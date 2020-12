Oggi è andato in scena lo slalom maschile di Madonna di Campiglio, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. Il norvegese Henrik Kristoffersen ha vinto grazie a una rimonta strepitosa, battendo il connazionale Sebastian Foss-Solevaag. L’Italia festeggia il bel terzo posto di Alex Vinatzer. Di seguito le pagelle della gara.

PAGELLE SLALOM MADONNA DI CAMPIGLIO 2020:

HENRIK KRISTOFFERSEN: 10. Il norvegese pennella una rimonta semplicemente antologica e recupera ben 11 posizioni nella seconda manche per arpionare una vittoria che sembrava impossibile a metà gara. Il fuoriclasse scandinavo è stato impeccabile e ha piazzato una zampata dopo qualche gara a vuoto, rilanciandosi in classifica generale.

SEBASTIAN FOSS-SOLEVAAG: 9. Bel secondo posto del norvegese, anche se dopo essere stato in testa al termine della prima manche sperava di far saltare il banco. Di fronte a questo Kristoffersen, però, non si poteva fare nulla.

ALEX VINATZER: 8,5. L’Italia ha trovato finalmente l’uomo che aspettava da tempo per sognare in slalom. L’altoatesino, reduce da un’appendicite, è stato magistrale tra i pali stretti e nel giro di 24 ore è entrato a pieno diritto tra i big della disciplina: quarto ieri in Alta Badia, terzo oggi a 34 centesimi da Kristoffersen e ad appena 0.01 dal secondo posto. L’altoatesino torna così sul podio in Coppa del Mondo a quasi 12 mesi di distanza dalla prima ed unica volta (5 gennaio 2020 a Zagabria).

MANUEL FELLER E CLEMENT NOEL: 7,5. Classe sopraffina per entrambi, ma oggi non è bastato per salire sul podio: l’austriaco è quarto ad un centesimo da Vinatzer, il francese è quinto a 10 e deve ancora ingranare.

ALEXIS PINTURAULT: 6. Sesto, a pari merito con il connazionale Jean-Baptiste Grande e col tedesco Linus Stasser. Il transalpino può comunque sorridere perché porta a casa 40 punti e allunga in testa alla classifica generale: +65 sul norvegese Aleksander Kilde, +100 sullo svizzero Marco Odermatt.

RAMON ZENHAUSERN: 5. Dalla vittoria in Alta Badia al tredicesimo posto odierno. Dopo la seconda piazza al termine della prima manche si pensava che lo svizzero attaccasse per vincere, ma la pista è rovinata e scivola all’indietro.

MANFRED MOELGG. 7. Un applauso perché chiudere 15° su una pista così complessa a 38 anni è tutt’altro che semplice.

SIMON MAURBERGER: 6. Ci si poteva aspettare qualcosa in più, ma è stato bravo a rimontare sei posizioni nella seconda manche: chiude 23°.

