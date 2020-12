LIVE Sci alpino, Slalom Campiglio in DIRETTA: Alex Vinatzer è sul podio! Grande rimonta di Kristoffersen!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21.46 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo.

21.45 Vinatzer ha regalato il primo podio all’Italia in campo maschile in questa stagione. In attesa di ritrovare il miglior Dominik Paris (magari già da Bormio), è lui la nostra punta di diamante.

21.44 La classifica di slalom vede in testa Kristoffersen con 140 punti, seguito da Feller (130) e Zenhaeusern (120). 4° Alex Vinatzer a 110.

21.43 In classifica generale Pinturault allunga e si porta a 440, +75 sul norvegese Kilde, che ora dovrà provare il controsorpasso a Bormio. 3° lo svizzero Odermatt a -100.

21.42 Gli altri italiani: 15° Manfred Moelgg, 23° Simon Maurberger, fuori Stefano Gross.

21.41 Solo quinto il francese Noel, non convincente in queste prime due apparizioni stagionali. Alle sue spalle tre atleti sesti a pari merito: Pinturault, Grange e Strasser. Grange ha recuperato 19 posizioni rispetto alla prima manche.

21.40 La vittoria però resta tabù per l’Italia a Campiglio: ultima affermazione nel 2005 con Giorgio Rocca.

21.38 L’Italia non saliva sul podio a Camiglio dal 2016. Anche allora fu un terzo posto con Stefano Gross, che oggi ha inforcato.

21.37 Vinatzer, in queste condizioni, ha fatto il massimo possibile. Secondo podio in carriera e conferma importante dopo il quarto posto di ieri. Oggi era il più giovane in gara, l’unico classe 1999.

21.36 Una seconda manche decisa dalle condizioni della pista. Come ieri in Alta Badia, gli ultimi a partire si sono ritrovati un mano ormai deteriorato. Kristoffersen, senza fare nulla di eccezionale, ha vinto.

21.35 Henrik Kristoffersen, 12° al termine della prima manche, ha vinto lo slalom di Madonna di Campiglio con 0.33 sul connazionale Foss-Solevaag e 0.34 su Alex Vinatzer. 4° l’austriaco Feller a 0.35. L’azzurro, dunque, può ritenersi certamente soddisfatto.

21.34 Foss-Solevaag è secondo a 0.33 da Kristoffersen. Doppietta norvegese!

21.32 PODIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! Zenhaeusern è 12° a 0.80, Alex Vinatzer è sicuro del podio, il secondo in carriera in Coppa del Mondo dopo Zagabria 2020. Ora il norvegese Foss-Solevaag, parte con 1″25 sul connazionale. Di sicuro ha vinto la Norvegia.

21.30 VA BENE COSI’! Alex Vinatzer è secondo a 0.34 da Kristoffersen. L’azzurro ha sciato bene, ma cosa si poteva fare di più su questa pista? Speriamo che non finisca di nuovo quarto…Il rischio c’è.

21.28 Feller è secondo a 0.35, ma sul muro la pista è davvero rovinata. E’ il momento di Alex Vinatzer.

21.27 Attenzione a Feller ora, l’austriaco tenterà il tutto per tutto. Parte con 0.73 su Kristoffersen.

21.26 Pinturault è anche fortunato, perché ha ottenuto lo stesso tempo di Grange e Strasser.

21.26 Quante frenate sul ripido per Pinturault…Ma limita i danni ed è terzo a 0.54. Punti di platino per la Coppa del Mondo generale.

21.25 Manche da dimenticare per Yule. Lo svizzero è 17° a 1″26. Sembra di rivivere la gara di ieri, con la pista ormai distrutta. Potrebbe anche vincere Kristoffersen, che era 12° al termine della prima manche. Ne mancano 5, ora Pinturault si gioca la Coppa del Mondo: attaccherà? Parte con 0.47 sul norvegese.

21.23 Non è il Noel dell’anno scorso, almeno per ora. Il francese è secondo a 0.44, nel finale ha rischiato di scivolare, salvandosi con un colpo di reni. Tocca allo svizzero Yule, 0.47 di vantaggio su Kristoffersen.

21.21 Il tedesco Strasser è secondo a 0.54 da Kristoffersen, pari merito con Grange, che dunque ha già recuperato ben 16 posizioni! Attenzione al favorito n.1 di oggi, il francese Noel: parte con 0.42 di vantaggio e questo tracciato potrebbe esaltarlo…

21.20 Ha inforcato il francese Muffat-Jeandet, che aveva incrementato su Kristoffersen al primo intermedio. E’ il turno di Strasser. Da qui in poi tutti possono vincere.

21.17 Kristoffersen è al comando con 0.54 su Grange e 0.58 su Schwarz. 8° Moelgg a 0.81, 15° Maurberger a 1″30, fuori Gross. Ora gli ultimi 9 atleti. Si parte con il francese Muffat-Jeandet, che al termine della prima manche era ottavo a pari merito con Strasser. Per lui un margine di 37 centesimi.

21.16 Schwarz è terzo a 0.58.

21.15 Ora gli ultimi 10. Si parte con l’austriaco Schwarz, che ha 0.20 di vantaggio su Kristoffersen.

21.15 L’austriaco Matt è ottavo a 0.83, 2 centesimi dietro rispetto a Moelgg.

21.13 Kristoffersen tira fuori l’orgoglio e vola in testa con 0.54 su Grange. Eppure la sciata del norvegese è apparsa ‘sporca’, frenetica. Di sicuro ora recupererà qualche posizione.

21.11 Stefano Gross ha inforcato sul ripido, peccato. Grange ha recuperato 12 posizioni, così come Jakobsen. Ovviamente queste rimonte sono state rese possibili da una pista che si sta gradualmente deteriorando. Vediamo Kristoffersen, parte con 0.60 sul francese.

21.10 Il britannico Ryding è 11° a 0.63, appena davanti a Maurberger. Ora Stefano Gross: l’azzurro parte con 0.53 da difendere (o incrementare…) su Grange.

21.09 Un buon Moelgg è sesto a 0.27, chiude nei 20 anche oggi. Peccato per un errore grave nella parte alta, ha rischiato di scivolare: lì sono volati via 3-4 decimi.

21.06 Mancano 15 atleti. In testa il veterano francese Grange, classe 1984, con 0.07 sullo svedese Jakobsen e 0.10 sullo svizzero Meillard. Il prossimo a partire sarà Manfred Moelgg, 0.51 da difendere su Grange.

21.05 Pessima manche dello sloveno Hadalin, 13° a 1″24. Finisce anche alle spalle di Maurberger, 10° a 0.76.

21.03 Meillard paga dazio sul piano finale ed è secondo a 0.10 da Grange.

21.02 Il russo Khoroshilov è quarto a 0.26. Classifica molto corta. Ora lo svizzero Loic Meillard, parte con 0.31 su Grange.

21.01 Il croato Zubcic, che sta provando a migliorare anche in slalom, è settimo a 0.53. Al momento gli standard del gigante sono lontani. Livello basso in questa fase della gara.

20.59 Quarta piazza per l’austriaco Pertl nonostante un grave errore. Chiude a 0.42 da Grange, che ha già recuperato 5 posizioni.

20.58 Non incanta Nef e conclude quarto a 0.47. Al momento il miglior tempo di manche è di Jakobsen in 46″69, 0.01 meglio di Grange.

20.56 Tante imperfezioni per l’austriaco Hirschbuehl, quarto a 0.47. Maurberger è quinto a 0.76. Attenzione ora allo svizzero Nef: se non sbaglia, può spostare gli equilibri. Parte con 0.17 di vantaggio.

20.55 L’austriaco Gstrein è terzo a 0.20. La gara deve ancora entrare nel vivo.

20.53 Il norvegese Haugan è quarto a 0.85, dunque anche alle spalle di Maurberger.

20.52 Il francese Grange sfrutta l’esperienza per portarsi al comando con 0.07 su Jakobsen. 3° Maurberger a 0.76. Siamo agli albori della gara, mancano ancora 24 atleti.

20.51 Ottima manche per lo svedese Jakobsen, uomo da grandi rimonte. Vola in testa con 0.69 su Maurberger, per lui miglior tempo di manche.

20.49 Holzmann è secondo a 0.13 da Maurberger. L’italiano sul muro ha guadagnato mezzo secondo sul tedesco. Ora Jakobsen, parte con 0.30 di vantaggio.

20.48 Il norvegese Nestvold-Haugen è dietro di 0.51 rispetto a Maurberger, l’azzurro ha fatto bene sul muro. Vedremo se riuscirà a recuperare qualche posizione. Ora il tedesco Holzmann, difende 0.04 sull’altoatesino.

20.47 1’36″65 il tempo di Maurberger. A prima vista è stata una buona manche. Non ha commesso errori, sarà stato anche veloce o avrà tenuto troppo?

20.45 Subito fuori Kranjec. Un vantaggio per Maurberger, che di fatto beneficerà di una pista assolutamente intonsa. Deve sfruttare questa occasione.

20.45 Iniziata la seconda manche con Kranjec.

20.43 Il primo a partire sarà lo sloveno Zan Kranjec, specialista del gigante. A seguire Simon Maurberger.

20.39 L’ultimo podio azzurro risale invece al terzo posto di Stefano Gross nel 2016.

20.36 L’Italia non vince a Madonna di Campiglio dal 2005 con Giorgio Rocca.

20.33 Sono solo sei gli sciatori nati negli anni ’80 in questa frazione conclusiva: Manfred Moelgg (1982), Stefano Gross (1986) ed i francesi Muffat-Jeandet (1989) e Grange (1984), il britannico Ryding (1986) ed il russo Khoroshilov (1984).

20.32 Una curiosità. In questa seconda manche l’Italia può contare sull’atleta più giovane in gara (Vinatzer, 21 anni) ed anche sul più anziano (Moelgg, 38).

20.30 La startlist della seconda manche:

1 32 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO 49.60 2.26 30 Rossignol

2 24 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA 49.57 2.23 29 Atomic

3 40 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 49.55 2.21 28 Rossignol

4 43 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER 49.53 2.19 27 Rossignol

5 17 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE 49.27 1.93 26 Fischer

6 19 192665 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA 49.19 1.85 25 Rossignol

7 23 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR 49.08 1.74 24 Head

8 25 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT 49.04 1.70 23 Atomic

9 20 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT 49.02 1.68 21 Rossignol

10 21 512203 NEF Tanguy 1996 SUI 49.02 1.68 21 Fischer

11 26 54348 PERTL Adrian 1996 AUT 48.97 1.63 20 Voelkl

12 16 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO 48.92 1.58 19 Atomic

13 8 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS 48.89 1.55 18 Fischer

14 15 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI 48.88 1.54 17 Rossignol

15 22 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO 48.83 1.49 16 Rossignol

16 18 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA 48.68 1.34 15 Fischer

17 9 220689 RYDING Dave 1986 GBR 48.66 1.32 13 Dynastar

18 28 293797 GROSS Stefano 1986 ITA 48.66 1.32 13 Voelkl

19 4 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 48.59 1.25 12 Rossignol

20 14 54170 MATT Michael 1993 AUT 48.55 1.21 11 Rossignol

21 7 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT 48.39 1.05 10 Atomic

22 10 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA 48.22 0.88 8 Salomon

23 11 202451 STRASSER Linus 1992 GER 48.22 0.88 8 Rossignol

24 5 6190403 NOEL Clement 1997 FRA 48.17 0.83 7 Dynastar

25 1 511996 YULE Daniel 1993 SUI 48.12 0.78 5 Fischer

26 3 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 48.12 0.78 5 Head

27 13 54063 FELLER Manuel 1992 AUT 47.86 0.52 4 Atomic

28 12 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA 47.84 0.50 3 Nordica

29 6 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI 47.74 0.40 2 Rossignol

30 2 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR 47.34 1 Voelkl

20.28 Alex Vinatzer ha commentato il tracciato di Del Dio alla RAI: “Mi piace molto“.

20.27 La seconda manche è stata tracciata da Simone Del Dio, allenatore italiano della Francia. E’ più angolato, ovviamente ha voluto favorire Noel e Pinturault. La Francia vuole sbancare Campiglio.

20.25 A metà gara è in testa il norvegese Foss-Solevaag che non ha mai vinto in carriera e non sale sul podio in una gara individuale da quasi 5 anni! A quasi 30 anni si trova di fronte all’occasione della vita: riuscirà a rimanere lucido?

20.23 Sono quattro gli azzurri qualificati per la seconda manche, esattamente gli stessi di ieri in Alta Badia: 29° Maurberger, 15° Moelgg, 13° Gross, 3° Vinatzer.

20.20 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 20.45 scatterà la seconda manche dello slalom di Madonna di Campiglio sul Canalone Miramonti.

19.15 Appuntamento alle ore 20.45 per la seconda manche con l’inversione dei migliori trenta.

19.12 Al termine della prima manche comanda Foss-Solevaag con 0.40 su Zenhaeusern, 0.50 su Vinatzer, 0.52 su Feller, 0.78 su Pinturault e Yule, 0.83 su Noel. 13° Gross a 1″32, 15° Moelgg a 1″34, 29° Maurberger a 2″23. Fuori dai 30 Liberatore, 35° a 2″99, e Kastlunger, 49° a 4″32.

19.08 47° a 4″32 dalla vetta Tobias Kastlunger. Sempre 29° Simon Maurberger, che vede la seconda manche.

19.00 Simon Maurberger resta in 29ma posizione, Tobias Kastlunger sarà il quintultimo a scendere tra poco più di cinque minuti.

18.54 Resta da capire se Maurberger riuscirà a qualificarsi, in attesa di Kastlunger con il 64.

18.53 Ricapitoliamo la situazione. Guida Foss-Solevaag con 0.40 su Zenhaeusern, 0.50 su Vinatzer, 0.52 su Feller, 0.78 su Pinturault e Yule, 0.83 su Noel. 13° Gross a 1″32, 15° Moelgg a 1″34. 29° Maurberger a 2″23, già fuori dai 30 Liberatore.

18.49 Scende in 29ma posizione Maurberger, sempre più a rischio.

18.46 Siamo al n.41, pensate che pista troverà Kastlunger con il 64…

18.45 Il norvegese Nestvold-Haugen è 27° a 2″21, dunque Maurberger è 28° e dovrà tremare sino alla fine.

18.44 Liberatore bene nei primi due intermedi, ma tecnicamente da rivedere sul muro. E’ già fuori, non di molto: 33° a 2″99.

18.42 Maurberger resiste in 27ma posizione ed inizia a credere nella qualificazione. Adesso è davvero difficile ottenere un tempo buono su questa pista così rovinata.

18.41 L’unico ad inserirsi nella top15 con un pettorale superiore al 20 è stato Stefano Gross, partito con il 28.

18.35 Sarà durissima per Maurberger qualificarsi. Restano due azzurri da seguire: Liberatore e Kastlunger.

18.35 Gli altri azzurri: 13° Gross a 1″32, 15° Moelgg a 1″34, 27° Maurberger a 2″23.

18.34 La classifica è ormai definita dopo i primi 30. In testa il norvegese Foss-Solevaag, che ha sfruttato al meglio il pettorale n.2 ed una pista ancora perfetta. Secondo lo svizzero Zenhaeusern a 0.40, ottimo terzo Alex Vinatzer a 0.50, quarto l’austriaco Feller a 0.52, quinti a pari merito il francese Pinturault e lo svizzero Yule a 0.78, settimo Noel a 0.83.

18.33 Il canadese Read è ultimo a 2″83, non si qualificherà.

18.32 Inforcata per il norvegese Nordbotten. E’ il primo atleta a non concludere la gara. Le inforcate sono molto più rare rispetto a 10/15 anni fa.

18.30 BRAVISSIMO STEFANO GROSS! Lo abbiamo rivisto sciare come lui sa fare! Al terzo intermedio era dietro di 0.69, all’arrivo è 13° a 1″32, appena 2 centesimi davanti a Moelgg. Con un pettorale così alto è stato eccezionale.

18.29 27° a 2″41, brutta gara per Braathen. Ora Gross, che dovrà superarsi con il pettorale n.28.

18.27 L’austriaco Pertl scia bene, ma la pista rovinata non gli consente di andare oltre il 19° posto a 1″63. Tocca al norvegese Braathen, poi Stefano Gross.

18.25 21° a 1″70 l’austriaco Gstrein. I distacchi non sono enormi, non sarà semplice qualificarsi con pettorali alti.

18.24 Maurberger è ancora lontano dalla forma migliore. Ha patito i due slalom in due giorni. Senza commettere errori, è ultimo a 2″23: difficilmente si qualificherà.

18.22 Il norvegese Haugan è 21° a 1″74. Tocca a Maurberger: obiettivo qualificazione per l’azzurro.

18.20 Sono scesi i primi 22 atleti. Prossimi italiani: 24 Maurberger, 28 Gross, 39 Liberatore, 64 Kastlunger.

18.19 Lo sloveno Hadalin è 15° a 1″49. Resiste in quattordicesima posizione Moelgg.

18.17 Lo svizzero Nef ne combina di tutti i colori ed è 18° a 1″68. Attenzione perché questo ragazzo ha talento, ne sentiremo parlare. Magari già nella seconda manche…

18.16 Tempi alti in questa fase. L’austriaco Hirschbuehel è 18° a 1″65. Ora è difficile stare sotto il secondo e mezzo di distacco, Moelgg è stato bravo.

18.15 Il veterano francese Grange, grande rivale di Moelgg una decina d’anni fa, è 18° a 1″85.

18.13 Moelgg 14° a 1″34. Nella parte alta ha sciato bene, al secondo intermedio era dietro di appena 4 decimi. Poi sul muro si è insaccato un paio di volte e non è stato brillante, ma è normale: non solo è al rientro dopo un grave infortunio, ma in autunno si è ammalato di Covid.

18.11 Male Jakobsen, 17° a 1″93. Manfred Moelgg in pista.

18.10 Il croato Zubcic è 16° a 1″58. Ci avviciniamo a Manfred Moelgg, ma prima lo svedese Jakobsen.

18.07 Dopo i primi 15 è in testa il norvegese Foss-Solevaag, che non ha mai vinto in carriera, con 0.40 su Zenhaeusern, 0.50 sul nostro Alex Vinatzer, 0.52 su Feller, 0.78 su Pinturault e Yule, 0.83 su un Noel sottotono. Sarà una seconda manche assurda.

18.06 Lo svizzero Loic Meillard è 14° a 1″54. Solo Vinatzer e Feller si sono inseriti nella top5 con un pettorale superiore al 10.

18.05 L’austriaco Matt è 11° a 1″21.

18.04 Come ha sciato Vinatzer? Bene. Ha attaccato, passando strettissimo sui pali, nonostante la pista rovinata. Un paio di arretramenti, ma nessun errore evidente.

18.03 Prestazione convincente anche per l’austriaco Feller, quarto a 0.52, dunque appena 2 centesimi dietro Vinatzer.

18.02 OTTIMOOOOOOOO!!! Bravissimo Alex Vinatzer, è terzo a mezzo secondo esatto, proprio come avevamo auspicato! Ottima base di partenza in vista della seconda manche. La pista è rovinata, si è superato!

18.00 Il tedesco Strasser è sesto a 0.88, pari merito con Muffat-Jeandet. In pista Alex Vinatzer.

17.59 Sesta piazza a 0.88 per il francese Muffat-Jeandet, che sta rapidamente ritrovando uno smalto perduto da anni. Tocca al tedesco Strasser, a seguire Alex Vinatzer. L’azzurro deve provare a contenere il distacco da Foss-Solevaag tra i 5 e gli 8 decimi: sarebbe un ottimo risultato.

17.57 Il britannico Ryding è ottavo a 1″32. Ora pensare di battere Foss-Solevaag è quasi impossibile: primi numeri molto agevolati oggi. Ma nella seconda manche potrà succedere di tutto..

17.56 Foss-Solevaag ha quasi 30 anni. In carriera ha ottenuto 3 podi (compresa una prova a squadre), ma non ha mai vinto. E’ però un mostro di regolarità: negli ultimi 10 slalom è arrivato per nove volte tra i primi dieci.

17.56 Non una buona manche per il russo Khoroshilov, ultimo a 1″55.

17.55 In testa Foss-Solevaag con 0.40 su Zenhaeusern e 0.78 su Pinturault e Yule, terzi a pari merito.

17.54 L’austriaco Schwarz tira il freno sul muro ed è sesto a 1″05.

17.53 Lo svizzero Zenhaeusern si conferma in stato di grazia ed è secondo a 0.40 da un sorprendente Foss-Solevaag.

17.51 La pista si sta già rovinando. Noel è quarto a 0.83. Foss-Solevaag ha sicuramente sciato bene, in maniera fluida. Tuttavia il pettorale n.2 ha aiutato il norvegese. Al momento i primi tre atleti in classifica sono anche gli atleti partiti con i primi 3 numeri. Ora Zenhaeusern, vincitore ieri.

17.50 Kristoffersen è entrato in un tunnel. Accusa 1″25 ed allarga le braccia sconsolato: non si aspettava un distacco simile, non ha commesso errori evidenti. Ed ecco Clement Noel…

17.49 Già 0.62 di ritardo al terzo intermedio.

17.48 0.78 di ritardo per Pinturault, ex aequo con Yule. Anche oggi il francese ha sciato con margine, pensando a portare a casa punti per la Coppa del Mondo. E’ il momento del norvegese Kristoffersen.

17.47 Solevaag approfitta dell’errore di Yule e gli rifila 0.78. Un distacco importante. Ora il francese Pinturault, 11° ieri in Alta Badia e leader della classifica generale.

17.46 0.10 di vantaggio per lo scandinavo al primo intermedio, 0.11 di ritardo al secondo.

17.45 48″12 il tempo dello svizzero, sicuramente migliorabile. Tocca al norvegese Foss-Solevaag.

17.45 Grave errore di Yule sul muro, si è piantato, perdendo velocità.

17.45 Iniziato lo slalom di Madonna di Campiglio. In pista lo svizzero Yule.

17.42 Il primo a partire sarà lo svizzero Daniel Yule. Ieri era secondo dopo la prima manche, poi ha chiuso settimo su una pista che si è deteriorata molto. Anche oggi la neve non è ghiacciata, dunque il manto potrebbe rovinarsi.

17.41 L’Italia punta tutto sul giovane Alex Vinatzer, ieri sfortunato: quarto a 0.19 dalla vittoria ed appena a 0.07 dal podio. Oggi cova la rivincita.

17.39 Nonostante la scivolata di ieri che gli è costata la qualificazione per la seconda manche, il francese Clement Noel resta l’uomo da battere in slalom.

17.36 I pettorali di partenza degli azzurri: 12 Vinatzer, 18 Moelgg, 24 Maurberger, 28 Gross, 39 Liberatore, 64 Kastlunger.

17.32 La prima manche è stata tracciata da Andrey Dogadkin, allenatore della Russia; la seconda sarà invece disegnata da Simone Del Dio, tecnico italiano stipendiato dalla Federazione francese.

17.26 In generale l’Italia non vince in slalom dal 5 gennaio 2017, quando Manfred Moelgg alzò le braccia al cielo a Zagabria.

17.23 Il vero re di Madonna di Campiglio è stato Alberto Tomba, che vanta ben sette podi: tre vittorie (1987. 1988 e 1995) e quattro secondi posti (1991, 1992, 1993, 1996).

17.21 L’ultima vittoria azzurra risale invece al lontanissimo 2005, quando si impose Giorgio Rocca. Era l’anno delle Olimpiadi Invernali. “Giorgione” si aggiudicò la Coppa del Mondo di specialità, ma a Torino non concluse la prova.

17.18 L’ultimo podio dell’Italia a Madonna di Campiglio risale al 2016: Stefano Gross giunse terzo alle spalle del norvegese Henrik Kristoffersen e dell’austriaco Marcel Hirscher.

17.16 I pettorali di partenza della gara di oggi:

1 511996 YULE Daniel 1993 SUI Fischer

2 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Voelkl

3 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

4 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol

5 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar

6 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol

7 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

8 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS Fischer

9 220689 RYDING Dave 1986 GBR Dynastar

10 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

11 202451 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol

12 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Nordica

13 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

14 54170 MATT Michael 1993 AUT Rossignol

15 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

16 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

17 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer

18 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA Fischer

19 192665 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA Rossignol

20 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT Rossignol

21 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Fischer

22 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO Rossignol

23 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Head

24 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA Atomic

25 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic

26 54348 PERTL Adrian 1996 AUT Voelkl

27 422729 BRAATHEN Lucas 2000 NOR Atomic

28 293797 GROSS Stefano 1986 ITA Voelkl

29 421860 NORDBOTTEN Jonathan 1989 NOR Head

30 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

31 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL Salomon

32 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol

33 380361 RODES Istok 1996 CRO Atomic

34 512138 SIMONET Sandro 1995 SUI Rossignol

35 51395 DIGRUBER Marc 1988 AUT Atomic

36 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head

37 191459 LIZEROUX Julien 1979 FRA Salomon

38 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica

39 6291631 LIBERATORE Federico 1995 ITA Voelkl

40 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR Rossignol

41 202615 TREMMEL Anton 1994 GER Nordica

42 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head

43 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER Rossignol

44 6531063 GINNIS A. 1994 GRE Fischer

45 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

46 6532592 RITCHIE Benjamin 2000 USA Dynastar

47 150743 BERNDT Ondrej 1988 CZE Atomic

48 103865 PHILP Trevor 1992 CAN Rossignol

49 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer

50 6531936 WINTERS Luke 1997 USA Rossignol

51 491853 del CAMPO Juan 1994 ESP Nordica

52 202584 RAUCHFUSS Julian 1994 GER Rossignol

53 6532163 SEYMOUR Jett 1998 USA

54 561313 DVORNIK Aljaz 1995 SLO Atomic

55 202908 HIMMELSBACH Fabian 1999 GER Rossignol

56 380334 VIDOVIC Matej 1993 CRO Head

57 6190497 LETITRE Theo 1997 FRA Rossignol

58 512120 von GRUENIGEN Noel 1995 SUI Fischer

59 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO

60 104488 FOURNIER Simon 1997 CAN Rossignol

61 390044 LAINE Tormis 2000 EST Kaestle

62 502319 BRAENDHOLM Jesper 1999 SWE Rossignol

63 60256 VERBEKE Tom 1997 BEL

64 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Fischer

65 221223 MAJOR Billy 1996 GBR Atomic

66 6300451 KATO Seigo 1998 JPN Atomic

67 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head

68 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR

17.15 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live dello slalom di Madonna di Campiglio sulla mitica pista 3-Tre.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Madonna di Campiglio, valevole per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. Sulla mitica pista 3-Tre, tutto è pronto per il secondo slalom consecutivo. Dopo l’esordio assoluto di ieri in Alta Badia, oggi tocca al “Canalone Miramonti” con la prima manche fissata per le ore 17.45, mentre la seconda scatterà alle ore 20.45.

Su una delle piste più belle del mondo, le luci dei riflettori e la notturna saranno il migliore scenario per l’ultimo appuntamento del Circo Bianco prima delle vacanze natalizie. Si tratterà dell’occasione ideale per rimettere in palio quanto visto ieri. La vittoria sulla Gran Risa è andata a Ramon Zenhaeusern, capace di una rimonta davvero notevole, precedendo sul podio gli austriaci Manuel Feller e Marco Schwarz. Al quarto posto si è classificato il nostro Alex Vinatzer, grande protagonista della prova, dopo il miglior tempo nella prima manche.

L’altoatesino cercherà di acciuffare quel podio che ha mancato per pochi centesimi, ma non sarà l’unico a volere il riscatto. Tra questi non mancheranno Clement Noel, disastroso nella prima manche di ieri, come Henrik Kristoffersen, solamente sesto. Due che, assieme a Daniel Yule (settimo ieri) hanno composto il podio di un anno fa.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dello slalom di Madonna di Campiglio, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. La prima manche scatterà alle ore 17.45, mentre la seconda sarà di scena alle ore 20.45. Non perdete lo spettacolo della pista 3-Tre!

Foto: Lapresse