Alex Vinatzer ha conquistato un meraviglioso terzo posto nello slalom di Madonna di Campiglio, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. L’azzurro è così riuscito a salire sul podio nel massimo circuito itinerante per la seconda volta in carriera, dopo il terzo posto strappato il 5 gennaio 2020 a Zagabria.

L’altoatesino è stato impeccabile sul Canalone Miramonti: terzo al termine della prima manche, il 21enne ha confermato la propria posizione a 34 centesimi di ritardo dal norvegese Henrik Kristoffersen (il quale ha recuperato ben undici posizioni nella seconda run) e a un solo centesimo dall’altro norvegese Sebastian Foss-Solevaag.

Un risultato ampiamente meritato per il nostro portacolori, che ieri era stato quarto in Alta Badia, rimanendo giù dal podio per appena sette centesimi. Oggi i centesimi gli hanno sorriso, visto che l’austriaco Manuel Feller è rimasto dietro di 0.01. Di seguito il VIDEO della gara di Alex Vinatzer, terzo nello slalom di Madonna di Campiglio.

VIDEO ALEX VINATZER, TERZO SLALOM MADONNA DI CAMPIGLIO:

CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA GARA DI VINATZER

Foto: Lapresse