LIVE Sci alpino, Slalom Campiglio in DIRETTA: Alex Vinatzer e Noel cercano la rivincita sulla 3-Tre

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Madonna di Campiglio, valevole per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. Sulla mitica pista 3-Tre, tutto è pronto per il secondo slalom consecutivo. Dopo l’esordio assoluto di ieri in Alta Badia, oggi tocca al “Canalone Miramonti” con la prima manche fissata per le ore 17.45, mentre la seconda scatterà alle ore 20.45.

Su una delle piste più belle del mondo, le luci dei riflettori e la notturna saranno il migliore scenario per l’ultimo appuntamento del Circo Bianco prima delle vacanze natalizie. Si tratterà dell’occasione ideale per rimettere in palio quanto visto ieri. La vittoria sulla Gran Risa è andata a Ramon Zenhaeusern, capace di una rimonta davvero notevole, precedendo sul podio gli austriaci Manuel Feller e Marco Schwarz. Al quarto posto si è classificato il nostro Alex Vinatzer, grande protagonista della prova, dopo il miglior tempo nella prima manche.

L’altoatesino cercherà di acciuffare quel podio che ha mancato per pochi centesimi, ma non sarà l’unico a volere il riscatto. Tra questi non mancheranno Clement Noel, disastroso nella prima manche di ieri, come Henrik Kristoffersen, solamente sesto. Due che, assieme a Daniel Yule (settimo ieri) hanno composto il podio di un anno fa.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dello slalom di Madonna di Campiglio, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. La prima manche scatterà alle ore 17.45, mentre la seconda sarà di scena alle ore 20.45. Non perdete lo spettacolo della pista 3-Tre!

