadagnato 6 decimi nel tratto finale!

11.38 0.12 di ritardo per Kriechmayr al primo intermedio, 0.06 di vantaggio al secondo.

11.37 Reichelt finirà nelle retrovie. E’ quarto a 1″77. Ora si entra nel vivo con l’austriaco Kriechmayr, che deve riscattare un avvio di stagione difficile.

11.36 Già 0.48 di ritardo per il veterano austriaco Reichelt al primo intermedio.

11.35 Il tedesco Sander è terzo a 0.37 da Pinturault. La sensazione è che il francese oggi i 30-40 punti li porterà a casa…

11.34 Pinturault è andato davvero forte nella prima metà del superG, si è esaltato sui curvoni della Stelvio. E’ attaccabile nel finale, dove occorre far correre gli sci.

11.33 Non è il miglior Paris, non ancora. Su un tracciato con tantissime curve ha fatto fatica. Nel finale ha recuperato su Pinturault, chiudendo alle spalle del francese di 24 centesimi.

11.31 1’31″21 il tempo del francese. Vediamo ora Dominik Paris.

11.30 Molto bene Pinturault nella parte alta, che è molto simile ad un gigante.

11.30 Iniziato il superG di Bormio. In pista il francese Alexis Pinturault, che punta a portare casa punti pesanti oggi, almeno 30-40 nelle sue intenzioni.

11.27 Ci siamo, Pinturault è pronto al cancelletto di partenza. Subito dopo toccherà a Dominik Paris.

11.24 La classifica di specialità è capeggiata dallo svizzero Mauro Caviezel con 180 punti, seguono Kilde a 122 e Jansrud a 100.

11.22 Con il pettorale n.1 partirà il francese Alexis Pinturault, primo in classifica generale e grande favorito per vincere la Coppa del Mondo generale. Il classe 1991 guida con 440 punti, +65 sul norvegese Kilde, che oggi punterà al podio.

11.19 Oggi debutta in Coppa del Mondo Pietro Zazzi. Non è giovanissimo, è un classe 1994. Tuttavia sta crescendo a vista d’occhio e si è ben distinto in Coppa Europa. Non tutti gli atleti sono uguali: c’è chi matura presto e chi molto tardi. Chissà che non possa sorprenderci nei prossimi mesi. In entrambe le prove di discesa ha chiuso in top30, nella seconda addirittura 18°.

11.18 Il superG è stato tracciato da Andy Evers, allenatore della Germania.

11.16 Oggi non nevica. Il cielo è grigio, ma si partirà regolarmente.

11.14 Dominik Paris è il Signore della Stelvio. Qui ha vinto ben sei volte: 5 in discesa e 1 in superG (nel 2018). Chissà che tra oggi e domani non possa scattare la scintilla…

11.11 Sono sette gli italiani in gara. Questi i loro pettorali: 2 Dominik Paris, 16 Emanuele Buzzi, 20 Christof Innerhofer, 33 Riccardo Tonetti, 43 Florian Scheider, 47 Matteo Marsaglia, 50 Pietro Zazzi.

11.07 I pettorali di partenza del superG di oggi a Bormio.

1 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

2 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

3 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic

4 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT Salomon

5 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

6 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head

7 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic

8 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol

9 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

10 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

11 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

12 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

13 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head

14 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer

15 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head

16 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA Head

17 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic

18 54009 WALDER Christian 1991 AUT Salomon

19 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head

20 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

21 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head

22 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Fischer

23 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

24 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar

25 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head

26 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

27 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

28 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

29 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

30 194190 ROGER Brice 1990 FRA Rossignol

31 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

32 54209 KRENN Christoph 1994 AUT Salomon

33 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA Blizzard

34 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer

35 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

36 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli

37 511981 WEBER Ralph 1993 SUI Head

38 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

39 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

40 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

41 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

42 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head

43 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

44 194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA Rossignol

45 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Nordica

46 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

47 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer

48 194650 PICCARD Roy 1993 FRA Rossignol

49 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head

50 6291053 ZAZZI Pietro 1994 ITA

51 202525 SCHMID Manuel 1993 GER Rossignol

52 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN Head

53 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head

11.05 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del superG di Bormio.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del supergigante di Bormio (Valtellina) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2020-2021. Sulla durissima pista denominata “Stelvio” gli specialisti della velocità finalmente saranno in azione per la prima prova della due-giorni sulle nevi lombarde. Dopo la tormenta di neve di ieri, quindi, si inizia a fare sul serio e dalle ore 11.30 sarà di scena il supergigante, mentre la discesa si disputerà domani allo stesso orario.

Quale sarà il Re della “Stelvio”? Nei due precedenti stagionali disputati sino ad ora la battaglia e l’equilibrio l’hanno fatta da padrone con la vittoria dello svizzero Mauro Cavielez in Val d’Isere, mentre il vincitore della Sfera di Cristallo 2019-2020, Aleksander Aamodt Kilde, ha fatto sua la gara sulla Saslong della Val Gardena, chiudendo poi la doppietta con la discesa. Gli avversari saranno tanti e agguerriti, con austriaci, svizzeri e statunitensi pronti a dire la loro.

Che versione di Dominik Paris vedremo a Bormio? Il fuoriclasse altoatesino è pronto a domare nuovamente la sua pista preferita, nella quale ha vinto tutte le ultime quattro discese (che diventato cinque aggiungendo anche quella del 2012) mentre nel 2018 ha fatto suo anche il superG. Vedremo, quindi, se il clamoroso feeling con la “Stelvio” gli darà modo di accelerare i tempi dopo il grave infortunio di gennaio. Assieme a Paris vedremo in azione anche Christof Innerhofer, Emanuele Buzzi o Matteo Marsaglia, in un settore che, tuttavia, sta ancora una volta deludendo le attese.

Il superG di Bormio valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2020-2021 prenderà il via alle ore 11.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’evento.

Foto: Lapresse