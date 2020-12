Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2021: Alexis Pinturault mantiene il primato nella graduatoria generale

La Coppa del Mondo maschile di sci alpino ha appena visto andare in archivio il terzo Super-G stagionale a Bormio, in Italia: queste le graduatorie dopo la gara odierna, con il francese Alexis Pinturault che mantiene il primato davanti al norvegese Aleksander Aamodt Kilde, secondo, mentre è terzo l’elvetico Marco Odermatt. L’altro svizzero Mauro Caviezel, invece, resta in testa alla classifica di specialità.

CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2020-2021

1 PINTURAULT Alexis FRA 462

2 KILDE Aleksander Aamodt NOR 425

3 ODERMATT Marco SUI 369

4 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 312

5 CAVIEZEL Mauro SUI 262

6 ZUBCIC Filip CRO 250

7 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA 237

8 MEILLARD Loic SUI 209

9 JANSRUD Kjetil NOR 201

10 FORD Tommy USA 174

CLASSIFICA SUPER-G COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2020-2021

1 CAVIEZEL Mauro SUI 225

2 KILDE Aleksander Aamodt NOR 172

3 KRIECHMAYR Vincent AUT 141

4 JANSRUD Kjetil NOR 140

4 SEJERSTED Adrian Smiseth NOR 140

6 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA 132

7 MAYER Matthias AUT 100

8 SANDER Andreas GER 88

9 WALDER Christian AUT 80

10 ODERMATT Marco SUI 78

Foto: LaPresse