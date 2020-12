Quando ricomincia lo slittino? I primi di gennaio a Koenigssee un antipasto dei Mondiali! Programma, orario, streaming

Sono andate in scena le prime quattro tappe per quanto riguarda la Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale per la stagione 2020-2021: partenza da Igls, poi trasferimento in Germania per tre week-end di fila tra Altenberg, Oberhof e Winterberg. Ora una piccola pausa per le festività: a inizio nuovo anno si ripartirà subito.

Si ricomincia infatti da Koenigssee tra il 2 e il 3 gennaio, con un antipasto dei Mondiali che andranno in scena proprio a fine mese sul budello teutonico. Spazio però anche a Sigulda (9-10 gennaio, valida anche come Europei) e al bis di Igls e Oberhof. Il gran finale in Svizzera a St. Moritz ad inizio febbraio.

Andiamo a scoprire il programma completo: le gare vengono trasmesse in diretta streaming su Eurosport Player e sul sito FIL Luge.

2-3 gennaio: KÖNIGSEE (Germania)

9-10 gennaio: SIGULDA (Lettonia) [Valevole anche come Europeo]

16-17 gennaio: OBERHOF 2 (Germania)

23-24 gennaio: IGLS 2 (Austria)

30-31 gennaio: MONDIALI KÖNIGSEE (Germania) [Non valevoli per la Coppa del Mondo]

5-7 febbraio: St. Moritz (Svizzera)

Foto: Lapresse