Sci alpino, Christof Innerhofer: “Spero di andare meglio in discesa o devo cambiare lavoro”

La Coppa del Mondo maschile di sci alpino ha appena visto andare in archivio il terzo Super-G stagionale a Bormio, in Italia: l’azzurro Christof Innerhofer non è riuscito ad andare a punti, chiudendo 31° a 2″67 dal vincitore, lo statunitense Ryan Cochran-Siegle.

A fine gara l’azzurro ha esternato tutta la propria delusione ai microfoni di RaiSport: “Oggi sono da dimenticare feeling, sensazioni e modo in cui sono riuscito a sciare, durante la mia prova ho avuto delle brutte sensazioni dalla terza porta in poi“.

Inutile dire che occorre voltare pagina e guardare alla discesa libera in programma domani, mercoledì 30, sempre alle ore 11.30: “Spero che la gara di domani vada meglio, altrimenti cerco un altro lavoro. Sono dispiaciuto per il modo in cui ho sciato oggi“.

Foto: LaPresse