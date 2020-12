La Coppa del Mondo maschile di sci alpino ha visto andare in archivio lo slalom speciale di Madonna di Campiglio sul Canalone Miramonti, in Italia: tra gli azzurri, oltre al terzo posto di Alex Vinatzer si registrano anche il 15° di Manfred Moelgg ed il 23° di Simon Maurberger. Questi ultimi due atleti hanno parlato al sito federale a fine gara.

Così Simon Maurberger: “Nella seconda manche ho cercato di fare più curve veloci, anche se non mi è riuscito in pieno, ho cercato di sfruttare la pista al meglio. Cerco di prendere confidenza in allenamento, sono un po’ in ritardo rispetto agli altri, ripartirò dallo slalom di Zagabria e poi faremo il punto della situazione. Negli ultimi mesi non ho più fatto gigante, devo prima di capire come reagirà il ginocchio a questi sforzi“.

Commenta Manfred Moelgg: “Sono abbastanza soddisfatto della mia prestazione, ho commesso un errore nella seconda manche che mi sono costati almeno due decimi, però sono sicuro che torneranno pure quelli. La sciata comunque è buona, chiaramente mi piacerebbe essere lì davanti, ma ci arriverò. Mi dispiace aver gareggiato senza pubblico, speriamo di averlo il prossimo anno“.

